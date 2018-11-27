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США заблокировали военную операцию Турции на севере Сирии
14:00 28.11.2018

Начав военную операцию против Сирийских демократических сил, Турция рискует нанести удар по военнослужащим США

Соединенные Штаты фактически заблокировали проведение военной операции Турции на севере Сирии. Целью данной операции являлись курдские отряды Народных защитников, являющиеся основой Сирийских демократических сил поддерживаемых США. Турция считает относит их к террористическим организациям, называет сирийской ветвью запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Турецкие военные уже начали подготовку наступления, применяя свою артиллерию по позициям курдских отрядов на севере провинции Ракка. Больше всего досталось опорным пунктам в районе города Таль-Абъяд. Кроме этого, было мобилизовано 6,5 тысяч подконтрольных Турции боевиков для участия в этой операции.

Американские военные, чтобы сорвать турецкое наступление, сначала организовали совместное с Сирийскими демократическими силами патрулирование вдоль линии соприкосновения с турецкими войсками. А 21 ноября министр обороны США Джеймс Мэттис объявил о создании наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы. Это было подано как помощь Турции: наблюдение за перемещением на ее территорию террористических элементов и передача информации турецкой стороне.

Первый из наблюдательных пунктов, кстати, уже готов. Остальные четыре в стадии сооружения. Они протянутся от Алеппо до Ракки.

26 ноября турецкий министр Озтурк Йилмаз заявил, что главная задача США заключается в блокировании возможной военной операции в данном регионе. Он также сказал, что Соединенные Штаты хотят окружить Иран и Турцию, а также осуществлять контроль над Багдадом и Дамаском.

Таким образом, начав военную операцию, Турция рискует нанести удар по военнослужащим США, что для нее крайне нежелательно. Фактически, получается, что действия Турции в этом регионе заблокированы. И, кстати, она собиралась вести боевые действия на территории Сирии, естественно, без согласия Дамаска.

Источник - iarex.ru
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