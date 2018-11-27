 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.11.2018
14:13  Путинские "кудри". Старые песни "пятой колонны", - А.Запольскис
14:11  Порошенко проиграл военное положение, - Р.Хубиев
14:09  Могут ли и как национально ориентированным элитам взять власть у глобальных сырьевиков и финансистов? - А.Халдей
14:07  Таджикская молодежь предпочитает кыргызские вузы? - Х.Хуррамов
14:04  Что лежит в основе противостояния КНР и США? - Марк Леонард
14:00  США заблокировали военную операцию Турции на севере Сирии
13:59  У Рахмона новая певица-фаворитка - школьница Шахло Хафизова из Камаробского ущелья
13:58  Обезглавленная Победа. За что наши ветераны говорят спасибо Си Цзиньпину
13:56  Как семейный подряд строил дачу Атамбаева
13:55  Жизнь под санкциями: В Иране бензин стоит 5 рублей, в России - 45
13:53  Обогащение Ираном: Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией
13:49  Узбекистан: Таможня дает добро, - А.Ниязматов
13:25  О глубинном конфликте в российской экономике. Если победят "сырьевики", то... наступит 1917-й, - А.Айвазов
13:08  Узбекистан становится золотым Клондайком. С 1/03/2019 разрешена добыча частным лицам
12:56  Газни, "груз 200". Афганские талибы уджихадили еще 3 американских бойцов
12:24  Чингисхан: Россия принимает новый взгляд на старого врага, - Майдар Сосорбарам
11:10  "Заставь себя работать", - Елбасы проповедует VIII "Гражданскому форуму" Казахстана
10:57  Рыть глубже! Аркадаг приказал искать новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых
10:17  Лучший друг каз-детей. Елбасы призвал состоятельных бизнесменов брать детей из детских домов
09:18  Банковская система Казахстана пускает пузыри
09:05  КырМИД проверяет информацию о задержании кыргызов в лагерях перевоспитания Китая
09:00  21 век на дворе... Кыргызский певец Мирбек Атабеков провел показательный той без устуканов
08:58  Мы сможем выйти из этого самоизоляционного тупика! О проблемах национальных меньшинств в Туркменистане, - "ХТ"
08:55  Саудовскому принцу нигде не рады. Зарубежное турне Мухаммеда бен Сальмана сопровождают скандалы
08:50  Грузию возглавит бывший дипломат – французский или российский, - Ю.Рокс
08:46  ЕАЭС изучает правила деления. Межправсовет союза раскололи вопросы распределения пошлин и цен на транзит газа
08:40  Власти Турции прихлопнули отделение Фонда Сороса
08:02  Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года
01:45  Королевна Ксюша 1-я обещает родить Малайзии наследника престола
01:44  Продай оружие: смогут ли Россия и Турция наладить сотрудничество
00:27  Образ идеального Казахстана, созданный в пропагандистских целях, работает против себя, - Г.Илеуова
00:23  Кремль переформатировал РосКазачество в новое "Общество". Пан-атаман и 11 ряженых "войск"
00:08  Масштабность нового коррупционного скандала в Монголии может подорвать политическую стабильность страны, - The Economist
00:05  Что в действительности произошло в худжандской колонии Таджикистана? - The Diplomat
Вторник, 27.11.2018
23:53  Лучшие люди 3-й степени. Узб-олигарх Усманов получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством"
23:51  Жена узб-буржуина Усманова Ирина Винер пообещала Путину вырастить еще талантливых гимнасток-жен
23:44  Ценный кадр. Главой Кадастровой палаты России назначен экс-медбрат и безработный Парвиз Тухтасунов из Таджикистана
23:19  Ливийский генерал Хафтар печатает деньги в России
22:39  Несостоявшийся диктатор Порошенко разделил Украину военным положением, - А.Цуканова
21:32  Король Малайзии Мухаммад V женился на экс-"мисс Москва" Ксюше Воеводиной. Совет да любовь...с
20:22  "Утюжка груди" - широко распространенное явление в Африке, - Катрин Гэнзлер
16:49  А че такого? Кремлевский теле-пиарщик Брилев подтвердил свое Британско-подданство
14:55  Слаще халвы Шираза: в Иране растет интерес к России
14:12  Оптимизация пилюлькиных. Митингующие врачи осадили КырМинЗдрав
10:49  Казахстан хочет купить пакет акций белорусского завода-гиганта "Гомельский сельмаш"
10:45  К пожизненному лишению свободы приговорили каз-афер-банкира Аблязова в Таразе
10:22  Раис с вашингтонским мандатом. Абдельазиз Бутефлика возглавляет Алжир почти 20 лет, - Е.Сатановский
10:12  Иран и программы для кибератак объединили Израиль и арабов, - "Къ"
09:39  Природа Власти. СССР не проиграл "соревнование двух систем", его "сдали" политбюрошники, - М.Хазин
09:28  Пространство евразийской судьбы, - Ашот Джазоян
09:23  Станет ли Африка колонией Китая, - Александр Храмчихин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Таджикская молодежь предпочитает кыргызские вузы? - Х.Хуррамов
14:07 28.11.2018

Таджикская молодежь предпочитает кыргызские вузы?

Хурсанд Хуррамов

Таджикистанцы составляют почти четверть иностранных студентов в Кыргызстане. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в нынешнем году из 7643 студентов из стран СНГ, обучающихся в кыргызстанских вузах, количество граждан Таджикистана составляет 1856 человек. Согласно общей статистике этого же комитета, по количеству студентов Таджикистан уступает только Казахстану (3294 студентов) и Индии (6828 студентов).

Многие студенты, обучающиеся в этих вузах планируют вернуться в Таджикистан и надеются, что найдут нужную работу по профессии.

В Кыргызстан за перспективой?

Мижгона Абдулназарова учится на четвертом курсе Американского университета в Центральной Азии по специальности психология. "Я искала аналогичные университеты в Таджикистане, но отзывы моих знакомых были не самые лучшие. Друзья посоветовали АУЦА. Я стала искать информацию об этом университете в интернете, и остановила свой выбор на нем", - рассказывает Мижгона. Здесь, по ее словам, весь учебный процесс проходит на английском языке, студенты сами выбирают для себя дополнительные предметы и преподавателей и делают больше упор на изучение узкого направления определенной специализации.

Обучение в университете не дешевое – 6400 долларов в год, но Абдулназарову на 70 % спонсирует фонд Сороса, оставшуюся сумму выплачивают родители. Кроме того, студентка снимает квартиру вместе с подругами за со свой счет и говорит, что ее месячные расходы составляют порядка 250-300 долларов. В дальнейшем она планирует получить степень магистра и работать в Таджикистане. "У нас не хватает специалистов по моей специальности, и я уверена, что смогу там найти себе работу. Знания, которые я получаю в АУЦА, открывают для меня большие перспективы", - говорит Мижгона.

Помимо Американского университета в Центральной Азии таджикские студенты учатся также в Кыргызско-Российском славянском университете, Медицинской академии имени И.Ахунбаева, Кыргызско-Турецком университете "Манас", Бишкекском государственном университете и в других вузах страны. Многие таджикские студенты активно участвуют в спортивной и культурной жизни своих учебных заведений и даже занимают достойные призовые места.

По совету близких

Муяссар Абутуробов, студент четвертого курса экономического факультета Кыргызско-Российского славянского университета, говорит, что поступил в бишкекский вуз по настоянию старшей сестры, которая также является выпускницей КРСУ. Помимо учебы в университете Абутуробов является профессиональным борцом вольного стиля и кандидатом в мастера спорта Таджикистана по данному виду спорта. В 2017 году ему удалось занять первое место в Универсиаде, где он представлял Кыргызско-Российский славянский университет.

"Сложности возникали в первый год моего обучения особенно с математикой. Мне приходилось и учиться, и тренироваться, в итоге я провалил первую сессию. Со временем я пришел к выводу, что профессиональный спорт в наших странах не ценится и теперь больше внимания уделяю учебе", - рассказывает Муяссар.

Об отношении местного населения студент отзывается хорошо, говорит, что ни в спортзале, ни в университете почти никогда не имел конфликтов, поскольку ко всем относится с уважением, и ему отвечают взаимностью.

После университета он планирует вернуться в Таджикистан и открыть свой бизнес в сфере спорта.

"Качественное образование – низкая цена"

Азиза Бурибекова, студентка 4 курса медицинского факультета КРСУ, говорит, что решила поступить в данный вуз из-за более низкой стоимости обучения. "В Таджикистане обучение на медицинском факультете по направлению "Лечебное дело" стоит 1500 долларов, в то время как здесь, в Бишкеке, я плачу за контракт 1000 долларов. Кроме этого много моих знакомых врачей в Таджикистане сказали мне что медицинское образование в Бишкеке более качественное", - рассказывает Азиза.

Жить в Бишкеке ей нравится. Говорит, что здесь количество людей со средним достатком больше, чем в Таджикистане, есть хорошие коммунальные условия в городе и более доступный и дешевый интернет.

После учебы Азиза планирует поступить в ординатуру в Санкт-Петербург по специальности геноэндокринология, но в дальнейшем планирует жить и работать в Таджикистане, поскольку является старшей дочерью в семье.

Среди таджикской молодежи в соседней стране нередко можно найти тех, которых родители отправляют учится именно заграницу для того, чтобы они стали более самостоятельными.

В погоне за самостоятельностью

Второкурсника Юридической академии Бишкека Амина Имроншоева родители отправили в Бишкек после неудачной попытки поступления в академию ФСБ России. "Семья хотела чтобы я жил подальше от Таджикистана. Сказали, что так будет полезнее для меня, и я быстрее стану самостоятельным", - рассказывает Амин.

Сейчас он учится на следственно-криминалистическом факультете по направлению "расследование экономических преступлений" и платит за обучение около 600 долларов в год. Кроме того, говорит, что вместе с друзьями вшестером снимают трехкомнатную квартиру за 450 долларов. Свои послевузовские планы студент Имроншоев связывает с Антикоррупционным ведомством Таджикистана, куда планирует устроиться в качестве профессионального сотрудника.

Студенты часто связывают более качественное образование в Кыргызстане, с наличием в стране еще советских русскоязычных педагогических кадров, а также с наличием университетов с западной системой образования, в которых коррупционные схемы практически отсутствуют.

Система образования Таджикистана после девяностых годов, как известно лишилась многих подобных кадров, а вузы с абсолютно западной системой образования в стране до открытия УЦА в сентябре текущего года, практически не было.

По случайным обстоятельствам

Шодмонбек Хазратов, студент Бишкекского гуманитарного университета оказался в Кыргызстане по случайным обстоятельствам. После двух лет учебы в США по программе "Flex", Хазратов вернулся в Таджикистан только в августе и не успел подать документы в местные вузы. Абитуриенту предложили сдать экзамен на поступление в Кыргызско-Турецкий университет "Манас", куда он прошел на конкурсной основе, но через некоторое время перевелся в Бишкекский государственный университет на специальность "Международные отношения".

Шодмонбек, говорит, что по приезду в Бишкек у него были языковые проблемы, из-за которых он чувствовал себя некомфортно, но со временем все изменилось, когда он заговорил по-кыргызски. "Когда я начинаю говорить на кыргызском, чувствую, что отношение ко мне меняется в лучшую сторону, становится более доверительное", - говорит Шодмонбек.

Он снимает комнату и зарабатывает самостоятельно около 150 долларов в месяц на свои расходы. Однако контракт суммой в 400 долларов помогает оплачивать семья.

Студент планирует стать дипломатом и внести свою лепту в улучшение кыргызско-таджикских отношений.

Послы своей страны

Таджикские студенты в Бишкеке даже имеют официальную организацию. "Общественное объединение "Саманиды" было официально зарегистрировано при Министерстве юстиции Кыргызстана в 2013 году и ставит перед собой цель представлять Таджикистан в Кыргызстане на различных уровнях", - рассказал а беседе с Радио Озоди председатель данного объединения Кукан Куканов.

По его словам, увеличивающееся количество таджикских студентов сделало необходимым создать официальное юридическое лицо и определенную систему, чтобы как-то контролировать студентов и направить их энергию в позитивное русло.

Сейчас организация "Саманиды" проводит различные культурные и спортивные мероприятия как между самими студентами, так и представляет республику на международных мероприятиях.

Иностранные студенты в Кыргызстане

Куканов видит привлекательность кыргызских вузов для таджикских студентов не только в низкой стоимости. "В Кыргызстан приезжают студенты как за свой счет, так и по грантам Фонда Сороса, Фонда Ага-хана, американского посольства, по программе обмена студентов и по предоставленным министерством образования Таджикистана квотам", - поясняет Куканов. По его словам, в прошлом, как правило, у выпускников бишкекских вузов возникало меньше проблем с трудоустройством, особенно в международных организациях и частном секторе. Он полагает, что и по этой причине многие начали стремиться поступать в эти вузы.

Многие таджикские студенты выбирают Кыргызстан в том числе из-за относительно низких цен на образование. Тем не менее, для нормальной учебы в этой стране, студенту в среднем необходимо 200 долларов в месяц на текущие расходы около 100 долларов на аренду квартиры и от 400 до 1000 долларов за годовой контракт на обучение. В совокупности средний расход одного студента за год составляет 3500-4000 долларов.

В условиях Таджикистана такую сумму себе могут позволить лишь представители среднего класса. Люди с более низкими доходами лишены возможности отправить своих детей на учебу, даже в ближнее зарубежье. Представители же среднего класса, возможно, могут способствовать послевузовскому обустройству своих детей.

Возможно по этой причине, а может быть по иной причине, большинство собеседников планируют вернуться в Таджикистан.

Ежегодно в зарубежные вузы по квотам отправляются более 800 студентов из Таджикистана. В текущем году, по словам заместителя министра образования Таджикистана, республике было выделено 830 мест в иностранных вузах, в частности 182 в Китае, 50 в Казахстане, 50 в Кыргызстане, 20 в Украине и 8 в Белорусии.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543403220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев провел встречу со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
- Н.Нигматулин провел встречу с вице-спикером Палаты депутатов Италии Э.Розато
- Бакытжан Сагинтаев принял участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2018 года №782
- Кадровые перестановки
- Гульмира Илеуова: Образ идеального Казахстана, созданный в пропагандистских целях, работает против себя
- В Мажилисе обсуждены вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности
- Создана новая Ассоциация боевых искусств Казахстан
- О ситуации с АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki", АО "Эксимбанк Казахстан"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  