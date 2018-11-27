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У Рахмона новая певица-фаворитка - школьница Шахло Хафизова из Камаробского ущелья
13:59 28.11.2018

Протеже президента. Шанс, о котором мечтают тысячи таджикистанцев

Мумин Ахмади

Шахло Хафизова, старшеклассница из отделенного горного поселка на востоке Таджикистана, не думала, что благодаря лишь одной песне станет известной на всю страну. Народная песня в ее исполнении так понравилась главе Таджикистана Эмомали Рахмону, что он распорядился пригласить школьницу в столицу для участия в праздничном концерте.

Песня пришлась по душе президенту

Все началось с того, что однажды журналисты государственного телевидения попросили Шахло исполнить народную мелодию на фоне неповторимой природы Камаробского ущелья.

"Раньше я исполняла эту песню только в школьных мероприятиях. О том, чтобы стать известной, я никогда не думала. Запись песни в моем исполнении показали по телевидению. И потом случилось самое невероятное - мне сказали, что песня пришлась по душе президенту", - говорит Шахло.

Спустя через некоторое время Шахло пригласили спеть эту песню в праздничном концерте в честь Дня милиции, который состоялся 10 ноября. В концерте присутствовал и президент Рахмон.




"Под занавес концерта я вместе с другими участниками вышла на поклон. В это время президент окликнул меня: "Дочка, подойди поближе". Он попросил меня повторно спеть песню. После этого президент спросил: "Где собираешься продолжать учебу после школы?". Я честно ответила, что хочу поступить в медицинский университет. Президент сказал: "Хорошо, будешь там учится. Но ты должна продолжать петь",- рассказывает Шахло.

Сейчас Шахло Хафизова учится в 11 классе средней школы N1 поселка Гарм Раштского района. Одновременно она является солисткой ансамбля "Сипар" ("Щит") при МВД Таджикистана – на работу ее пригласил сам министр внутренних дел.

Летом, получив аттестат зрелости, Шахло поедет в Душанбе - учиться в медуниверситете, и выступать в ансамбле "Сипар".

"Я вышла замуж с благословения президента"

Интерес президента к талантливой молодежи сторонники режима считают не иначе, как заботой о будущем страны, а критики – популизмом или стремлением понравиться народу. Многие в Таджикистана уверены, что встреча с президентом может круто изменить их жизнь к лучшему.

Тахмина Хасан, редактор программ государственного телевидения "Сафина", стала известной после того, как в 2014 года выступила на встрече с главой Таджикистана. С легкой руки Эмомали Рахмона она стала студенткой, а после окончания вуза начала работу в ТВ "Сафина", где в настоящее время ведет несколько передач.

Мавзуна Чориева, бронзовый призер Летних олимпийских игр 2012 года в Лондоне, также является протеже лидера Таджикистана.

"Многие были против того, чтобы я на заре своей славы вышла замуж. Однажды, во время церемонии открытия Дворца спорта, президент спросил о моих планах на будущее. Я сказала, что намерена после олимпийских игр сыграть свадьбу. Президент благословил меня, но попросил, чтобы я не бросила бокс. Через несколько месяцев я вернулась из Летних олимпийских игр с бронзовой медалью. Глава государства поздравил меня и сказал, что не помешало бы подумать о дальнейшей карьере", - рассказывает Мавзуна. В октябре 2012 года Мавзуна Чориева вышла замуж за Амона Бобоева.

Встреча, которая круто изменила жизнь Саидшо

Встреча с президентом изменила судьбу Саидшо Асророва, учителя из района Кушониен (бывшего Бохтарского района) Хатлонской области. 16 августа 2017 года Эмомали Рахмон приехал с рабочей поездкой в кишлак Заргар района Кушониен. Во время встречи с активистами Асроров подошел к микрофону и заявил, что "счастлив" наконец увидеть главу государства собственными глазами. "Я, как молодой учитель, чувствую себя самым счастливым человеком, потому что имею честь говорить стоя перед вами, уважаемый Лидер нации", - заявил Асроров. После этого он прочел в честь Рахмона сочиненные им лично стихи.

Эмомали Рахмон, выслушав стихи, между прочим поинтересовался у Саидшо, женат ли он. А когда учитель ответил, что нет, дал поручение властям района найти учителю невесту и помочь организовать свадьбу.

Власти района исполнили поручение президента со всем возможным старанием и быстро сосватали Асророву дочь его коллеги, молодую медсестру Марджону.

При этом сватать девушку отправилась целая делегация из работников местных органов власти во главе с замначальника отдела идеологии Бохтарского района. Сама же невеста поставила перед перед женихом лишь одно условие: после свадьбы она будет продолжать работать.

Свадьба состоялась уже через 10 дней после выступления Асророва перед президентом.

Протеже президента пользуются особым уважением и вниманием в таджикском обществе, считает журналист Хуршеди Атовулло. По его словам, если, к примеру, протеже студент вуза, то все преподаватели до конца учебы будут относиться к нему с особым трепетом.

"Все зависит от того, как "любимчик" главы государства использует свои шансы. Многие из них знают: пока они находятся под покровительством президента, перед ними открываются все двери", - говорит Хуршеди Атовулло.

Источник - Радио Озоди
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