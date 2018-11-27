Газни, "груз 200". Афганские талибы уджихадили еще 3 американских бойцов

12:56 28.11.2018

Трое американских солдат погибли в результате взрыва в Афганистане



Трое американских солдат погибли и еще трое американцев получили ранения во время взрыва самодельного взрывного устройства в районе города Газни на востоке Афганистана. Как сообщает "Голос Америки", в результате взрыва также пострадал еще один контрактор.



В сообщении командования военными силами США в Кабуле говорится, что все четверо раненых были эвакуированы и получили необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства взрыва в сообщении не раскрываются.



Ответственность за атаку с использованием бомбы взяли на себя боевики группировки "Талибан".



С учетом сегодняшнего взрыва, в 2018 году в Афганистане погибли 11 военнослужащих армии США. Сейчас в этой стране находится около 14 тысяч американских солдат. Они ведут борьбу с террористическими группировками и занимаются обучением афганских военнослужащих.