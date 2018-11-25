Казахстан хочет купить пакет акций белорусского завода-гиганта "Гомельский сельмаш"

10:49 27.11.2018

Это создаст условия для расширения производства, удовлетворения национальных потребностей и продвижения продукции на рынки третьих стран.



На заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемся накануне, Беларусь и Казахстан подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин сообщил, что Казахстан в рамках сотрудничества может купить пакет акций ОАО "Гомсельмаш", передает Zakon.kz. Об этом сообщается на сайте правительства Беларуси.



Ранее стало известно, что Беларусь и Казахстан намерены вместе выпускать беспилотники.



Также, по словам Турчина, Казахстан может купить пакет акций ОАО "Гомсельмаш".



"Это создаст условия для расширения производства, удовлетворения национальных потребностей и продвижения продукции на рынки третьих стран", - отметил Александр Турчин.

Он сообщил, эта тема обсуждалась 26 ноября на встрече в узком составе, и стороны пришли к соглашению, как продвигаться в этом вопросе дальше.



"Мы видим четкие перспективы движения в этом направлении", - сказал первый вице-премьер.



Объем торговли между Беларусью и Казахстаном в январе-сентябре нынешнего года вырос на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $693,8 млн.



"Ожидаем, что по итогам текущего года наш товарооборот составит около $1 млрд. Это хороший показатель, но вынужден констатировать, что его объем не отражает имеющийся у нас экономический потенциал", - подчеркнул Александр Турчин.



ОАО "Гомсельмаш" является заводом-гигантом по производству сельскохозяйственного машиностроения. За 9 месяцев 2018 года предприятие получило чистый убыток в сумме 67,8 млн рублей. По итогам прошлого года ОАО "Гомсельмаш" продемонстрировало положительный финансовый результат.