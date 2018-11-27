 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Как семейный подряд строил дачу Атамбаева
13:56 28.11.2018

Екатерина Улитина

Разговор о даче экс-президента Алмазбека Атамбаева, построенной якобы без разрешительных документов, затеяла на прошлой неделе депутат ЖК Наталья Никитенко. На заседании Парламента она заявила, что ни "Бишкекглавархитектура", ни Госстрой не выдавали разрешение на строительство дачи в госрезиденции "Ала-Арча" для бывшего главы государства.

Просто перепутали

В Бишкекглавархитектуре сначала подтвердили слова депутата, но потом кардинально поменяли свое мнение.

- С самого начала получилась путаница. Многие считали, что дачу строят на участке №17 в госрезиденции "Ала-Арча", и писали запрос именно по этому участку. Мы, естественно, отвечали, что никаких заключений не делали. Но дело в том, что дача Алмазбека Атамбаева построена на участке №12, и на строительство этого здания имеются необходимые разрешения, - рассказал VB.KG глава "Бишкекглавархитектуры" Асхат Тулебердиев.

Стоит сказать, что цифра 17 появилась не с потолка, в управделами президента ранее сообщали, что именно под этим номером строится дача для экс-президента. В документе "Бишкекглавархитектуры" вообще нет упоминания о номере дачи или участка. В графе адрес значится село Чон-Арык, без каких-либо уточнений.

Вот так совпадение!

Речь про управление делами президента заведена не случайно. Во-первых, именно этот отдел в 2017 году занимался строительством дачи. А во-вторых, заместителем этого управления в то время был Ренат Тулебердиев, родной брат главы "Бишкекглавархитектуры" Асхата Тулебердиева, а сейчас председатель Фонда управления госимуществом.

- На самом деле, родственная связь не играла никакого значения. В Бишкекглавархитектуру поступили документы, мы их проверили и одобрили. Вообще мы (с братом) на работе не выходим за рамки деловых отношений. У нас давняя договоренность. Поэтому он, работая в аппарате президента или на других должностях, не будет оказывать на меня давление, да и не сможет. Он же младший, - привел аргумент Асхат Тулебердиев.

Домик в деревне

Все экс-президенты Кыргызстана наряду с прочими соцгарантиями имеют право пожизненно распоряжаться государственной дачей. На Алмазбека Атамбаева дачи в госрезиденции "Ала-Арча" не хватило, поэтому решили специально для него построить новый дом с двумя гаражами и прочими удобствами.

Большую часть затрат на строительство покрыл сам экс-президент (78 млн сомов), остальные деньги (11 млн сомов) взяли из президентского фонда. Однако в последние месяцы Атамбаев предпочитает жить не в госрезиденции, а в своем новом особняке в Кой-Таше. Строительство которого также, к слову, связанного со скандалом. Дом построен на земле, которая раньше принадлежала заводу "Дастан", потом каким-то образом оказалась в собственности экс-директора предприятия, ныне арестованного по подозрению в коррупции Албека Ибраимова. Именно он продал участок Атамбаеву, который в своем последнем интервью заявил, что не знал о связи участка земли с заводом "Дастан".

Возможно, экс-президент не лукавит, говоря о своей плохой осведомленности, однако настораживает тот факт, что практически каждое имущество Алмазбека Атамбаева связано с запутанной историей и подозрениями.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543402560
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