Рыть глубже! Аркадаг приказал искать новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых

10:57 28.11.2018

Президент Туркменистана приказал искать новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых



26 ноября перед Гурбангулы Бердымухамедовым о проводимых разведочных работах по поиску новых месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых отчитался председатель Государственной корпорации "Туркменгеология" Шахым Абдрахманов.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства потребовал "надлежащим образом вести системное геологическое изучение недр, сырьевых источников, наряду c совершенствованием управления отраслью".



По данным издания, президент поручил "наращивать геологические изыскания, расширять масштабы буровых работ, строительства поисковых и эксплуатационных скважин". Кроме того, "для воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов должны проводиться исследования по выявлению залежей на больших глубинах – до 7 и более километров".