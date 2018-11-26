Жена узб-буржуина Усманова Ирина Винер пообещала Путину вырастить еще талантливых гимнасток-жен

23:51 27.11.2018

Ирина Винер пообещала Путину вырастить талантливых гимнасток-жен

Награжденные в Кремле рассказали о "сверхправедном пути" президента



Владимир Путин вручил в Кремле очередную порцию государственных наград. Среди 45 лауреатов оказались люди самых разных профессий - от космонавтов до художников, от ученых-атомщиков до игуменьи женского монастыря, и даже целая семья. Ирина Винер-Усманова и ее муж Алишер Усманов один за другим получили из рук президента ордена "За заслуги перед Отечеством" - только она второй, а он третьей степени.



Ирина Винер пообещала Путину вырастить талантливых гимнасток-жен фото: Наталия Губернаторова

- Я попросил прощения у Владимира Владимировича за то, что одна семья занимает так много времени, - сообщил присутствующим Усманов, отметив, что связывает свою награду с достижениями не только в бизнесе, но и в спорте, поскольку возглавляет международную федерацию фехтования. "Но говорить я хочу не о себе, а о вас, - обратился он к президенту, - Ощущение чуда, которое происходит со мной в той стране, которой руководит Владимир Владимирович Путин, продолжается! Спасибо Аллаху: прошла еще одна пятилетка!"



Примечательно, что в 2013 году на аналогичной церемонии предприниматель, ныне занимающий десятую строчку в списке "Форбс", также благодарил ВВП за чудо, причем теми же самыми словами. Теперь Усманов является рекордсменом среди российских бизнесменов по числу госнаград - их у него пять. Столько же только у Алексея Мордашова.



Ирина Винер-Усманова со своей стороны пообещала вырастить для страны еще не одно поколение талантливых гимнасток - "будущих матерей и жен, очень порядочных, очень воспитанных и очень трудолюбивых", подчеркнула она. "Моя мама мне сказала: до последнего издыхания ты должна сидеть в зале! Что я и буду делать", - пообещала тренер.



В отличие от Алишера Усманова старший тренер сборной по самбо Юрий Борисочкин, награжденный "Орденом почета", свое восхищение президентом решил выразить не прозой, а стихами. Причем, собственного сочинения.



"Никто ведь с вами не сравнится, ни в чем ведь вас не превзойти", - скороговоркой произнес спортсмен и расплылся в счастливой улыбке. Но дальше с рифмой и размером, как-то не заладилось. "И вряд ли кто-то усомнится в вашем сверхправедном пути", - наморщив лоб, завершил Борисочкин. Впрочем, смыл был ясен - лауреата, а также адресата его строк поддержали дружными аплодисментами.



Совсем другие стихи прочла с трибуны Инна Чурикова (Орден за заслуги перед Отечеством I степени), которая, несмотря на солидный возраст, пришла на церемонию, как и положено настоящей актрисе - на высоченных шпильках, в модных очках а-ля Гарри Поттер и блестящем монисто.



Пронзительные строчки Анны Ахматовой, написанные о родной земле к 20-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, забирались в те потаенные уголки души, о которых некоторые из присутствующих, возможно, уже забыли. И заставляли по-новому посмотреть и на себя, и на саму церемонию и на свое место в мире.



- Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно - своею, - в звенящей тишине закончила читать Чурикова и, совершенно оторвавшись от действительности, забыв и про президента, и про подаренный им букет, двинулась к своему месту.



Певица Валерия, которой еще предстояло выйти к трибуне за "Орденом дружбы", пораженная силой настоящего искусства, смахивала с глаз непрошеные слезы. Сын Бориса Ротенберга Роман, удостоенный награды за успехи отечественной хоккейной сборной, сглотнул подкатившийся к горлу комок. А Владимир Путин с цветами бросился вслед за актрисой...



В списках награжденных на этот раз оказалось особенно много деятелей культуры и людей, связанных со спортом - сказались успехи российских спортсменов на соревнованиях и многочисленные юбилеи, выпавшие на 2018 год. Помимо Инны Чуриковой, награды из рук президента получили артист Александр Збруев, справивший 80-летие, и солист-вокалист (как представил его диктор) Леонид Агутин, которому летом исполнилось 50 лет.



У Игоря Кириллова в этом году тоже своего рода годовщина - полвека назад он возглавил дикторский отдел первого канала и стал самым узнаваемым голосом страны. "Только сейчас до меня дошла глубина двух строчек песни Лебедева-Кумача: Молодым везде у нас дорога! Старикам везде у нас почет!" - пошутил Кириллов.



А вот экс-губернатора Московской области Бориса Громова наградили авансом: в следующем году страна будет отмечать 30-летие вывода войск из Афганистана, который прочно связан с его именем. "Настоящий подвиг не имеет срока давности", - подчеркнул Путин.



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