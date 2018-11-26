Оптимизация пилюлькиных. Митингующие врачи осадили КырМинЗдрав

14:12 27.11.2018

Против оптимизации. Врачи снова вышли на митинг в Бишкеке



Врачи вновь митингуют у Министерства здравоохранения в Бишкеке. Они протестуют против оптимизации столичных поликлиник, предлагаемых ведомством.



"Минздрав не оставляет нам выбора, заставляет переходить в семейную медицину. Мы отучились три недели в институте переквалификации, и нам готовы выдать временные сертификаты. Какими специалистами мы будем? Липовыми. За это время мы ничем не овладели, как пациентов принимать?" - спрашивают врачи.



Недовольны медики и предложенной новой системой начисления заработной платы. По заверениям Минздрава, она зависит от выполнения индикаторов.



"Но требования невыполнимые. За каждым врачом закрепляют полторы тысячи населения. Я должна выявить беременных, больных с гипертонической болезнью, туберкулезом. Сколько мы бьемся, пытаемся донести до чиновников, но они не оставляют мысль сделать из нас универсальных врачей", - рассказала врач-гинеколог одной из столичных поликлиник.



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

Оптимизация поликлиник. Депутаты предлагают повременить с реформой

По информации медиков, полтора часа назад в Минздрав зашли депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова и вице-мэр столицы Асель Куламбаева. Врачи надеются, что их протест услышат.



Напомним, Министерство здравоохранения решило объединить центры семейной медицины, создав в Бишкеке четыре районных ЦСМ. Они станут административными центрами, управляющими филиалами. В ведомстве подчеркивают, что оптимизация касается в первую очередь административно-управленческого персонала. А протест врачей против проведения реформы сравнили с организованным сопротивлением со стороны руководителей подразделений первично-медицинской помощи.



27 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА