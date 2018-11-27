Лучший друг каз-детей. Елбасы призвал состоятельных бизнесменов брать детей из детских домов

10:17 28.11.2018

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал состоятельных бизнесменов брать детей из детских домов. Передает КазТАГ в среду.



"В Казахстане детских домов не должно быть. Как не должно быть – Айдын Рахимбаев (казахстанский бизнесмен, входящий в список самый богатых людей РК, основатель сети благотворительных учреждений "Дом мамы" – КирТАГ) показывает, каким путем надо двигаться.(…). Люди, которые имеют возможность воспитать детей, должны с детского дома взять детей", - заявил Н. Назарбаев на пленарном заседании VIII Гражданского форума в среду.



Глава государства задал вопрос министру образования и науки РК Ерлану Сагадиеву касательно ситуации с агентствами по усыновлению. Отвечая на вопрос, глава МОН сказал, что ежегодно количество детей в детдомах сокращается и за последние три года количество детских домов уменьшилось со 122 до 24.



"Сейчас этот процесс ускорится, потому что в основном остались дети старшего возраста. Мы сделали механизм патронатной семьи. Считаем, через два года останется 2,5-3 тысячи детей", - добавил Е. Сагадиев.



Президент считает, что состоятельные казахстанцы "обязаны повернуться к народу".



"У нас есть состоятельные люди. Они просто обязаны повернуться лицом к народу, за счет которого они стали богатыми. Если бедные не будут довольны, богатые не будут богатеть дальше. Надо специально поработать министерству, АП (администрации президента – КирТАГ), правительству, надо обратить внимание деловых людей, у которых есть деньги, чтобы помочь НПО помочь людям", - отметил президент.