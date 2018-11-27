Таджикская молодежь предпочитает кыргызские вузы? - Х.Хуррамов

14:07 28.11.2018 Таджикская молодежь предпочитает кыргызские вузы?



Хурсанд Хуррамов



Таджикистанцы составляют почти четверть иностранных студентов в Кыргызстане. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в нынешнем году из 7643 студентов из стран СНГ, обучающихся в кыргызстанских вузах, количество граждан Таджикистана составляет 1856 человек. Согласно общей статистике этого же комитета, по количеству студентов Таджикистан уступает только Казахстану (3294 студентов) и Индии (6828 студентов).



Многие студенты, обучающиеся в этих вузах планируют вернуться в Таджикистан и надеются, что найдут нужную работу по профессии.



В Кыргызстан за перспективой?



Мижгона Абдулназарова учится на четвертом курсе Американского университета в Центральной Азии по специальности психология. "Я искала аналогичные университеты в Таджикистане, но отзывы моих знакомых были не самые лучшие. Друзья посоветовали АУЦА. Я стала искать информацию об этом университете в интернете, и остановила свой выбор на нем", - рассказывает Мижгона. Здесь, по ее словам, весь учебный процесс проходит на английском языке, студенты сами выбирают для себя дополнительные предметы и преподавателей и делают больше упор на изучение узкого направления определенной специализации.



Обучение в университете не дешевое – 6400 долларов в год, но Абдулназарову на 70 % спонсирует фонд Сороса, оставшуюся сумму выплачивают родители. Кроме того, студентка снимает квартиру вместе с подругами за со свой счет и говорит, что ее месячные расходы составляют порядка 250-300 долларов. В дальнейшем она планирует получить степень магистра и работать в Таджикистане. "У нас не хватает специалистов по моей специальности, и я уверена, что смогу там найти себе работу. Знания, которые я получаю в АУЦА, открывают для меня большие перспективы", - говорит Мижгона.



Помимо Американского университета в Центральной Азии таджикские студенты учатся также в Кыргызско-Российском славянском университете, Медицинской академии имени И.Ахунбаева, Кыргызско-Турецком университете "Манас", Бишкекском государственном университете и в других вузах страны. Многие таджикские студенты активно участвуют в спортивной и культурной жизни своих учебных заведений и даже занимают достойные призовые места.



По совету близких



Муяссар Абутуробов, студент четвертого курса экономического факультета Кыргызско-Российского славянского университета, говорит, что поступил в бишкекский вуз по настоянию старшей сестры, которая также является выпускницей КРСУ. Помимо учебы в университете Абутуробов является профессиональным борцом вольного стиля и кандидатом в мастера спорта Таджикистана по данному виду спорта. В 2017 году ему удалось занять первое место в Универсиаде, где он представлял Кыргызско-Российский славянский университет.



"Сложности возникали в первый год моего обучения особенно с математикой. Мне приходилось и учиться, и тренироваться, в итоге я провалил первую сессию. Со временем я пришел к выводу, что профессиональный спорт в наших странах не ценится и теперь больше внимания уделяю учебе", - рассказывает Муяссар.



Об отношении местного населения студент отзывается хорошо, говорит, что ни в спортзале, ни в университете почти никогда не имел конфликтов, поскольку ко всем относится с уважением, и ему отвечают взаимностью.



После университета он планирует вернуться в Таджикистан и открыть свой бизнес в сфере спорта.



"Качественное образование – низкая цена"



Азиза Бурибекова, студентка 4 курса медицинского факультета КРСУ, говорит, что решила поступить в данный вуз из-за более низкой стоимости обучения. "В Таджикистане обучение на медицинском факультете по направлению "Лечебное дело" стоит 1500 долларов, в то время как здесь, в Бишкеке, я плачу за контракт 1000 долларов. Кроме этого много моих знакомых врачей в Таджикистане сказали мне что медицинское образование в Бишкеке более качественное", - рассказывает Азиза.



Жить в Бишкеке ей нравится. Говорит, что здесь количество людей со средним достатком больше, чем в Таджикистане, есть хорошие коммунальные условия в городе и более доступный и дешевый интернет.



После учебы Азиза планирует поступить в ординатуру в Санкт-Петербург по специальности геноэндокринология, но в дальнейшем планирует жить и работать в Таджикистане, поскольку является старшей дочерью в семье.



Среди таджикской молодежи в соседней стране нередко можно найти тех, которых родители отправляют учится именно заграницу для того, чтобы они стали более самостоятельными.



В погоне за самостоятельностью



Второкурсника Юридической академии Бишкека Амина Имроншоева родители отправили в Бишкек после неудачной попытки поступления в академию ФСБ России. "Семья хотела чтобы я жил подальше от Таджикистана. Сказали, что так будет полезнее для меня, и я быстрее стану самостоятельным", - рассказывает Амин.



Сейчас он учится на следственно-криминалистическом факультете по направлению "расследование экономических преступлений" и платит за обучение около 600 долларов в год. Кроме того, говорит, что вместе с друзьями вшестером снимают трехкомнатную квартиру за 450 долларов. Свои послевузовские планы студент Имроншоев связывает с Антикоррупционным ведомством Таджикистана, куда планирует устроиться в качестве профессионального сотрудника.



Студенты часто связывают более качественное образование в Кыргызстане, с наличием в стране еще советских русскоязычных педагогических кадров, а также с наличием университетов с западной системой образования, в которых коррупционные схемы практически отсутствуют.



Система образования Таджикистана после девяностых годов, как известно лишилась многих подобных кадров, а вузы с абсолютно западной системой образования в стране до открытия УЦА в сентябре текущего года, практически не было.



По случайным обстоятельствам



Шодмонбек Хазратов, студент Бишкекского гуманитарного университета оказался в Кыргызстане по случайным обстоятельствам. После двух лет учебы в США по программе "Flex", Хазратов вернулся в Таджикистан только в августе и не успел подать документы в местные вузы. Абитуриенту предложили сдать экзамен на поступление в Кыргызско-Турецкий университет "Манас", куда он прошел на конкурсной основе, но через некоторое время перевелся в Бишкекский государственный университет на специальность "Международные отношения".



Шодмонбек, говорит, что по приезду в Бишкек у него были языковые проблемы, из-за которых он чувствовал себя некомфортно, но со временем все изменилось, когда он заговорил по-кыргызски. "Когда я начинаю говорить на кыргызском, чувствую, что отношение ко мне меняется в лучшую сторону, становится более доверительное", - говорит Шодмонбек.



Он снимает комнату и зарабатывает самостоятельно около 150 долларов в месяц на свои расходы. Однако контракт суммой в 400 долларов помогает оплачивать семья.



Студент планирует стать дипломатом и внести свою лепту в улучшение кыргызско-таджикских отношений.



Послы своей страны



Таджикские студенты в Бишкеке даже имеют официальную организацию. "Общественное объединение "Саманиды" было официально зарегистрировано при Министерстве юстиции Кыргызстана в 2013 году и ставит перед собой цель представлять Таджикистан в Кыргызстане на различных уровнях", - рассказал а беседе с Радио Озоди председатель данного объединения Кукан Куканов.



По его словам, увеличивающееся количество таджикских студентов сделало необходимым создать официальное юридическое лицо и определенную систему, чтобы как-то контролировать студентов и направить их энергию в позитивное русло.



Сейчас организация "Саманиды" проводит различные культурные и спортивные мероприятия как между самими студентами, так и представляет республику на международных мероприятиях.



Иностранные студенты в Кыргызстане



Куканов видит привлекательность кыргызских вузов для таджикских студентов не только в низкой стоимости. "В Кыргызстан приезжают студенты как за свой счет, так и по грантам Фонда Сороса, Фонда Ага-хана, американского посольства, по программе обмена студентов и по предоставленным министерством образования Таджикистана квотам", - поясняет Куканов. По его словам, в прошлом, как правило, у выпускников бишкекских вузов возникало меньше проблем с трудоустройством, особенно в международных организациях и частном секторе. Он полагает, что и по этой причине многие начали стремиться поступать в эти вузы.



Многие таджикские студенты выбирают Кыргызстан в том числе из-за относительно низких цен на образование. Тем не менее, для нормальной учебы в этой стране, студенту в среднем необходимо 200 долларов в месяц на текущие расходы около 100 долларов на аренду квартиры и от 400 до 1000 долларов за годовой контракт на обучение. В совокупности средний расход одного студента за год составляет 3500-4000 долларов.



В условиях Таджикистана такую сумму себе могут позволить лишь представители среднего класса. Люди с более низкими доходами лишены возможности отправить своих детей на учебу, даже в ближнее зарубежье. Представители же среднего класса, возможно, могут способствовать послевузовскому обустройству своих детей.



Возможно по этой причине, а может быть по иной причине, большинство собеседников планируют вернуться в Таджикистан.



Ежегодно в зарубежные вузы по квотам отправляются более 800 студентов из Таджикистана. В текущем году, по словам заместителя министра образования Таджикистана, республике было выделено 830 мест в иностранных вузах, в частности 182 в Китае, 50 в Казахстане, 50 в Кыргызстане, 20 в Украине и 8 в Белорусии. Источник - Радио Озоди

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