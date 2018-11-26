 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кремль переформатировал РосКазачество в новое "Общество". Пан-атаман и 11 ряженых "войск"
00:23 28.11.2018

Атаман: В России соединили 11 казачьих войск, которые и так уже были соединены

"То, что сегодня произошло, по сути никак не влияет на процессы в казачьем движении. Соединили 11 войск, которые были в реестре. Соединили то, что и так уже соединено", – заявил газете ВЗГЛЯД верховный атаман Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья Виктор Водолацкий. Так он откликнулся на создание Всероссийского казачьего общества.

"То, что сегодня произошло, не служит объединению казаков. Это касается только для тех, которые и так находятся в реестре, а это все 20%. Остальные 80% как были так и остались сами по себе", – сказал Виктор Водолацкий, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, бывший атаман Всевеликого войска Донского – сейчас верховный атаман Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья. Он добавил, что все 11 атаманов и так уже избирались казаками и назначались президентом.

"Они как были под одной системой управления, так и остались, просто создали механизм, который будет системно, постоянно управлять всеми 11 казачьими войсками. Раньше это было главное управление администрации президента по взаимодействию с казачеством. Сегодня пришли к другому формату, в рамках НКО создан штаб, но он никак не влияет на процесс объединения", ­– пояснил атаман.

Напомним, основной проблемой казачества в России считается раскол на реестровые войска и на казачьи общественные союзы.

"До сих пор не хватало ресурсно-исполнительной власти, до этого не было органа, который бы взаимодействовал с казачеством – Федерального агентства по делам национальностей, не было донского казака Игоря Баринова. Они появились и это произошло. Агентство как орган исполнительной власти, отвечающий за взаимодействие с казаками, теперь должен создать рабочую группу или экспертный совет, посадить за один стол реестровых и общественных атаманов, – и вернуться к единой форме управления. Когда-то она существовала в России. Это когда казаки живут на земле, в станице, на хуторе один атаман и все казаки ему подчиняются. Нужен государству казак на госслужбу? Атаман отправляет президенту лучших казаков. Нет службы? Казак возвращается на свою историческую родину, в свою станицу. Сегодня, наоборот – в каждой станице на 7 казаков 10 атаманов. Это неправильно", – возмущается депутат Госдумы.

"Федеральному агентству необходимо взять за основу историческое прошлое, переложить на сегодняшнее положение и создать этот механизм. Надеемся, что в ближайшие год-два это произойдет", – надеется Водолацкий.

Ранее во вторник газета ВЗГЛЯД сообщила, что на учредительном круге (заседании) в Храме Спасителя утверждено создание Всероссийское казачьего общества, в которое вошли представители 11 реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и РПЦ.

Около 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск единогласно проголосовали за создание общества и утвердили его устав и структуру. Решение приветствовали возгласом "Любо!", передал ТАСС. "При объединении всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье войско численностью около 200 тыс. человек", – сказал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Атаман кубанского казачьего войска, председатель Совета войсковых атаманов Николай Долуда пояснил, что во Всероссийском казачьем обществе будет правление из 43 человек и наказной атаман, который будет назначаться указом президента России сроком на шесть лет.

Текст: Мария Трубина

Источник - vz.ru
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