Что лежит в основе противостояния КНР и США? - Марк Леонард

14:04 28.11.2018

Project Syndicate: Что лежит в основе противостояния КНР и США?



В основе китайско-американской конфронтации лежит не различие двух стран, а растущее сходство



В прошлом не раз указывали на то, что стратегическое соперничество между Соединенными Штатами и Китаем может перерасти в конфронтацию. Этот момент все-таки настал. Добро пожаловать в "холодную войну" 2.0, пишет Марк Леонард в статье для издания Project Syndicate.



Обычно говорят о том, что в основе китайско-американского конфликта лежит различие двух систем, противостоящих друг другу. С точки зрения США, Китай - это диктатура, которая содержит в концентрационных лагерях миллионы уйгуров, проводит суровую политику в отношении христиан, ограничивает гражданские права и загрязняет окружающую среду, не говоря уже об угрозах, которые Китай представляет для региональных союзников США. С точки зрения КНР, США свойственны интервенционизм и империализм, а торговая война администрации президента США Дональда Трампа - это всего лишь начальное сражение в рамках более крупного экономического, военного и идеологического сражения за мировое господство.



На самом деле имеет место несколько иная ситуация. В основе китайско-американской конфронтации лежит не различие двух стран, а растущее сходство. Раньше Китай и США выступали в качестве "инь и ян" мировой торговли. США являлись потребителем, а Китай - производителем товаров.



Однако новая программа КНР "Сделано в Китае - 2025" должна существенно улучшить позиции КНР в глобальной цепочке создания стоимости. Пекин стремится стать лидером в области искусственного интеллекта и других передовых технологий. Руководствуясь этой целью, Китай ограничил иностранным компаниям доступ к своим рынкам, чтобы заставить их передать китайским "партнерам" свои технологии и интеллектуальную собственность.



Получается, Китай переориентировал свою модель экономического развития, а США отказались от принципа невмешательства в экономику, выработав собственную промышленную стратегию. С другой стороны, в настоящий момент две конкурирующие команды - GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) и BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) - ведут непримиримую глобальную борьбу за получение технологического преимущества и доступа к данным.



Стратегии США и КНР начинают все больше походить друг на друга. В ответ на попытки бывшего президента США Барака Обамы создать торговый блок в Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул собственную инициативу под названием "Один пояс и один путь". В ответ на инициативу Цзиньпина Трамп в настоящий момент продвигает возглавляемую США инициативу в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай все чаще начинает проявлять пристрастие к интервенционизму и отходит от своей позиции невмешательства, которой он придерживался в течение десятилетий. Эксперт из Университета Цинхуа Ян Сюэтонг считает, что по мере роста военного потенциала КНР Пекин станет более активно проецировать свою власть за границей.



Действия КНР и США в сфере создания многосторонней системы глобального управления также похожи друг на друга. Вместо того чтобы стать ответственным партнером в рамках международной системы, возглавляемой США, Китай стал развивать собственную систему международных институтов. Китай воспользовался своим членством в глобальных институтах, в которых преобладают западные страны, одновременно для блокирования деятельности этих институтов и создания своей собственной альтернативной системы. Однако, как показывает инициатива "Один пояс и один путь", Китай делает ставку не на многосторонние, а двусторонние отношения. Взаимодействуя с другими правительствами один на один, Китай может вести переговоры с позиции силы, чтобы навязать иностранным государствам свои условия.



Трамп заявил о своей стратегии "Америка прежде всего". Цзиньпин также изменил внешнюю политику КНР, которая теперь базируется не на сдержанности и тактическом сотрудничестве, а на стремлении к национальному величию. Оба лидера все чаще принимают единоличные внешнеполитические решения, подрывая системы сдержек и противовесов своих стран.



В рамках "холодной войны" 2.0 будут противостоять две сверхдержавы, которые имеют собственное представление о том, как необходимо организовать жизнь во всем мире. В этом противостоянии может оказаться только один победитель.



Александр Белов