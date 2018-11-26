Станет ли Африка колонией Китая, - Александр Храмчихин

09:23 27.11.2018

После успешной экспансии в Азию Пекин обратил свой взор на Черный континент



Рост комплексной государственной мощи КНР сопровождается все более активной внешней экспансией. Особое внимание Пекин уделяет Африке, располагающей огромным количеством столь необходимых ему природных ресурсов. При этом слабость экономик и коррумпированность режимов африканских стран облегчают Китаю проникновение на Черный континент.



В январе 2006 года в Пекине был обнародован правительственный документ "Политика Китая в Африке" (применительно к другим регионам подобных документов в Китае не издавалось). В нем изложены направления и механизмы реализации задач стратегического партнерства. Товарооборот Китая с Африкой в 2000 году составлял 10 млрд долл., а в 2013 году превысил 210 млрд и продолжает расти. Причем в 2009 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Африки. Здесь находится более 1 тыс. предприятий, принадлежащих Китаю, а общее количество китайцев на континенте достигает 1,5 млн.



Для решения вопросов экономической кооперации создан форум "Китай–Африка", заседания которого проводятся ежегодно с участием высших руководителей КНР и большинства африканских стран. На последнем форуме, состоявшемся в Пекине в сентябре 2018 года, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие три года вложить в африканские экономики еще 60 млрд долл.



Важнейшими поставщиками нефти в Китай стали Ангола, Нигерия и Судан. Почти вся мебельная промышленность КНР работает на пиломатериалах из Либерии, Камеруна, Мозамбика, Намибии. 40% китайского импорта меди приходится на Замбию. При этом Лусака находится в сильнейшей долговой зависимости от Пекина, в результате чего замбийская экономика постепенно переходит под китайский контроль. Схожая ситуация имеет место еще в целом ряде стран континента.



Китайцы начали очень активно и успешно "выжимать" из Африки европейцев и американцев. Африканским лидерам оказалось гораздо удобнее работать с ничуть не менее богатыми, зато совершенно политически нейтральными китайцами. Правда, китайское засилье начинает вызывать в некоторых африканских странах (например, в Замбии) массовые народные протесты, но власти пока с ними справляются. Другой причиной недовольства африканцев становится откровенный расизм, демонстрируемый китайцами. Последние ведут себя по отношению к местным жителям порой даже более жестко, чем бывшие белые колонизаторы.



Продвижение Китая в Африку значительно облегчилось фактом ухода оттуда СССР. Россия не смогла удержать позиции ни в политической, ни в экономической, ни в военной сферах. Во многих случаях ее место занял именно Китай. Он заменил Россию и в качестве основного поставщика вооружений в страны Африки. Африканцев очень устраивает китайская техника, дешевая и простая в эксплуатации, поэтому с конца 90-х годов оружие потекло на континент широкой рекой.



Наиболее богатыми клиентами Пекина в этой сфере являются страны Северной Африки, в том числе противостоящие друг другу Алжир и Марокко. Алжиру Китай поставил три фрегата проекта



С-28А, а также не менее 90 различных артиллерийских систем. Марокко, в свою очередь, приобрело у Поднебесной 54 танка, 12 реактивных систем залпового огня AR-2 (PHL-03) калибра 300 мм, до 50 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и шесть систем ПВО "Небесный щит".



Примечательно, что, несмотря на то, что главным клиентом Китая на северо-востоке Африки является Судан, в противостоящий ему Южный Судан из Китая поступило 100 ПТРК HJ-73D и до 50 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) QW-2. Много оружия нужно странам Западной Африки зоны Сахары, которые ведут перманентную войну с исламскими радикалами.



Впрочем, есть и особенности. Так, Ангола, которая входит в пятерку основных поставщиков нефти в Китай, по-прежнему предпочитает советское и российское оружие. Лишь в 2016 году Луанда приобрела у Пекина 5 бронетранспортеров WZ-551 и 10 созданных на их базе штурмовых орудий WMA-301 (PTL-02).



Кроме того, в настоящее время Африка очень активно вовлекается Пекином в его главный внешнеполитический и внешнеэкономический проект "Один пояс – один путь" и в сопровождающий его проект строительства военных баз за рубежом "Нить жемчуга". Для материально-технического обеспечения кораблей Военно-морских сил (ВМС) НОАК и отдыха экипажей используются порты Накале в Мозамбике, Виктория на Сейшельских островах, Анцеранане на Мадагаскаре, Момбаса в Кении, Дар-эс-Салам в Танзании.



Единственная на данный момент "полноценная" зарубежная база НОАК (официально открыта в 2017 году) размещена в Джибути. Здесь пока развернуто около тысячи военнослужащих, но их количество может быть увеличено в 10 раз. Китай ведет на территории Джибути строительство множества объектов гражданской инфраструктуры, включая морской порт и аэропорт. Предполагается построить железную дорогу из Джибути до столицы Эфиопии Аддис-Абебы, именно через нее Эфиопия получит выход к морю (все морское побережье Эфиопии досталось Эритрее). Затем эта дорога должна разделиться и пройти на запад через всю Африку до Сенегала, а также на юг – до ЮАР.



Нет никаких сомнений, что китайская база в Джибути единственной не останется ни в мире вообще, ни в Африке в частности. По-видимому, "Нить жемчуга" обогнет Африку с юга и выйдет в Атлантику.



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

26.11.18