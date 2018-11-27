Обезглавленная Победа. За что наши ветераны говорят спасибо Си Цзиньпину

13:58 28.11.2018

7 ноября в Москве прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине знаменитого парада 1941 года. Я, как представитель детей войны (мне 82 года) – поколения последних свидетелей событий тех лет, с нескрываемым интересом и волнением ожидал, а затем и смотрел по телевизору это праздничное мероприятие.



В моей памяти навсегда отпечаталось то осеннее утро 1941 года и незабываемый голос диктора Левитана по радио: "Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!"… и далее о начале парада на Красной площади. А затем речь товарища Сталина.



Я жил тогда в дагестанском поселке "Двигательстрой" (теперь город Каспийск). После речи Сталина и завершения трансляции парада на Красной площади лица всех взрослых, до того подавленных нашими неудачами на фронте, преобразились: они заулыбались, повеселели. Все поверили словам "Враг будет разбит! Победа будет за нами!". У всех сразу появилась надежда на успех. И он пришел в контрнаступлении наших войск под Москвой.



" В памяти навсегда отпечаталось осеннее утро 1941 года и незабываемый голос Левитана по радио: "Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" "



Через два года Гитлер, находясь в кругу единомышленников, по свидетельству министра вооружения и военной промышленности Альберта Шпеера, признает: "Без фанатичной решимости Сталина Россия сдалась бы еще осенью 1941 года…"



Такое признание противника говорит о многом. А поскольку Россия не только не сдалась, но еще и разгромила самую сильную в тот период гитлеровскую армию, нельзя не признать, что большая заслуга в этом принадлежит Сталину, который "с фанатичной решимостью" на глазах у изумленного мира и противника провел парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.



7 ноября 2018-го, наблюдая по телевизору прекрасный спектакль парада на Красной площади, я был печально им разочарован. Что заставило организаторов этого современного торжественного марша скрывать исторические факты, памятные старшему поколению и неизвестные молодым? Слушая речь Сергея Собянина, я не получил ответов на многие вопросы. Почему 7 ноября 1941 года, когда враг находился в 70 километрах от Москвы и город был на осадном положении, власти решили проводить парад? В честь чего? Кто им командовал? Кто принимал парад? Кто произносил речь с трибуны Мавзолея?



Стоит ли нам после такого отношения к собственной истории возмущаться ее искажениями за рубежом?



Решение о проведении парада в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции принял лично Иосиф Виссарионович Сталин вечером 6 ноября через 20 минут после отбоя воздушной тревоги, вызванной попыткой двух сотен фашистских самолетов прорваться к столице.



Командовал парадом командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Павел Артемьевич Артемьев. Принимал парад заместитель наркома обороны СССР Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. С Мавзолея с речью к войскам и народу нашей страны обратился глава государства и Верховный главнокомандующий Сталин. После парада на Красной площади все 28 тысяч бойцов, принимавших в нем участие, отправились прямо на фронт. Весть о проведении в Москве военного парада разнеслась по всему миру и была ошеломляющей. Аналогов этого в подобных условиях в истории войн и вооруженных конфликтов не существует.



Я не ошибусь, утверждая, что контрнаступление наших войск под Москвой в 1941-м, под Сталинградом в 1942-м, под Курском в 1943-м и взятие Берлина в 1945-м начинались с парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.



Весь мир хранит память о человеке, который возглавил борьбу против чумы XX века – германского фашизма. По оценкам историков, в разных странах свыше 350 улиц, площадей, бульваров, станций метро названы в честь Сталина.



Разве зазорно было упомянуть о человеке, перед которым фронтовики, сидевшие теперь на трибунах, маршировали по Красной площади в далеком ноябре 1941-го? Разве зазорно было повесить хотя бы один портрет? На груди каждого из ветеранов и теперь медаль с его профилем…



Вспоминаются слова Петра Чаадаева: "В нашей стране нет исторической памяти, потому что мы начинаем каждый день с чистого листа и потому обречены на то, чтобы повторять одни и те же ошибки…"



В марте этого года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на съезде КПК, сказал: "Считаю, что по проценту правильных решений Сталину нет равных в истории".



От имени своего поколения хочу сказать председателю КНР товарищу Си Цзиньпину СПАСИБО за такую точную оценку деятельности Иосифа Виссарионовича Сталина.



Герман Кириленко,

доктор военных наук, профессор, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН