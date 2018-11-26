 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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А че такого? Кремлевский теле-пиарщик Брилев подтвердил свое Британско-подданство
16:49 27.11.2018

Телеведущий Брилев подтвердил наличие у него британского подданства
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Телеведущий, журналист, замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

"Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС (Федеральную миграционную службу - ИФ)", - написал Брилев в фейсбуке.

Телеведущий подчеркнул, что не является чиновником, так как работает в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУПе). "Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет", - написал Брилев.

Он добавил, что у его жены нет британского гражданства.

"Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам", - заявил телеведущий.

По его словам, они с супругой "никогда ничего не скрывали".

Кроме того, добавил Брилев, на днях в соавторстве с британским историком он выпускает книгу о советско-британском сотрудничестве в годы Второй мировой войны.

"Еще (сдаваться - так сдаваться) у меня есть почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса, а мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почетные граждане Монтевидео", - написал телеведущий.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал информацию, согласно которой Брилев со своей супругой числится среди избирателей респектабельного лондонского района Ноттинг-Хилл, что, заявили в ФБК, возможно только в случае, если у них есть британское гражданство или гражданство одной из стран Британского содружества. Кроме того, в ФБК утверждали, что супруга Брилева владеет в Лондоне квартирой в престижном районе Чизик стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов.

Источник - INTERFAX.RU
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