К пожизненному лишению свободы приговорили каз-афер-банкира Аблязова в Таразе

10:45 27.11.2018

Ранее гособвинение просило аналогичное наказание.



В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области оглашен приговор беглому банкиру Мухтару Аблязову, передает Zakon.kz.



Как подтвердили в пресс-службе облсуда, приговором суда Аблязову заочно назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.



Ранее гособвинение просило аналогичное наказание.



Мухтар Аблязов был предан суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3 - 96 ч. 2 п.п. ж, з - организация убийства, то есть противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму. Его обвинили в организации убийства банкира Ержана Татишева, за что ранее был осужден Муратхан Токмади.



7 июня 2017 года в Алматы Мухтар Аблязов был приговорен к 20 годам лишения свободы.