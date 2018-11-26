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Продай оружие: смогут ли Россия и Турция наладить сотрудничество
01:44 28.11.2018

Как в дальнейшем будет развиваться военное сотрудничество двух стран

Илья Крамник

Контракт на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 может стать лишь первой ласточкой в случае, если двум странам удастся наладить полноценное сотрудничество в военной сфере. "Известия" разбирались в шансах Москвы и Анкары на стратегическое сближение.

Что происходит?

Необходимо отдавать себе отчет в том, что сложившаяся в отношениях двух стран ситуация довольно необычна и возникла в историческом масштабе недавно, на фоне событий последних 20 лет. Двигателем сотрудничества России и Турции стало разочарование руководства обоих государств в "западном выборе", усугубленное кризисом в отношениях Москвы с Брюсселем и Вашингтоном, а также неудачной попыткой свержения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прозападным руководством вооруженных сил страны во время попытки переворота летом 2016 года.

Эти события привели к резкому изменению конфигурации политических отношений. Между Россией и Западом фактически началась новая холодная война, чреватая крушением последних столпов стратегической стабильности, сформированных в послевоенный период. Отношения между Турцией и ЕС омрачены и неудачей многолетних попыток Анкары присоединиться к Евросоюзу, и противоречиями, регулярно возникающими по ряду различных вопросов - от подхода к соблюдению прав человека до проблем в энергетической сфере. Во многом схожие проблемы осложняют отношения Турции и США, и провалившаяся попытка переворота на фоне углубляющихся противоречий относительно перспектив разрешения ближневосточного конфликта отнюдь не добавила турецкому руководству симпатий к Вашингтону.

Расширение сотрудничества России и Турции с энергетической сферы на военную в этих условиях стало естественным шагом. Может ли он стать началом долгого пути?

ВТС: потепление от нуля

Вплоть до настоящего времени военно-техническое сотрудничество характеризовалось нерегулярностью и относительно небольшими объемами поставок не самой дорогостоящей техники. Из числа наиболее заметных сделок последних десятилетий можно вспомнить поставку вертолетов Ми-17 для турецкой жандармерии по контракту 1995 года, заключенное тогда же соглашение о поставке около 500 бронетранспортеров БТР-80 и контракт 2008 года о поставках ПТРК "Корнет". Ни одна из этих сделок не меняла картины в целом: Турция оставалась страной, ориентированной в военном сотрудничестве на Запад.

Нельзя сказать, чтобы Россия не предпринимала попыток укрепить свои позиции на турецком рынке: Москва участвовала и в вертолетном тендере, предлагая Анкаре Ка-50-2 (не путать с Ка-52!) - двухместную версию "Черной акулы" Ка-50 с посадкой пилотов друг за другом (а не рядом, как на Ка-52), и в тендере T-LORAMIDS на поставку систем ПВО большой дальности, однако безрезультатно. В итоге основной "добычей" российских оружейников были сервисные контракты - на обслуживание названной выше техники, а также закупленного Турцией в других странах вооружения советского производства.

Новый этап после известных событий 2015–16 годов был обозначен переговорами и последующим контрактом на поставку системы С-400. Анкара приобрела четыре дивизиона С-400 (батальона в западной терминологии) стоимостью около $2,5 млрд.

В силу своих масштабов, а также уровня передаваемой системы контракт имеет свои особенности, способные серьезно повлиять на развитие сотрудничества двух стран в дальнейшем. Назовем их:

- это первая крупная военная сделка России и Турции;

- первая поставка сложной современной системы, требующей углубления взаимодействия - с учетом необходимости тщательной подготовки достаточно большого числа военных и технических специалистов;

- в силу возможностей С-400 эта сделка открывает дорогу к созданию национальной системы ПВО Турции, способной объединить вооружения российского, западного, а в перспективе и собственного производства.

Дорога с двусторонним движением

Как может сотрудничество двух стран развиваться в дальнейшем? Для начала стоит выделить общие параметры, которыми оно может характеризоваться, и назвать цели.

Во-первых, в отличие от большей части других случаев, ВТС России и Турции может стать дорогой с двусторонним движением. В силу уровня развития технологий в России и Турции обе стороны могут выступать и импортерами, и экспортерами, передавая как готовые изделия, так и технологии.

Обе стороны могут быть заинтересованы в развитии совместных программ и проектов, в том числе с привлечением третьих стран. Наконец, и Москва, и Анкара проявляют интерес к сотрудничеству вооруженных сил, особенно после серьезного ослабления позиций прозападной фракции в военном руководстве Турции.

Цели сотрудничества вкратце можно свести к следующему:

- развитие оборонной промышленности обеих сторон через наращивание технологических возможностей, расширение рынка сбыта и номенклатуры выпускаемой продукции;

- улучшение взаимных отношений в ходе этого развития - за счет лучшего понимания возможностей и потребностей сторон и развития контактов на разных уровнях;

- укрепление безопасности в Черном море, Леванте, на Ближнем Востоке

Если говорить о конкретных потенциальных примерах сотрудничества в военной сфере, то начать стоит с военной авиации, где возможны серьезные перемены уже в ближайшее время.

С учетом затруднений с поставками F-35 для ВВС Турции и грозящим отказом от этих поставок со стороны США из-за решения Анкары закупить С-400, возможным вариантом становится закупка в России истребителей Су-35. При заключении крупного контракта (на 80–100 машин такого типа) становится возможным в том числе и трансфер технологий, включая передачу турецкой промышленности ряда работ по окончательной сборке, техническому обслуживанию, ремонту этих самолетов и их двигателей, а также производству комплектующих с постепенным ростом локализации.

В перспективе при желании Анкары возможно налаживание сотрудничества в создании истребителя пятого поколения для ВВС Турции на основе готовящегося к серийному производству в России истребителя Су-57 (Т-50). Эта машина вполне могла бы не только заменить F-35, но и удовлетворить стремление Турции к получению собственного боевого самолета - пусть и с поставками ряда зарубежных комплектующих.

В сфере ПВО, как уже сказано, поставка С-400 открывает дорогу к созданию интегрированной национальной системы противовоздушной обороны Турции, с активным привлечением турецкой промышленности. Со стороны России речь может идти о поставках дополнительного количества С-400, систем меньшей дальности действия, а также о совместных разработках средств ПВО, как это делалось, например, в случае с Южной Кореей - в интересах которой при участии концерна "Алмаз-Антей" был разработан ЗРК средней дальности KM SAM.

Существенный интерес для Турции могут представлять российские ракетные технологии, включая организацию совместной разработки ракетных систем по образцу "Брамоса" и кооперацию для экспорта в третьи страны.

В области военно-морской техники Россия может участвовать в обновлении подводного флота Турции, в том числе в форме совместной разработки дизельной субмарины нового поколения - с учетом фактического саботажа постройки подлодок типа 214 для ВМС Турции со стороны Германии.

Кроме того, российское вооружение может использоваться для совершенствования турецких боевых кораблей проекта MilGem, которые в настоящее время предполагается оснастить американскими противокорабельными ракетами "Гарпун", значительно уступающими по ТТХ современным российским образцам.

В свою очередь, Россия может быть заинтересована в ряде турецких разработок. В первую очередь - в сфере беспилотных аппаратов, где у Турции уже есть опыт и собственного производства и разработки БПЛА, в том числе - ударных.

В военно-морской сфере Москву могут заинтересовать турецкие катера, отличающиеся высокими характеристиками, а также опыт Турции в постройке универсального десантного корабля. Первый корабль этого типа - "Анадолу" - должен быть спущен на воду уже в следующем году.

Российская промышленность и ВМФ может быть заинтересована в ознакомлении с проектом и постройки кораблей этого типа в России с участием турецкой промышленности.

Наконец, обе стороны могут развивать совместные проекты - как для собственных вооруженных сил, так и для экспорта в третьи страны.

Среди потенциальных объектов такого сотрудничества, реализуемых уже при текущем уровне отношений, можно выделить следующие:

- совершенствование и разработка сухопутной техники с учетом опыта ближневосточного конфликта;

- разработка морского патрульного/противолодочного самолета на базе российской платформы Ил-114;

- разработка и производство легкого реактивного боевого самолета на основе платформы Як-130;

- разработка и производство контртеррористических систем и других средств обеспечения безопасности

Уже в этом случае объемы сотрудничества могут составить многие миллиарды долларов, не говоря о возможных более крупных сделках.

Среда взаимодействия

Потенциал сотрудничества России и Турции в военной области для "Известий" оценил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко. Он обратил внимание на то, что сотрудничество не должно ограничиваться типовым набором "энергетика, космос, оружие":

- Мы должны говорить о создании среды для сотрудничества, которая позволит сделать его долгосрочным, закрепив наблюдаемый нами геополитический сдвиг. Это в первую очередь связи между людьми, позволяющие создать доверие. Необходимо обучение курсантов и студентов - причем как турецких в России, так и наших в Турции, по совместным программам подготовки. Создание совместных кафедр в ряде вузов, как технических, так и гуманитарных. Взаимодействие вооруженных сил - с совместными учениями, стажировками офицеров и так далее.

Если говорить о технической стороне - мы должны воспринимать Турцию не как клиента и покупателя, а как потенциального партнера. Во многих областях она уже не сильно от нас отстает, это позволяет дополнять разработки друг друга. Конечно же, нам есть что взять в Турции, и эту возможность необходимо использовать. Если же говорить о продажах нашего оружия туда, то в первую очередь - это системы ПВО, которых у Турции нет, - отметил собеседник редакции.

Насколько реализуемыми окажутся эти перспективы - сказать пока сложно, однако можно заметить, что благоприятная среда для них есть. Во всяком случае, общие интересы Анкары и Москвы в сфере энергетического сотрудничества, с учетом отсутствия нерешаемых противоречий в политике, могут стать опорой для углубления связей двух стран. О том, что мир стоит на пороге перемен, говорят давно - почему бы им не выразиться и в такой форме?

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543358640
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