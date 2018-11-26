Ценный кадр. Главой Кадастровой палаты России назначен экс-медбрат и безработный Парвиз Тухтасунов из Таджикистана

23:44 27.11.2018

Орешкин назначил на руководящий пост таинственного таджика

Министр подписал соответствующий приказ



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначил на пост директора Кадастровой палаты РФ неизвестного уроженца Таджикской ССР с опытом работы медицинским братом. На это обратили внимание пользователи развлекательного интернет-сообщества Pikabu, разместившие фото соответствующих документов.



Сведения о назначении подтверждаются на официальном сайте Росреестра, к которому относится ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии": Тухтасунов Парвиз Константинович значится в должности директора ведомства. Приказ о назначении на руководящий пост также подписан замминистра Викторией Абрамченко.



Согласно обнародованным документам, Парвиз Тухтасунов появился на свет 11 июля 1985 года в Душанбе. В 2008 году он окончил Медицинскую академию им. И.М. Сеченова в Москве, получив диплом по специальности "лечебное дело". Из опубликованной на Pikabu кадровой справки следует, что в период с 2006 по 2008 год Тухтасунов также работал медбратом, а после в течение восьми лет был безработным.



В августе 2016 года он числился заместителем директора аппарата управления в ФГБУ "Россельхозземлемониторинг", где проработал до октября того же года, а затем перешел на должность советника руководителя Росреестра, которую занимал до 27 ноября текущего года. С 27 ноября распоряжением главы Минэкономразвития Максима Орешкина назначен на пост директора Кадастровой палаты.



На официальном сайте Федеральной кадастровой палаты пока нет фотографии и данных о его биографии, указан только перечень обязанностей. Он будет курировать борьбу с взяточничеством, защиту государственной тайны, внутренний мониторинг и контроль, взаимодействовоать с Росреестром, а также контролировать вопросы кадровой и информационной политики.



Артем Кошеленко