Несостоявшийся диктатор Порошенко разделил Украину военным положением, - А.Цуканова

22:39 27.11.2018 АРИНА ЦУКАНОВА | 27.11.2018



Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали



Провокация ВМС Украины в Черном море закончилась бесславно: и героического прорыва через Керченский пролив не вышло, и войны с Россией не получилось. Артиллерийские катерки "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" задержаны и стоят на приколе в порту Керчь. Украинским военнослужащим и сотрудникам СБУ, которые оказались в составе экипажей, меру пресечения избирает российский суд в Симферополе. Из их пояснений следователям ФСБ совершенно ясно, что военно-морское шоу, устроенное украинским флотом под чутким руководством СБУ в последние осенние выходные в Черном море, было откровенной провокацией.



Корабли ВМС Украины, отконвоированные в порт Керчь



Андрей Драч, контрразведчик СБУ, сообщил о том, что "получил задачу следовать маршрутом Одесса-Мариуполь через Керченскую протоку". "Мы зашли в территориальные воды Российской Федерации, где нас предупреждала береговая охрана Российской Федерации, что мы нарушаем законодательство Российской Федерации, неоднократно нам говорили о том, чтобы мы покинули территориальные воды Российской Федерации", – сбивчиво рассказывал сотрудник украинской Службы безопасности, все время повторяя слова о "Российской Федерации". Пять раз за короткую речь. Без сомнения, он очень хорошо сознавал в тот момент, что все пошло не по плану, нарисованному в киевских кабинетах СНБО, СБУ и МО.



"Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает информацией о том, что провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей. Территориальные воды Российской Федерации, в которые вторглись украинские военные корабли, являлись таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника Службы безопасности Украины, прикомандированные к экипажам военных катеров", – коротко сообщили в Федеральной службе безопасности РФ. А еще очень подробно, буквально по минутам изложили недолгую историю попытки "украинского прорыва" в Черном море.



Что на самом деле произошло в Черном море



Провокация украинских ВМС начала осуществляться еще в субботу, когда в 16.40 "в исключительной экономической зоне РФ на удалении 28-30 миль к юго-востоку от м. Меганом силами и средствами ПУ ФСБ России по Республике Крым были обнаружены и опознаны суда ВМС Украины: судно обеспечения "Горловка" (бортовой номер U-753) и морской буксир "Яны Капу" (бортовой номер А-947), которые следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива". Позже, в 21.30, командиры украинских судов в ответ на информацию российских пограничников о порядке прохода по Керчь-Еникальскому каналу сообщили, что не собираются следовать по Керченскому проливу и пересекать государственную границу РФ. В 22.23 район в территориальном море России на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря был закрыт, о чем украинские суда были уведомлены.



Военно-морская провокация ВМС Украины в Черном море



А в 02.25 в исключительной экономической зоне РФ нарисовались артиллерийские картера "Бердянск" и "Никополь", они проследовали к кораблю "Горловка" и буксиру "Яны Капу" и дозаправились. В 5.35 "Бердянск" неожиданно сообщил на пост технического наблюдения (м. Такиль) о планируемом переходе в 7.00 через Керченский пролив, исходя из принципа "свободы судоходства", определенного договором между РФ и Украиной "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", заключенным в 2003 году.



Активная фаза провокации началась: украинская корабельная группа не вняла напоминанию российской стороны о разрешительном порядке прохода по Керчь-Еникальскому каналу и в 7.10 пересекли государственную границу России. В 8.35 суда ВМС Украины были приведены в боевую готовность, "расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации". Пограничникам ФСБ России удалось остановить украинские катера и буксир.



С 10.35 провокация стала сходить на нет: судна ВМС Украины были блокированы пограничными кораблями береговой охраны ФСБ России к югу от Керченского пролива, а далее украинские моряки пытались прорвать блокаду и уйти через территориальные воды РФ. Ни на какие требования остановиться и предупредительные сигналы российских пограничников суда не реагировали, продолжая маневрировать. В 20:50 ПСКР "Изумруд" предупредил "Бердянск", что в случае невыполнения требований об остановке по нему будет применено оружие на поражение. Но командир украинского катера и это предупреждение проигнорировал. В 20.55 оружие было применено, в 20.58 "Бердянск" лег на дрейф и запросил помощи, сообщив о раненых. В 21.15 ПСРК "Дон" задержал буксир "Яны Капу", в 21.27 вертолет Ка-52 МО РФ в российском территориальном море остановил артиллерийский катер "Никополь", в 23.21 он был задержан ПСРК "Дон". В 00.40 понедельника раненых украинских моряков российские пограничники доставили в порт Керчь, их направили на лечение в городскую больницу, а в 6.40 в этот же порт были отконвоированы суда-провокаторы "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".



На этом военно-морская часть украинской спецоперации в Черном море завершилась. Видимо, финал был совсем не таким, какой "рисовало" экипажам их военное руководство. "Из неофициального... Последний раз украинские моряки ели вчера (в воскресенье. – Ред.) в два часа дня. Продукты были, не хотелось, уже тогда они понимали глубину задницы, в которую их отправили командиры. Накормили их российские пограничники. Когда командование отдавало приказ на прорыв, обещало – помощь из Одессы идет! И попросило в случае захвата громче кричать об этом в эфир. В этой истории вся Украина - пообещать и ничего не сделать для своих моряков. Более того, пообещать помощь и вернуть в Бердянск катера, которые были в Азове... Верх цинизма", – написал в Facebook крымский журналист Олег Крючков.



Что творилось и творится на украинской суше



Пока в Черном море лавировала украинская корабельная группа, силясь явить миру "акт российской агрессии", на суше в Киеве полным ходом разворачивались главные события, ради которых эта военно-морская эпопея и затевалась. Главной целью Петра Порошенко было объявление военного положения на Украине и, соответственно, сворачивание президентской выборной кампании, в которой действующему главе украинского государства уже не грозит даже участие во втором туре – его опережает не только Юлия Тимошенко, но и комик Владимир Зеленский.



В ночь с 25 на 26 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении военного положения на всей территории Украины на 60 дней, секретарь СНБО Александр Турчинов по кличке Кровавый Пастор заявил прессе об ограничении прав украинских граждан в период военного положения, днем в понедельник Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО. Казалось бы, финал-апофеоз. Однако неожиданно что-то пошло не так.



Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявляет о введении военного положения



Во-первых, против введения военного положения дружно выступили бывшие президенты Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. "Одним из основных аргументов против такого решения как раз и была неизбежность катастрофических социальных, экономических и демографических последствий. Очевидно, сегодня появились иные аргументы, скорее всего политического характера, – это выборы. Значительная часть общества считает, что таким образом может быть ограничена демократия", – сказано в совместном заявлении "бывших", оглашенном перед началом экстренного заседания парламента, который должен был утвердить указ Порошенко.



Кравчук огласил заявление бывших президентов об "ограничении демократии" введением военного положения на Украине



На Украине известно прозвище Кравчука – Хитрый Лис. Первый президент украинского государства, как правило, раньше других политиков чувствует, куда подует ветер. Именно Кравчук зачитывал протест "бывших", и это не было случайным. Хитрый Лис уловил в воздухе и разброд в парламенте, связанный с недовольством переносом (отменой) выборов, и недостаточно активную поддержку Запада идеи военного положения – Порошенко, конечно, "свой сукин сын" для кураторов Украины, но не настолько, чтобы лепить из него махрового диктатора.



Во-вторых, сам украинский президент до вечернего заседания парламента провел серию телефонных переговоров – с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Польши Анджеем Дудой, с президентом ЕС Дональдом Туском, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. О том, что кто-либо из собеседников Петра Порошенко проникся идеей введения на Украине военного положения, не сообщалось.



В-третьих, к середине понедельника стало ясно, что парламент не проголосует за военное положение на условиях президента.



Порошенко пришлось экстренно "включить заднюю", и его заявления посыпались как из рога изобилия. Срок введения военного положения был сокращен до 30 дней, в этом варианте военное положение не задевало ни выборной кампании, ни рождественских праздников. Тезис о "единой стране" лопнул: президент спешно поделил Украину на две части – в приграничных с Россией и Приднестровьем областях военное положение вводится, в остальных – нет.



Порошенко меняет условия введения военного положения



Кроме того, Порошенко сказал и о том, что военное положение будет введено, только если российская регулярная армия начнет наземную военную операцию против Украины. Одновременно было обещано не нарушать прав украинских граждан (правда, Турчинов заявил прессе, что люди будут ограничены в правах и свободах). После выступления несостоявшегося "диктатора" в парламенте 276 депутатов проголосовали за очень облегченный вариант военного положения и назначили дату президентских выборов – 31 марта 2019 года. В суматохе забыли две области – Донецкую и Запорожскую.



Разделенная военным положением Украина



Парламентарии голосовали, не видя перед собой ни нового решения СНБО, ни нового указа Порошенко. А вот премьер-министр Гройсман подсуетился, и правительственная газета опубликовала прежний указ о введении военного положения на 60 дней на всей территории Украины. Это вызвало новые бурления в Раде с заявлением об отмене этого документа и привлечении виновных в его тиражировании к ответственности. К вечеру вторника никто на Украине так и не увидел этих документов, принятых парламентом "с голоса" указа и решения СНБО. Что на самом деле в них будет написано, неизвестно. Однако Порошенко уже проинформировал государственного секретаря США Майка Помпео о введении военного положения. Правда, тот потом перевел стрелки на "нормандскую четверку", которая и должна, по мнению Вашингтона, заниматься урегулированием военно-морского конфликта Украины и России.



Шестой флот в Керченский пролив не придет. Блиц-криг Порошенко провалился. У президента Украины осталось 29 дней из 30, чтобы сохранить за собой власть. Значит, потребуются новые провокации. Источник - Фонд стратегической культуры

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