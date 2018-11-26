Ливийский генерал Хафтар печатает деньги в России

23:19 27.11.2018

26 ноября 2018 г.

Ульрих Шмид | Neue Zürcher Zeitung



"Что делает правитель восточной части Ливии, когда его противники на западе страны не дают ему почти ничего от национальных доходов от нефти? Он обращается к своему важнейшему союзнику - России", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шмид.



"Альтернативный" центробанк страны в городе Эль-Байда заявил, что за последние три года напечатал в России не менее 9,7 млрд динаров, передает издание.



"Владимир Путин поддерживает самопровозглашенного фельдмаршала на протяжении нескольких лет, - отмечает журналист. - Некоторые обстоятельства говорят о том, что в долгосрочной перспективе он хочет разместить в Бенгази военную базу. Хафтар должен ему в этом помочь. Успех в Сирии мотивирует".



"Восток [Ливии] всегда отчаянно жаловался на то, что слишком мало получает от ливийских нефтяных денег, которыми управляет запад, что якобы наносит ущерб инфраструктурным проектам на востоке. (...) Однако на деньги из России Хафтар наверняка будет не только строить заводы, но и финансировать свою кампанию против исламистских боевиков", - полагает автор.



"Вращающийся денежный станок России удивительным образом еще не совсем отправил динар на тот свет. В сущности, это отражает тот факт, что Ливия сидит на крупнейших нефтяных запасах Африки", - заключает Шмид.



Источник: Neue Zürcher Zeitung