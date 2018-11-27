Иран и программы для кибератак объединили Израиль и арабов, - "Къ"

10:12 27.11.2018

Биньямин Нетаньяху готовится к новым визитам в арабские страны



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении в ближайшем будущем посетить несколько арабских стран. Израильские журналисты предполагают, что первым на очереди Бахрейн. Контакты Израиля с арабскими странами, с которыми эта страна не имеет дипотношений, перестали быть секретом. Дипломатическая активность израильтян на арабском направлении связана во многом с общей угрозой в лице Ирана и тесным партнерством с США. Контакты стали настолько доверительными, что как утверждают СМИ, израильтяне стали продавать своим соседям программное обеспечение для кибератак и слежки через соцсети и мобильные телефоны.



Биньямин Нетаньяху пообещал в воскресенье, что "очень скоро" могут состояться его визиты в арабские страны. Куда конкретно он намерен отправиться, премьер-министр Израиля не уточнил. Ранее представитель его офиса, работающий с арабскими СМИ, заявил, что в ближайшее время возможен визит премьера в Бахрейн, однако позднее эту информацию официально опровергли. Впрочем, израильские журналисты уверены, что речь идет не только о визите премьера в Бахрейн, но и работе над установлением дипломатических отношений с этой страной. Пока же официальное приглашение посетить Бахрейн в апреле следующего года для участия в конференции по технологиям и инновациям принял министр экономики Израиля Эли Коэн.



Как утверждают СМИ, речь идет также об установлении дипломатических контактов с Суданом. По данным газеты "Гаарец", еще в 2016 году, когда Судан разорвал все связи с Ираном, Израиль призвал США и другие западные страны изменить свое отношение к Хартуму, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест суданского президента Омара аль-Башира за преступления против человечности.



Активные контакты Израиля с арабскими странами начались в 1990-е годы на волне первых успехов ближневосточного мирного урегулирования. На данный момент у Израиля установлены дипотношения с Египтом и Иорданией. Дипотношения с Мавританией заморожены, как и официальные дипломатические контакты с Тунисом, Марокко, Бахрейном, а также торговое сотрудничество с Катаром в связи с обострение палестино-израильского конфликта. Однако на неофициальном уровне контакты продолжали поддерживаться, хотя их старались не афишировать. Все изменилось в последние пару лет. Переломным моментом стал визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в мае 2017 года. Из Эр-Рияда он отправился в Тель-Авив. Встречая американского лидера в аэропорту, Биньямин Нетаньяху заявил: "Надеюсь, когда-нибудь израильский премьер-министр сможет полететь из Тель-Авива в Эр-Рияд".



С этого момента можно было наблюдать, как саудовскую общественность приучают к мысли, что контакты с Израилем - это нормально. Реальностью стал и политический альянс США-Израиль-Саудовская Аравия против Ирана. Поддерживая Дональда Трампа и саудовскую королевскую семью, Биньямин Нетаньяху очень осторожно прокомментировал дело убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашокджи. "То, что случилось в Стамбуле, было ужасающим. Необходимо должным образом этим заняться",- сказал израильский премьер в начале ноября после долгого молчания. При этом он подчеркнул, что "для безопасности мира и региона нужно, чтобы Саудовская Аравия оставалась стабильной, и мы должны найти способ выполнить обе эти задачи".



Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден утверждает, что за убитым журналистом Джамалем Хашокджи следили с помощью израильского программного обеспечения компании NSO Group Technologies. Компания назвала слова Эдварда Сноудена клеветой и уточнила, что ее продукция поступает правительственным органам лишь с одной целью - расследовать и предотвращать преступления и терроризм. Однако еще раньше в использовании софта израильской компании для слежки за саудовскими диссидентами обвинила Эр-Рияд независимая исследовательская группа Citizen Lab.



Газета "Гаарец" провела расследование, как проходила сделка между израильской компанией и саудовскими властями. Ее подробности стали известны от европейского бизнесмена, который был посредником, но, не получив свою долю, обратился в израильские правоохранительные органы. По данным "Гаарец", в переговорах в Вене и Лимассоле с саудовской стороны принимали участие Абдалла аль-Малихи, близкий помощник экс-главы саудовской разведки Турки аль-Фейсала, и Нассер аль-Кахтани, представившийся как заместитель действующего шефа саудовской разведки. Примечательно, что по делу об убийстве Джамаля Хашокджи проходит советник наследного принца Сауд аль-Кахтани. Сейчас он снят с должности и находится под следствием. Журналисты также утверждают, что NSO Group Technologies продавала свои программы и ОАЭ.



"Гаарец" подчеркивает, ссылаясь на слова Биньямина Нетаньяху, что Израиль готов сотрудничать с арабскими странами Персидского залива в сфере технологий и безопасности ради расширения антииранского альянса. "Когда вы налаживаете партнерство для отражения угрозы, для решения конкретной проблемы, вы быстро замечаете возможности не только в сфере безопасности, но и для того обеспечения лучшей жизни нашим народам, в чем Израиль может помочь - и хочет помочь",- сказал премьер-министр в своей речи на Генассамблее ООН в конце сентября. Он выразил надежду, что "скоро придет день, когда Израиль сможет расширить сферу мира, формального мира, за пределы Египта и Иордании, к другим нашим арабским соседям".



В конце октября впервые за 22 года израильский премьер-министр посетил султанат Оман. "Во время нашей продолжительной встречи мы подробно обсудили вызовы, с которыми сталкивается Ближний Восток. Это были важные для нашего государства переговоры, в том числе и по вопросам безопасности Израиля",- заявил Биньямин Нетаньяху на заседании правительства по возвращению из поездки.



Буквально через несколько дней после визита премьера, в Оман отправился министр разведки и транспорта Исраэль Кац. В ходе международной транспортной конференции он представил израильский проект "Пути регионального мира" по созданию железной дороги, которая свяжет Средиземноморье с регионом Персидского залива. Этот пока исключительно теоретический проект поддерживают и США. Они надеются, что экономическое сотрудничество будет способствовать решению палестино-израильского конфликта. На этом, в частности, судя по утечкам в СМИ, строится новый план администрации Дональда Трампа, который уже получил неофициальное название "сделка века". Вашингтон рассчитывает, что арабские монархии Персидского залива будут спонсировать экономические проекты, которые свяжут Иорданию, Египет, Израиль и Палестину. Финансовые влияния палестинцам должны поступить взамен на отказ от насилия и признание Израиля.



В последние месяцы Израиль активно сотрудничал с Катаром для снижения напряженности с сектором Газа. Пока Каир вел политические переговоры с палестинскими группировками, Доха направила $150 млн на оплату электричества и зарплаты жителям сектора.



Еще одним признаком потепления в отношениях между Израилем и арабскими странами стало участие израильских спортсменов на соревнованиях в ОАЭ и Катаре. Соцсети облетел ролик, как министр культуры и спорта Израиля Мири Регев плачет на церемонии награждения израильского спортсмена. Впервые в арабской стране, у которой нет дипотношений с Израилем, прозвучал израильский гимн "Атиква" и был поднят израильский флаг. Год назад эмиратские власти в подобной же ситуации отказались от израильской символики. На изменение их позиций повлияло не только сближение между политиками двух стран, но и давление со стороны международных спортивных федераций. Однако арабская общественность восприняла ситуацию далеко не однозначно. Соцсети были заполнены проклятиями в адрес эмиратских, да и катарских властей, которые "предают права палестинского народа". "Учитывая общественные настроения в арабских странах, нерешенную палестинскую проблему, трудно представить, что арабские правители пойдут сейчас на установление полных дипотношений с Израилем. Пока все останется, как есть: торговля, сотрудничество в сфере безопасности, контакты на самом высоком уровне, но без официального признания",- сказала "Ъ" депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Ксения Светлова.



Марианна Беленькая

от 27.11.2018,