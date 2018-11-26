Королевна Ксюша 1-я обещает родить Малайзии наследника престола

01:45 28.11.2018

Вышедшая замуж за короля Малайзии Оксана Воеводина занималась продажей купальников



В сети осталось всего несколько фотографий "Мисс Москва-2015"



Королева красоты Оксана Воеводина, сочетавшаяся браком с королем Малайзии Мухаммадом V, задолго до этого события убрала из сети Интернет все свои фотографии. По данным малайзийской прессы, она еще полгода назад приняла ислам, надела хиджаб и поменяла имя на мусульманское - Рихана.



Впрочем, стоит отметить, что Оксана, выиграв в 2015 году престижный конкурс и получив звание "Мисс Москва", сразу не слишком сильно светилась в мире шоу-бизнеса. В основном она выступала в качестве дизайнера. Девушка увлекалась изготовлением купальников. Она устраивала показы коллекций этого вида одежды, дизайн которых разрабатывала сама. Вырученные от продажи деньги Оксана частично перечисляла в благотворительный фонд. Стоит отметить, что непосредственно на конкурсе "Мисс Москва" 2015 Оксана самолично сшила купальники всем участницам конкурса.









Также девушка принимала участие в поддержке движения по экономии воды. Одна из ее благотворительных фотосессий была обозначена как "Не засиживайся в душе дольше 20 минут, вспомни о детях Африки".



Но не одним только дизайнерским творчеством и благотворительностью занималась признанная красотка. Оксана получила прекрасное образование, она имеет степень бакалавра экономики, а в магистратуре обучалась на английском языке.



Татьяна Федоткина