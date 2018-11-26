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Масштабность нового коррупционного скандала в Монголии может подорвать политическую стабильность страны, - The Economist
00:08 28.11.2018

В Монголии с октября месяца разворачивается коррупционный скандал с участием большого числа чиновников из правящей и главной оппозиционных партий. Дальнейшие подробности о взятках, вероятно, появятся в ближайшие месяцы. Реакция правительства, вероятно, будет медленной и подавляющей. Это усугубит общественное недовольство и поднимет риск крупномасштабных протестов. В любом случае нынешние уровни политической стабильности и эффективности разработки политики были серьезно подорваны, отмечает англоязычный журнал The Economist.

Коррупция в политике отнюдь не является новой проблемой в Монголии, но ряд серьезных дел и утверждений за последние несколько лет серьезно усугубили проблему в глазах общественности, говорится в статье.

Например, в 2016 году в общественность попала аудиозапись в которой чиновники предлагали должности взамен на денежные средства, что пойдут на избирательную кампанию. Этот случай известен как "дело в 60 миллиардов". Предполагается, что кандидат в президенты 2017 года и нынешний спикер парламента Миэгомбин Энхболд был соучастником предполагаемых действий.

В другом случае бывший министр финансов Сангажавын Баярцогт привлекался к уголовному расследованию в начале 2018 года за получение подозрительного платежа в размере $10 млн на свой швейцарский банковский счет, после его участия в инвестиционной сделке, связанной с крупнейшей шахтой в стране, Ою Толгой.

Два других высокопоставленных политика, связанных с проектом Ою Толгой - экс-премьер-министры Санжийн Баяр и Чимэдийн Сайханбилэг также были арестованы в начале 2018 года по подозрению в злоупотреблении властью. "Кумулятивный эффект" этих случаев заключался в том, чтобы поднять антипатию к политическим партиям и политикам. Это также усилило риск того, что общественный гнев может перерасти в политически дестабилизирующие общественные протесты.

Последняя в длинном ряду скандалов

Последний крупный скандал связан с фондом развития малого и среднего предпринимательства (МСП), который предлагает кредиты с низким процентом для малых и средних частных компаний. Он был профинансирован с 2000 года, и в бюджете 2018 года в фонд было выделено в общей сложности 65 млрд тугриков ($26,5 млн).

Подробная информация о выплатах за последние годы, первоначально обнародованная местными газетами Ikon и Zarig в октябре, позволило журналистов определить, что 124 из 134 фирм, получивших кредиты из фонда в 2016 году (из общего числа 1 034 компаний-заявителей), имели связи с правительственными чиновниками. Этими чиновниками были члены парламента (депутаты), члены кабинета министров и бывший премьер-министр. Также был замешан бывший заместитель директора Независимого органа по борьбе с коррупцией (IAAC) Бат Хурц.

Тупик

Этот скандал включает в себя членов, как правящей МНП, так и главной оппозиционной Демократической партии (ДП), что заставило парламент быть сдержанным в ответе. Несмотря на то, что министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Батхаргал Батзориг, который отвечал за надзор за Фондом МСП, подал в отставку (его жене предоставили кредит в размере 4 млрд фунтов стерлингов из фонда), было принято несколько других решительных мер. МНП заявила, что она будет ожидать результатов расследования.

Группа аналитиков Economist полагает, что еще несколько министров будут вынуждены покинуть свои должности из-за продолжающегося скандала с высокой вероятностью того, что несколько депутатов уйдут в отставку. Этот скандал будет иметь "мелкомасштабный характер", обусловленный заметным отсутствием давления со стороны ДП, чьи собственные члены также фигурируют в деле, а также от фракционных маневров в рамках МНП, которые будут "загнаны в угол" действиями высокопоставленных лиц из-за боязни ответных действий.

Скандал с фондом развития МСП вызвал у общественности недовольства и привел к тому, что в столице прошел антипарламентский митинг. Несколько сотен человек настаивали на преследовании предполагаемых должностных лиц; такие протесты нередки в ответ на коррупционные скандалы. Однако, как ожидает The Economist, правительство не предпримет далеко идущие действия в ответ на нынешний скандал, это поднимет вероятность массовых общественных протестов с участием тысяч людей в ближайшие месяцы. Риск будет еще более усугублен, если расследование других инициатив в отношении общественных фондов (всего их около 30) выявит дополнительные случаи взяток (махинаций), которые, по мнению издания наиболее вероятны.

В таких сценариях, протесты общества, подобные тем, которые были после оспариваемых выборов в 2008 году, - наиболее вероятны, хотя это и не основной прогноз, отмечает издание.

Тем не менее, риск итога политической дестабилизации в 2019 году, такого как роспуск парламента, а затем новые выборы - высок. Риски политической стабильности в Монголии заметно возросли в свете скандала. Это означает, что значительные сбои в эффективном функционировании центрального правительства, а следовательно, и в разработке политики, также весьма вероятны, заключает The Economist.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543352880
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