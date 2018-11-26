"Утюжка груди" - широко распространенное явление в Африке, - Катрин Гэнзлер

20:22 27.11.2018

26 ноября 2018 г.

Катрин Гэнзлер | Tageszeitung

"Ваша грудь принадлежит вам"

В центральноафриканском Камеруне "утюжка груди" - широко распространенное явление. От последствий такого ритуала женщины страдают всю жизнь, пишет журналистка немецкого издания Tageszeitung Катрин Гэнзлер.



"На стенах повсюду висят большие плакаты, предостерегающие об изнасилованиях, подростковой беременности и неравном обращении и одновременно мотивирующие: "Возьмите свою судьбу в свои руки. Боритесь за себя и за лучшие условия жизни", - описывает журналистка свой визит в офис организации по защите прав женщин Renata, учрежденной в 2005 году.



Тот, кто пообщается в камерунской столице Яунде с 27-летней сотрудницей Renata Винни Эйоно Ндонг и с ее коллегами, сразу заметит, что все это не просто пустые фразы. "Многие сотрудницы Renata на собственном опыте испытали, что такое изнасилование и каково это, незапланированно стать матерью в 16, 17 или 18 лет и, не имея образования и перспектив, быть вынужденной содержать ребенка", - отмечает Гэнзлер.



"В детстве Винни Эйоно Ндонг перетягивали грудь повязкой. Несколько раз ее бабушка также давила ей на грудь раскаленной лопаткой. Другие женщины кладут на нее горячие камни. (...) Так называемая утюжка груди известна прежде всего в Камеруне. Но, по данным Renata, ее проводят и в соседних странах, таких как Чад, и в западноафриканских государствах, например, в Того. Там, по словам представительницы организации Кэтрин Аба Фоуды, на эту тему до сих пор не обращают внимания. "Настолько сильно это закрепилось в культуре и традициях", - передает журналистка.



"Исследование, опубликованное в 2013 году и проведенное при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), свидетельствует о том, что в Камеруне этот феномен теряет популярность. Из 5914 опрошенных 12% признались, что стали жертвой ритуала. Восемь лет назад их было в два раза больше", - говорится в публикации.



"После публикации первого исследования данная тема привлекла внимание и организации Renata. (...) Постепенно сотрудницы Renata все больше осознавали, какие масштабы имеет утюжка груди и насколько серьезными могут быть последствия связанных с ней болей для отношения молодых матерей к своим детям", - пишет издание.



"Как правило, утюжку груди проводят матери или бабушки девочек и разрушают тем самым доверительные отношения, - повествует Гэнзлер. - Винни Эйоно Ндонг даже пыталась сбежать от своей бабушки. (...) Однажды она спряталась в лесу, но ее нашел дядя. Он обещал защитить девочку от старой женщины, но изнасиловал ее. "У меня было кровотечение. Но так как я была еще ребенком, в деревне мне никто не поверил".



"Именно это по сей день используется в качестве аргумента за утюжку груди. Считается, что, когда появляются первые признаки полового созревания, грудь больше не должна расти либо, по крайней мере, должна быть максимально незаметной, - поясняет журналистка. - Это якобы должно отпугивать потенциальных насильников".



"Также считается, что девочки с большой грудью меньше учатся и привлекают в школе внимание мальчиков", - говорит Кэтрин Аба Фоуда. На севере страны, где проживает большинство мусульман, таким ритуалом матери хотят защитить своих дочерей от слишком раннего замужества.



По мнению активисток Renata, для борьбы с утюжкой груди необходимо критическое отношение к старым традициям и сексуальное просвещение, которое во многих странах региона является абсолютным табу.



Сотрудницы Renata часто берут эту задачу на себя. "Сегодня трое из них едут в государственную начальную школу Essos I в центре Яунде. (...) Когда Винни Эйоно Ндонг спрашивает, слышали ли дети слово "утюжка груди", некоторые кивают головой. (...) Дети переписывают с доски старательно написанный номер экстренной помощи и практически вырывают из рук информационные брошюры, которые им можно взять домой, - повествует издание. - Винни Эйоно Ндонг поднимает руку, в которой она держит одну из брошюр, и восклицает: "Скажите "нет" утюжке груди! Ваша грудь принадлежит вам, и ни у кого нет права до нее дотрагиваться!" Девочки и мальчики вторят ей хором".



Источник: Tageszeitung