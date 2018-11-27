 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обезглавленная Победа. За что наши ветераны говорят спасибо Си Цзиньпину
13:58 28.11.2018

7 ноября в Москве прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине знаменитого парада 1941 года. Я, как представитель детей войны (мне 82 года) – поколения последних свидетелей событий тех лет, с нескрываемым интересом и волнением ожидал, а затем и смотрел по телевизору это праздничное мероприятие.

В моей памяти навсегда отпечаталось то осеннее утро 1941 года и незабываемый голос диктора Левитана по радио: "Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!"… и далее о начале парада на Красной площади. А затем речь товарища Сталина.

Я жил тогда в дагестанском поселке "Двигательстрой" (теперь город Каспийск). После речи Сталина и завершения трансляции парада на Красной площади лица всех взрослых, до того подавленных нашими неудачами на фронте, преобразились: они заулыбались, повеселели. Все поверили словам "Враг будет разбит! Победа будет за нами!". У всех сразу появилась надежда на успех. И он пришел в контрнаступлении наших войск под Москвой.

" В памяти навсегда отпечаталось осеннее утро 1941 года и незабываемый голос Левитана по радио: "Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" "

Через два года Гитлер, находясь в кругу единомышленников, по свидетельству министра вооружения и военной промышленности Альберта Шпеера, признает: "Без фанатичной решимости Сталина Россия сдалась бы еще осенью 1941 года…"

Такое признание противника говорит о многом. А поскольку Россия не только не сдалась, но еще и разгромила самую сильную в тот период гитлеровскую армию, нельзя не признать, что большая заслуга в этом принадлежит Сталину, который "с фанатичной решимостью" на глазах у изумленного мира и противника провел парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.

7 ноября 2018-го, наблюдая по телевизору прекрасный спектакль парада на Красной площади, я был печально им разочарован. Что заставило организаторов этого современного торжественного марша скрывать исторические факты, памятные старшему поколению и неизвестные молодым? Слушая речь Сергея Собянина, я не получил ответов на многие вопросы. Почему 7 ноября 1941 года, когда враг находился в 70 километрах от Москвы и город был на осадном положении, власти решили проводить парад? В честь чего? Кто им командовал? Кто принимал парад? Кто произносил речь с трибуны Мавзолея?

Стоит ли нам после такого отношения к собственной истории возмущаться ее искажениями за рубежом?

Решение о проведении парада в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции принял лично Иосиф Виссарионович Сталин вечером 6 ноября через 20 минут после отбоя воздушной тревоги, вызванной попыткой двух сотен фашистских самолетов прорваться к столице.

Командовал парадом командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Павел Артемьевич Артемьев. Принимал парад заместитель наркома обороны СССР Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. С Мавзолея с речью к войскам и народу нашей страны обратился глава государства и Верховный главнокомандующий Сталин. После парада на Красной площади все 28 тысяч бойцов, принимавших в нем участие, отправились прямо на фронт. Весть о проведении в Москве военного парада разнеслась по всему миру и была ошеломляющей. Аналогов этого в подобных условиях в истории войн и вооруженных конфликтов не существует.

Я не ошибусь, утверждая, что контрнаступление наших войск под Москвой в 1941-м, под Сталинградом в 1942-м, под Курском в 1943-м и взятие Берлина в 1945-м начинались с парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Весь мир хранит память о человеке, который возглавил борьбу против чумы XX века – германского фашизма. По оценкам историков, в разных странах свыше 350 улиц, площадей, бульваров, станций метро названы в честь Сталина.

Разве зазорно было упомянуть о человеке, перед которым фронтовики, сидевшие теперь на трибунах, маршировали по Красной площади в далеком ноябре 1941-го? Разве зазорно было повесить хотя бы один портрет? На груди каждого из ветеранов и теперь медаль с его профилем…

Вспоминаются слова Петра Чаадаева: "В нашей стране нет исторической памяти, потому что мы начинаем каждый день с чистого листа и потому обречены на то, чтобы повторять одни и те же ошибки…"

В марте этого года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на съезде КПК, сказал: "Считаю, что по проценту правильных решений Сталину нет равных в истории".

От имени своего поколения хочу сказать председателю КНР товарищу Си Цзиньпину СПАСИБО за такую точную оценку деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина.

Герман Кириленко,
доктор военных наук, профессор, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН

Источник - ВПК
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