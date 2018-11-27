Банковская система Казахстана пускает пузыри

09:18 28.11.2018

О ситуации с АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki", АО "Эксимбанк Казахстан"

Национальным Банком Республики Казахстан 15 октября 2018 года в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы подано исковое заявление о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны"



nationalbank.kz, 27 ноября



Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) 15 октября 2018 года в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы подано исковое заявление о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны".

26 ноября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны". При отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней со дня вынесения решения в окончательной форме.

В день вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка Национальным Банком будет назначена ликвидационная комиссия банка.

Информация о назначении ликвидационной комиссии Банка с указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов, по которым кредиторы смогут предъявлять свои требования в соответствии с нормами Правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, будет опубликована ликвидационной комиссией банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее назначения. Сама процедура принудительной ликвидации будет осуществляться в соответствии с требованиями Закона о банках, Правилами принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан и иными законодательствами РК.

В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны" АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (далее – КФГД) объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО "Банк Астаны" в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками. Согласно действующему законодательству, банк-агент - это банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать население по всей стране от имени и за счет средств КФГД.



Касательно решения суда о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki" принято и вступит в законную силу 30 ноября 2018 года. Банк-агент по выплате гарантийного возмещения вкладчикам АО "Qazaq Banki" будет назван 4 декабря 2018 года, выплаты вкладчикам АО "Qazaq Banki" через банк-агент начнутся 10 декабря 2018 года. До этого момента КФГД будет осуществлять процедуры оценки соответствия банков критериям, установленным для банка – агента, а именно: устойчивое финансовое состояние потенциального банка – агента, выполнение установленных требований законодательства, в том числе, выполнение пруденциальных нормативов Национального Банка по состоянию на 1 декабря 2018 года, наличие филиальной сети, покрывающей те регионы, где находятся вкладчики АО "Qazaq Banki".

Национальным Банком 25 сентября 2018 года в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы подано исковое заявление о принудительной ликвидации АО "ЭксимБанк". Судебное слушание по иску Национального Банка о принудительной ликвидации АО "ЭксимБанк" запланировано на 28 ноября 2018 года.

Все вкладчики ликвидируемых банков вправе получить за счет средств КФГД гарантийное возмещение. Возмещение будет выплачено в национальной валюте, а ее сумма не должна превышать:

- 5 млн. тенге по депозитам в иностранной валюте,

- 10 млн. тенге по депозитам в национальной валюте.

При наличии у вкладчика 2-х и более депозитов, размещенных в одном банке одновременно как в тенге, так и в иностранной валюте выплачивается гарантийное возмещение до 15 млн. тенге. В любом случае возмещение по депозитам вкладчика только в иностранной валюте не превысит 5 млн. тенге. Остаток невыплаченного гарантийного возмещения будет выплачивать ликвидационная комиссия банка, которая назначается с момента вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации.



После объявления КФГД выбранного банка-агента и даты начала выплат гарантийного возмещения вкладчикам следует обратиться в филиал данного банка-агента с заявлением на выплату гарантийного возмещения. При этом вкладчику достаточно при себе иметь удостоверение личности или паспорт. В случае, если вместо вкладчика обращается другое лицо, то необходимо представить правоустанавливающие документы (свидетельство о наследстве, доверенность, договор о переуступке прав требования на депозит). Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.



Выплаты гарантийного возмещения будут осуществляться наличными деньгами или переводом на счет вкладчика в другом банке и только в тенге. При этом вкладчик будет иметь возможность оставить полученное гарантийное возмещение на счете в банке-агенте. Все выплаты гарантийного возмещения осуществляются только в национальной валюте – тенге. Для расчета гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте используется рыночный курс обмена валют, установленный на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов на сайте КФГД в разделе "Вкладчикам" http://kdif.kz/ru/garantiya-po-depozitam.



Помимо этого, вкладчики могут звонить по телефонам: +7 (727) 312 24 37, +7 (727) 312 24 38, +7 (727) 312 24 39, либо по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок по Казахстану бесплатный).

Кроме того, по нижеуказанным номерам call - центров банков вкладчикам также ответят на интересующие вопросы: АО "Банк Астаны": +7 (727) 259 60 60, АО "Qazaq Banki": +7 (727) 380 39 51, АО "Эксимбанк Казахстан": +7 (727) 250 06 00.