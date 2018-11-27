Узбекистан становится золотым Клондайком. С 1/03/2019 разрешена добыча частным лицам

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13:08 28.11.2018
УЗБЕКИСТАН СТАНОВИТСЯ НОВЫМ КЛОНДАЙКОМ
С 1 марта 2019 года президентским постановлением физические и юридические лица смогут заниматься деятельностью по старательской добыче драгоценных металлов, сообщает пресс-служба лидера.
Для добычи драгоценных металлов соискателям необходимо получить лицензию Госкомгеологии на аукционе "E-IJRO AUKSION". После этого им предоставят участки недр, в том числе россыпные месторождения золота, размеры которых не превышают один гектар.
Согласно документу, общий срок проведения электронного аукциона и выдачи лицензии не превысит 10 дней. Стартовая цена выставления права пользования участками недр составит 7,5 миллиона сумов.