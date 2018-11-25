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Слаще халвы Шираза: в Иране растет интерес к России
14:55 27.11.2018

Русский язык набирает популярность в Исламской Республике на фоне американских санкций

Эльнар Байназаров

После обострения отношений с США и укрепления сотрудничества с Россией среди граждан Ирана уверенно набирает популярность русский язык. В 2018 году конкурс на кафедрах русистики во многих местных университетах достиг 10 человек на место, рассказали "Известиям" в Ассоциации студентов Исламской Республики. В тегеранском филиале Россотрудничества сообщили, что количество иранцев, желающих поступить в российские вузы, ежегодно растет - самой востребованной специальностью является медицина. На кафедре русской филологии университета Тарбиат Модаррес "Известиям" пояснили, что первый учебник по русскому языку для местных школ может появиться уже в 2021 году.

Стоматологи иранские, дипломы российские

Среди населения Ирана, особенно у молодежи, за прошедшие несколько лет заметно вырос интерес к России и русскому языку, рассказали "Известиям" в Ассоциации студентов страны. В основном русский выбирают те, кто хочет продолжить обучение в университетах РФ. Для таких абитуриентов предусмотрены специальные языковые курсы, запрограммированные на определенную специальность - чаще всего это медицина, биология или химия.

- Успех русского языка связан прежде всего с хорошими политическими отношениями между нашими странами, - считает представитель ассоциации Мохаммед Азин. - На кафедрах русистики сейчас небывалый ажиотаж, 7–10 человек на место. Однако курсы по изучению русского пока достаточно дорогостоящие по сравнению с теми же курсами английского.

В Россотрудничестве подтвердили, что российские учебные заведения, дающие возможность получить медицинские специальности, пользуются в Иране большой популярностью.

- В этом году заявки на поступление в российские вузы подали 540 граждан Ирана. Наиболее востребованная специальность - медицина. Около 70% студентов выбирают направление "Стоматология", - привели данные в ведомстве.

Сейчас в исламской республике признаются дипломы большинства российских вузов, отметили в Россотрудничестве, однако страна вправе отказаться от этого в любой момент. Так, например, в прошлом году иранская сторона не стала признавать дипломы выпускников РУДН, получивших медицинскую специальность. В 2018 году этот отказ был подтвержден повторно. По этому направлению Тегеран признает дипломы только шести российских университетов, подчеркнули в ведомстве.

Английский, в очередь

Популярность языка Пушкина в Иране связана не столько с политикой, сколько с практическими соображениями, считает профессор кафедры русской филологии университета Тарбиат Модаррес Мирейла Ахмади. На рынке труда эксперт со знанием русского ценится на вес золота, что не может не мотивировать иранцев учить этот язык.

- Хотя русский и не из легких языков, он довольно популярен в Иране. Особенно на севере, в провинциях Азербайджан, Гилян, Мазендеран, - рассказала "Известиям" Мирейла Ахмади. - Наш рынок труда уже не удивить знанием английского, очень многие на нем говорят. А вот русский язык востребован как никогда. Выпускники нашей кафедры легко находят работу - становятся переводчиками, преподавателями либо дипломатическими работниками.

В апреле министр образования республики Сейед Мохаммад Батхаи на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеславом Никоновым заявил, что Иран проработает возможность введения русского в качестве второго иностранного языка в школах.

- Были планы в качестве эксперимента ввести русский в нескольких школах. Если бы все прошло успешно, инициатива распространилась бы на весь Иран. Но старт проекту до сих пор не дан, потому что нет учебных пособий, - объяснила профессор. - У меня есть аспиранты, которые пишут диссертации на тему обучения русскому языку в школах. Хотим договориться с министерством образования, чтобы оно приняло наши наработки. По сути, мы можем подготовить и выпустить учебник по русскому языку для иранских школ уже через три года.

В Россотрудничестве также подтвердили, что заявления иранского министра образования пока не перешли в практическую плоскость: представитель ведомства Александр Мазирка рассказал, что информации по поводу введения русского языка в школах в представительство пока не поступало.

В министерстве образования Ирана не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос "Извести".

В случае если правительство исламской республики согласится ввести русский язык в качестве второго иностранного в школах, Иран станет крупнейшей страной на Ближнем Востоке, изучающей его. Аналогичная инициатива с 2013 года успешно реализуется в Сирии - в следующем году ожидается первый выпуск местных школьников, читающих Пушкина и Есенина на языке оригинала.

Источник - Известия
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