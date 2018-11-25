Природа Власти. СССР не проиграл "соревнование двух систем", его "сдали" политбюрошники, - М.Хазин

09:39 27.11.2018

Где наш орден меченосцев?

СССР не проиграл "соревнование двух систем", он его даже в некотором смысле, выиграл. СССР сдали члены Политбюро, частично из-за того, что их купили (Шеварнадзе и Раису Максимовну так точно, мнение самого Горбачева уже никого не интересовало), кого-то завербовали, кто-то это сделал по идеологическим причинам



Михаил Хазин, 23 ноября 18



В одном из замечаний по вопросу проблем СССР я наткнулся на вопрос, который явно относится к теории Власти и который не все понимают. Суть этого вопроса: как сделать так, чтобы государственная элита не сдала свое государство? Все мои читатели, да и не только они, уже поняли, что СССР не проиграл "соревнование двух систем", он его даже в некотором смысле, выиграл. СССР сдали члены Политбюро, частично из-за того, что их купили (Шеварнадзе и Раису Максимовну так точно, мнение самого Горбачева уже никого не интересовало), кого-то завербовали, кто-то это сделал по идеологическим причинам. Но главное был колоссально широкий номенклатурный слой, который хотел воровать, воровать и воровать… И вывозить все туда, где есть "священное право" частной собственности.

Реальный смысл этого "священного права" они начали частично понимать только сейчас, но мои читатели (и не только они) резонно отмечают, что какой смысл что-то строить и придумывать, если новые начальники опять все сдадут и продадут? Может, самим сбежать в "цивилизованную" страну, в которой власти ведут себя более адекватно? И в чем вообще состоит "проклятье" России, что ее все время сдают руководители? Ну, точнее, не всегда, но регулярно!



Ответ, как это ни странно, есть в "Лестнице в небо", только он явно не прописан, а потому многие мимо него проходят. И для его правильного описания нужно начать с одной проблемы, которая носит ярко выраженный эволюционный характер. Многие знакомы с моей лекцией о том, чем отличается мальчики от девочек, в начале которой я рассказываю, что эволюция должна решать две противоположные задачи: чтобы, с одной стороны, дети были похожи на родителей (в эволюции это называется "наследственность"), а, с другой стороны, чтобы они были максимально приспособлены к изменяющейся жизни (это называется "изменчивость"). 100%-я наследственность, это "чистая линия", когда у детей и родителей одинаковый генетический набор, 100%-я изменчивость - это:

"Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь,

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверушку!"

Соответственно, природа, мать наша, придумала выход: разделить любой биологический вид на две группы особей, одна из которых "отвечает" за наследственность, а вторая - за изменчивость. Первая - это девочки, вторая - мальчики. Дальше я уж эту тему рассматривать не буду, поскольку она отклоняется от нашей задачи. Но для ситуации с элитой все очень похоже.

Главная задача элиты - бороться за власть! Не за деньги! Деньги - это инструмент и если у тебя есть Власть, то вопрос о деньгах даже не стоит. Сами принесут и сами предложат! Деньги - это просто инструмент. Представителю элиты это объяснять не надо, это для него очевидно. И он точно знает, что в чужой стране у него Власти быть не может. Потому что не может быть никогда.

А вот кто это ему объясняет? Папа и мама? Но тогда они тоже должны быть из элиты, поскольку для нормального человека сила денег понятна и естественна, а вот сила Власти… Ее не то, что не видят... Часто видеть и не хотят. Их носом тычут, а они отказываются - говорят, что это грязь и пошлость! Почитайте комментарии к моим текстам из этой серии! А вот от денег почему-то никто не отказывается! Вот и получается, что родоплеменная структура элиты, отмеченная в "Лестнице…" - это дело вынужденное. Если не родо-племенная, то -- быстро исчезает. Поскольку иначе человеку суть ситуации не объяснишь.

Но если в элите нет смены ("изменчивость"!), то она через несколько поколений вырождается. Среда меняется, а она нет. Именно по этой причине феодализм с его системой сословности проигрывает капитализму. Выражаясь в смыслах приведенной аналогии, капиталистическая система элит более "мужская", чем феодальная. Новые люди более энергичны, они готовы драться там, где аристократы отдыхают и реагируют рецептами столетней давности.

Беда в том, что при этом в элиту (то есть в верхушки властных группировок) попадают люди, для которых законы Власти достаточно слабо освоены, а то и просто не известны. И что с ними делать? И по этой причине капитализм создал целую кучу институтов, в которых людей во-первых, проверяют на знание правил и если очередной экзамен не сдали, на следующий уровень не пускают, а, во-вторых, обучают. Система эта в разных странах разная. Во Франции это изначально масонские или иезуитские ранжированные тайные общества, в англосаксонском мире - клубы и салоны, все более и более закрытые для посторонних лиц, по мере их продвижения к элите, в Германии - это аристократические гостиные. Но существует такая система везде. Точнее, во всех странах, которые претендуют на какую-то роль в мире. И вероятность глупому и жадному нуворишу прорваться через эту систему невероятно мала. И даже если он прорвется (например, у него очень много денег), все равно, он будет один среди тех, кто понимает, что такое Власть. И его разрушительные возможности будут сильно ограничены.



Классический пример - история Алексашки Меньшикова. Он был гений, но… "Из грязи - в князи!" Очень любил деньги. И пока его прикрывал Петр I, ему море было по колено. А вот как только Петр умер и он стал бороться за Власть (натурально, нового императора контролировал), то обнаружилось, что нужно еще некоторое знание, которого он был лишен. И его старая, натуральная аристократия сожрала с потрохами. Со всеми его ресурсами и возможностями.

Так вот, специфика ситуации в том, что российская цивилизация на сегодня - брутально-мужская. Элита реально быстро меняется и в ней колоссальное количество людей, которые искренне уверены в том, что власть - это деньги! Они все время нарываются на обстоятельства, которые им показывают, что это не так, они лишаются этих денег, не понимают, что происходит, потом "прозревают", видят свои тактические ошибки, но сделать уже ничего нельзя. Классический пример - Березовский, который вообще за деньгами не видел Власти. Но и многие другие не лучше.



СССР проиграло новое поколение руководителей, которое не до конца поняло законы Власти. А в России таких практически нет. Многие меня ругают за то, что я делаю ставку на Путина. Не совсем так, но причина такого ощущения очень проста, и тут, я думаю, возражений не будет: Путин на практике разобрался в законах Власти. Он их понимает. По этой причине он борется за Власть, а не за деньги. И если на его место придет новый человек, который этих законов не понимает, нашей стране придется очень плохо. Кстати, пресловутый флеш-моб "Путин - вор!" потому и был запущен, что должен "закрыть" ощущение общества, что Путин понимает несколько больше, чем все альтернативные кандидаты. Поскольку общество интуитивно чувствует, что Путин что-то такое понимает, но что само общество оценить не может. Собственно, это и есть важный компонент сакральности Власти.



Так вот, беда России в том, что у нас нет институтов подготовки людей к продвижению во Власть. Институты подготовки управленцев есть, а людей Власти - нет! Сталин пытался что-то такое сделать (недаром он говорил про "орден меченосцев" в отношении партии), но фокус не прошел и при Хрущеве партия снова стала заниматься хозяйственной деятельностью. Да, система подготовки была, но - хиленькая. А после 1991 года она совсем исчезла.

Вот и получается, что у нас во Власть попадают "не мышонки, не лягушки, а неведомы зверюшки". Которые сами не знают, куда попали, что делать и как решать вопросы. Зато они точно знают, что "там" есть "священное право" частной собственности, а "здесь" - нету! Ну и пытаются продать часть Родины в обмен на сохранение "непосильным трудом" нажитых миллионов и миллиардов. Не понимая, что обязательства, которые чужая Власть дала быдлу (не так важно, своему или чужому) вообще ничего не стоят!

Они просто не понимают… Их даже можно пожалеть… В чем-то… Страну только жалко. Но давайте отдадим себе отчет: пока система подготовка элиты у нас не появится, каждое новое "быстрое" поколение, появляющееся в окрестностях Кремля, будет страну продавать. Просто потому, что они играют в деньги, а не во власть.