"Заставь себя работать", - Елбасы проповедует VIII "Гражданскому форуму" Казахстана

11:10 28.11.2018

Елбасы дал совет всем отчаявшимся в жизни людям

В жизни все возможно. Возьми себя в руки. Заставь работать. Вот в чем дело. И молодежь мы должны этому учить - Назарбаев.



На VIII Гражданском форуме Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал проблему частых разводов молодых семей в стране, передает корреспондент Zakon.kz.



"Еще одни волнующий вопрос - это разводы. 1 млн 500 браков случилось, 25-30% разводов. Почему разводятся? Потому что мы в школах не обучаем детей в старших классах по этой теме: общению, взрослению мужчины и женщины, как беременеют, что получается (…). Психологию надо менять. В школах (работу вести). Ничего в этом стыдного нет. Это все человеческое. Поэтому обращаю на это внимание", - сказал он.



По его словам, это "психологический вопрос".



"Разные ситуации, почему разводы происходят: одни с родителями не уживаются, у вторых жилья нет, у третьих не хватает зарплаты. А самое главное - неподготовленная молодежь создает семью. Девушки не знают свою роль, парни не знают, что это большая ответственность. Если ты не можешь содержать семью, если ты не работаешь еще, не получил образования, то и не можешь пока что создавать эту семью. Кто им это говорит? Кто-то должен говорить! Это надо начинать со школьной скамьи", - считает глава государства.

В то же время Президент РК дал совет всем отчаявшимся в жизни людям.



"Вообще по всем этим вопросам, когда выступал Шахан Жолдасбаев (автор социального проекта "Пандус.Ок", спортсмен), он себя преодолел, нашел работу и таким человеком стал. Мы часто жалуемся в жизни: то не хватает, этого не хватает. Если сильно жизнь стала в тягость, иди, походи по больницам. В крайнем случае, походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе. Мы - руки ноги целые, волосы на голове рвем: "ой, как плохо стало". Ничего подобного. В жизни все возможно. Возьми себя в руки. Заставь работать. Вот в чем дело. И молодежь мы должны этому учить", - сказал Назарбаев.



В связи с этим он подчеркнул большую роль НПО.



"Поэтому то, что НПО создает проактивную среду для детей с ограниченными возможностями и детей молодежи, и вообще людям с такими возможностями - это очень хорошо. Гражданское общество также должно проявлять заботу о детях-сиротах, одиноких, больных, пожилых людях. Есть люди, которые вот остался один. Никого нет у него. В магазин не может сходить за хлебом. Кто ими занимается? Социальная служба должна. Знаете этих людей или нет? Как они там живут, или их надо устроить в соответствующие дома, или волонтеры должны шефство взять и каждому старику помогать. Это же наши люди. Если мы сами будем проявлять уважение и заботу о наших казахстанцах, это обернется сторицей. Это объединяет. Это вызывает любовь друг к другу. Это и есть Отечество, которое о тебе заботится", - заключил глава государства.



Ксения Давыдова, Астана