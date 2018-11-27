 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.11.2018
14:55  Слаще халвы Шираза: в Иране растет интерес к России
10:49  Казахстан хочет купить пакет акций белорусского завода-гиганта "Гомельский сельмаш"
10:45  К пожизненному лишению свободы приговорили каз-афер-банкира Аблязова в Таразе
10:22  Раис с вашингтонским мандатом. Абдельазиз Бутефлика возглавляет Алжир почти 20 лет, - Е.Сатановский
10:12  Иран и программы для кибератак объединили Израиль и арабов, - "Къ"
09:39  Природа Власти. СССР не проиграл "соревнование двух систем", его "сдали" политбюрошники, - М.Хазин
09:28  Пространство евразийской судьбы, - Ашот Джазоян
09:23  Станет ли Африка колонией Китая, - Александр Храмчихин
09:21  Ташкент готовится воевать, но неизвестно, против кого, - В.Панфилова
08:37  Французы задумались: Трамп затеял у них "цветную революцию"?
07:34  Что скрывают от Российского консула в Ташкенте
07:27  Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги
07:07  Астанайский суд ликвидировал "Банк Астаны"
06:16  "Последний император". Умер кино-классик Бернардо Бертолуччи
02:52  Их нравы. Дочь Джеки Чана вышла замуж за... канадскую фотомодель
01:24  Абдымалик Мырзаев: "Кыргызстан может лишиться многих земель из-за долга Китаю"
01:01  Пост и рост. Ученые увидели в Рамадане бомбу замедленного действия
00:59  Страны СНГ готовятся противостоять биолабораториям США
00:58  Кудрин загоняет экономику России в американскую кубышку
00:55  Министр обороны Таджикистана построил за свой счет центр здоровья в родном кишлаке
00:53  Китаец купил у монгольского торговца череп инопланетянина
00:39  В Питере открыт памятник профессору Преображенскому и Шарик[ов]у
00:23  Афганистан впервые отправил послом в США женщину
Понедельник, 26.11.2018
22:19  Бывшего начальника Каршинского РОВД Узбекистана Ражабова осудили за избиение фермеров
22:08  В Кыргызстане разрешение на работу получили около 10 тысяч граждан Китая
21:53  ММА-масяня... Ассоциацию боевых искусств Казахстана возглавил глава КНБ Масимов
20:46  В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы, - поведал изумленному миру доктор Цзянкуй Хе
20:31  Военный вертолет рухнул на жилые районы в Стамбуле. Погибли четыре офицера
16:32  В Казахстане открылся 13-й McDonald’s
15:48  Египет нанял правозащитников для защиты властей от правозащитников
14:45  Началось онлайн-голосование конкурса "Мисс Мира 2018". Казахстан за Катю Дворецкую!
14:43  Россия одержала очередные победы на рынке вооружений Индии
14:41  Бесплодные тявканья британской шавки на иранского слона
14:34  Казахстанка Данэлия Тулешова заняла шестое место на проекте "Детское Евровидение"
10:34  МИД Узбекистана особой воскресной нотой известил Киргизию о начале военных маневров. Чтоб не пугались...
10:27  Macron - dеmission! Восстание парижских "желтых жилетов", - Э.Лимонов
10:22  Штурм с Юга. Америкосы слезоточивым газом отбиваются от армии гондурас-беженцев
10:07  Предкризисное состояние: экономику США убивают компании-зомби, - Н.Дембинская
09:46  "Руки вверх все на судне". Аудиозапись Керченского морского боя
09:42  Полезли из всех щелей. Брат свата президента Жээнбекова получил "вкусную" должность в КырMegaCom
09:19  Гражданская война кланов в Америке приобретает причудливые и ожесточенные формы, - В.Прохватилов
09:18  Просуществует ли Европейский союз до 2025 года? - А.Веселов
09:14  Российский журналист уверяет, что получил $170 тысяч за работу "консультантом" в штабе Жээнбекова
08:51  Умер казахстанский актер Есим Сегизбаев
08:45  Тайвань. Гоминьдан реваншировал на выборах, демократы отступают, - М.Коростиков
08:21  Санкции возвращают Россию в СССР, - А.Комраков
08:12  Китай хочет компромисса с США, но не ценой национального унижения и отказа от целей развития, - С.Цыплаков
08:08  Фактор Хашогги изменил глобальный нефтяной рынок, - О.Соловьева
Воскресенье, 25.11.2018
23:20  Керченский морской бой. Итоги. Украина потеряла 3 военных корабля
20:25  Нефтяной соблазн корпораций и обострение в Палестине, - С.Кожемякин
19:38  Джихадисты атаковали Алеппо химическими снарядами. РосВКС бомбанули джихадистов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран и программы для кибератак объединили Израиль и арабов, - "Къ"
10:12 27.11.2018

Биньямин Нетаньяху готовится к новым визитам в арабские страны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении в ближайшем будущем посетить несколько арабских стран. Израильские журналисты предполагают, что первым на очереди Бахрейн. Контакты Израиля с арабскими странами, с которыми эта страна не имеет дипотношений, перестали быть секретом. Дипломатическая активность израильтян на арабском направлении связана во многом с общей угрозой в лице Ирана и тесным партнерством с США. Контакты стали настолько доверительными, что как утверждают СМИ, израильтяне стали продавать своим соседям программное обеспечение для кибератак и слежки через соцсети и мобильные телефоны.

Биньямин Нетаньяху пообещал в воскресенье, что "очень скоро" могут состояться его визиты в арабские страны. Куда конкретно он намерен отправиться, премьер-министр Израиля не уточнил. Ранее представитель его офиса, работающий с арабскими СМИ, заявил, что в ближайшее время возможен визит премьера в Бахрейн, однако позднее эту информацию официально опровергли. Впрочем, израильские журналисты уверены, что речь идет не только о визите премьера в Бахрейн, но и работе над установлением дипломатических отношений с этой страной. Пока же официальное приглашение посетить Бахрейн в апреле следующего года для участия в конференции по технологиям и инновациям принял министр экономики Израиля Эли Коэн.

Как утверждают СМИ, речь идет также об установлении дипломатических контактов с Суданом. По данным газеты "Гаарец", еще в 2016 году, когда Судан разорвал все связи с Ираном, Израиль призвал США и другие западные страны изменить свое отношение к Хартуму, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест суданского президента Омара аль-Башира за преступления против человечности.

Активные контакты Израиля с арабскими странами начались в 1990-е годы на волне первых успехов ближневосточного мирного урегулирования. На данный момент у Израиля установлены дипотношения с Египтом и Иорданией. Дипотношения с Мавританией заморожены, как и официальные дипломатические контакты с Тунисом, Марокко, Бахрейном, а также торговое сотрудничество с Катаром в связи с обострение палестино-израильского конфликта. Однако на неофициальном уровне контакты продолжали поддерживаться, хотя их старались не афишировать. Все изменилось в последние пару лет. Переломным моментом стал визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в мае 2017 года. Из Эр-Рияда он отправился в Тель-Авив. Встречая американского лидера в аэропорту, Биньямин Нетаньяху заявил: "Надеюсь, когда-нибудь израильский премьер-министр сможет полететь из Тель-Авива в Эр-Рияд".

С этого момента можно было наблюдать, как саудовскую общественность приучают к мысли, что контакты с Израилем - это нормально. Реальностью стал и политический альянс США-Израиль-Саудовская Аравия против Ирана. Поддерживая Дональда Трампа и саудовскую королевскую семью, Биньямин Нетаньяху очень осторожно прокомментировал дело убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашокджи. "То, что случилось в Стамбуле, было ужасающим. Необходимо должным образом этим заняться",- сказал израильский премьер в начале ноября после долгого молчания. При этом он подчеркнул, что "для безопасности мира и региона нужно, чтобы Саудовская Аравия оставалась стабильной, и мы должны найти способ выполнить обе эти задачи".

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден утверждает, что за убитым журналистом Джамалем Хашокджи следили с помощью израильского программного обеспечения компании NSO Group Technologies. Компания назвала слова Эдварда Сноудена клеветой и уточнила, что ее продукция поступает правительственным органам лишь с одной целью - расследовать и предотвращать преступления и терроризм. Однако еще раньше в использовании софта израильской компании для слежки за саудовскими диссидентами обвинила Эр-Рияд независимая исследовательская группа Citizen Lab.

Газета "Гаарец" провела расследование, как проходила сделка между израильской компанией и саудовскими властями. Ее подробности стали известны от европейского бизнесмена, который был посредником, но, не получив свою долю, обратился в израильские правоохранительные органы. По данным "Гаарец", в переговорах в Вене и Лимассоле с саудовской стороны принимали участие Абдалла аль-Малихи, близкий помощник экс-главы саудовской разведки Турки аль-Фейсала, и Нассер аль-Кахтани, представившийся как заместитель действующего шефа саудовской разведки. Примечательно, что по делу об убийстве Джамаля Хашокджи проходит советник наследного принца Сауд аль-Кахтани. Сейчас он снят с должности и находится под следствием. Журналисты также утверждают, что NSO Group Technologies продавала свои программы и ОАЭ.

"Гаарец" подчеркивает, ссылаясь на слова Биньямина Нетаньяху, что Израиль готов сотрудничать с арабскими странами Персидского залива в сфере технологий и безопасности ради расширения антииранского альянса. "Когда вы налаживаете партнерство для отражения угрозы, для решения конкретной проблемы, вы быстро замечаете возможности не только в сфере безопасности, но и для того обеспечения лучшей жизни нашим народам, в чем Израиль может помочь - и хочет помочь",- сказал премьер-министр в своей речи на Генассамблее ООН в конце сентября. Он выразил надежду, что "скоро придет день, когда Израиль сможет расширить сферу мира, формального мира, за пределы Египта и Иордании, к другим нашим арабским соседям".

В конце октября впервые за 22 года израильский премьер-министр посетил султанат Оман. "Во время нашей продолжительной встречи мы подробно обсудили вызовы, с которыми сталкивается Ближний Восток. Это были важные для нашего государства переговоры, в том числе и по вопросам безопасности Израиля",- заявил Биньямин Нетаньяху на заседании правительства по возвращению из поездки.

Буквально через несколько дней после визита премьера, в Оман отправился министр разведки и транспорта Исраэль Кац. В ходе международной транспортной конференции он представил израильский проект "Пути регионального мира" по созданию железной дороги, которая свяжет Средиземноморье с регионом Персидского залива. Этот пока исключительно теоретический проект поддерживают и США. Они надеются, что экономическое сотрудничество будет способствовать решению палестино-израильского конфликта. На этом, в частности, судя по утечкам в СМИ, строится новый план администрации Дональда Трампа, который уже получил неофициальное название "сделка века". Вашингтон рассчитывает, что арабские монархии Персидского залива будут спонсировать экономические проекты, которые свяжут Иорданию, Египет, Израиль и Палестину. Финансовые влияния палестинцам должны поступить взамен на отказ от насилия и признание Израиля.

В последние месяцы Израиль активно сотрудничал с Катаром для снижения напряженности с сектором Газа. Пока Каир вел политические переговоры с палестинскими группировками, Доха направила $150 млн на оплату электричества и зарплаты жителям сектора.

Еще одним признаком потепления в отношениях между Израилем и арабскими странами стало участие израильских спортсменов на соревнованиях в ОАЭ и Катаре. Соцсети облетел ролик, как министр культуры и спорта Израиля Мири Регев плачет на церемонии награждения израильского спортсмена. Впервые в арабской стране, у которой нет дипотношений с Израилем, прозвучал израильский гимн "Атиква" и был поднят израильский флаг. Год назад эмиратские власти в подобной же ситуации отказались от израильской символики. На изменение их позиций повлияло не только сближение между политиками двух стран, но и давление со стороны международных спортивных федераций. Однако арабская общественность восприняла ситуацию далеко не однозначно. Соцсети были заполнены проклятиями в адрес эмиратских, да и катарских властей, которые "предают права палестинского народа". "Учитывая общественные настроения в арабских странах, нерешенную палестинскую проблему, трудно представить, что арабские правители пойдут сейчас на установление полных дипотношений с Израилем. Пока все останется, как есть: торговля, сотрудничество в сфере безопасности, контакты на самом высоком уровне, но без официального признания",- сказала "Ъ" депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Ксения Светлова.

Марианна Беленькая
от 27.11.2018,

Источник - "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543302720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года №791
- Сенат рассмотрел проект трехлетнего республиканского бюджета
- Н.Нигматулин: инициативы Президента Нурсултана Назарбаева сделали Казахстан местом принятия важнейших решений, стабильности и динамичного развития
- Минэнерго Казахстана утвердит приказы по снижению цен на электроэнергию и товарный газ
- Аскар Мамин провел переговоры в ОАЭ
- Кадровые перестановки
- Кенес Абсатиров, "Ак жол": Возрождение пеших маршрутов Алматы - Иссык-Куль через Заилийский Алатау может стать успешным туристическим проектом
- Если доход работника не превышает 25 МРП, то 90% от суммы облагаемого дохода работника будет освобождаться от уплаты подоходного налога
- "Банк Астаны" будет ликвидирован
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  