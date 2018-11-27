Порошенко проиграл военное положение, - Р.Хубиев

14:11 28.11.2018

Стоит ли накануне Нового года ожидать еще одну провокацию?



Руслан Хубиев



Чего хотел добиться официальный Киев, отправляя собственный флот на самоубийство? Прежде всего, введения военного положения в стране. С самого утра 25 ноября украинские телеканалы вели прямую трансляцию того, как суда "боевого флота" шли "на штыки" Черноморской эскадры. Спектакль разыгрывался по всем правилам драматургии, и конечная его цель состояла в том, дабы в прямом же эфире показать, как Россия отправляет на дно "мирные" лоханки.



Для того чтобы сценарий не был изменен ненужным вмешательством, было сделано довольно многое – расчехлены и направлены в сторону пограничных кораблей РФ стволы орудий, усиленно игнорировалась коммуникация и связь, международные морские сигналы и недвусмысленные наглядные предупреждения. Граница России не просто была пересечена, но и пересечена дважды. Сначала непосредственно у Крымского полуострова, чью территорию Киев по "привычке" считает своей, а затем и непосредственно ту черту, где проходила граница Российской Федерации до присоединения Крыма. Видимо, чтоб наверняка…



Иными словами, по всем международным законам Москва имела полное право затопить корабли-нарушители, на это и был расчет.



Однако вопреки потиравшим руки киевским "интриганам" все вышло совершенно по-другому. Вместо того чтобы подключить боевой флот, на который так рассчитывала Верховная Рада (и который бы перевел операцию в статус непосредственно военной и межгосударственной), российская сторона использовала суда пограничной охраны. Вместо затопления – корабли принудили к остановке.



Вместо расстрела моряков - сопроводили в порты Крыма под конвоем. Вместо взятия в плен военнослужащих – Москва арестовала украинских моряков как гражданских лиц, за нарушение границы. Одним словом, информационной бомбы не получилось. СМИ путались в пропагандистских посылах, путали Азовское море с Черным, копошились в методичках, спущенных сверху, но явно расходящихся с пошедшими не по плану событиями, и в итоге свели все в фарс.



Тем не менее, что-то делать было нужно, задачей ведь было ввести военное положение по всей стране не менее чем на 60 дней. Как теперь зачистить политическое поле? Ведь все было ради того, чтобы одномоментно провести и парламентские и президентские выборы позже и одновременно, а выходило все, наоборот. Кроме того, если не ввести военное положение хоть где-нибудь, то уже Порошенко зачистят его бывшие же соратники…



В целом, для активизации режима военного положения необходим был зафиксированный факт реального нападения России, но этого не произошло. Пришлось раздувать медийную истерию из того, что было.



В итоге, пока многочасовой цирк с обсуждениями в Верховной Раде продолжался с типичными для этой страны переодеваниями в вышиванки, обоюдными оскорблениями и потрясаниями кулаками, персонажи с быстро бегающими глазками носились между депутатами и шептали на ухо нужные слова. Шел торг. Пролетарский запал "избранников", как обычно летел в эфир украинских СМИ в качестве развлечения для толпы, а реальные вопросы решались на перерывах.



В итоге, вечером 26 ноября Верховная Рада поддержала введение военного положения в ряде областей и внутренних водах Азово-Керченской акватории. Военное положение было введено в 10 областях. Это – Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская и Черниговская, сроком на 30 суток до 9:00 27 декабря. Как можно заметить, большинство этих областей "случайно" граничат с Донбассом и Крымом.



Введенное на 30 дней "положение" – не то, чего ожидали сторонники украинского лидера, однако этого компромисса достаточно для того, чтобы получить время на обдумывание и подготовку новых провокаций для его продления.



Особый правовой режим, открывает для украинской власти еще больше возможностей по тотальному контролю над своим населением, а также для укрепления позиций над политическими противниками. В его рамках, органы власти, местное самоуправление и военное командование – наделяются невиданными по гражданским меркам полномочиями, а население, напротив – ограничивается в правах.



Украина и раньше представляла из себя средневековый образец государства с феодальной раздробленностью, где отдельные "бароны" в своем уделе могли делать то, чего захотят, теперь же это и вовсе стало данностью. Сверхполномочия для обогащения – стали валютой, которую предлагал Порошенко согласившимся поддержать его управленцам и депутатам. А потому во время военного положения, жители данных 10 областей в любой момент могут почувствовать все его прелести. А если рамки положения расширят, "прелести" почувствует уже вся страна.



Обещания президента Украины обращенное к Западу: "не ущемлять права своих граждан", касаются лишь нынешнего временного периода. Однако география этого решения, а также патовая ситуация нынешней украинской верхушки ясно говорит о том, что новая провокация от загнанной в угол клики, обязательно последует, и будет инициирована до окончания нынешнего периода. То есть до конца декабря. А уже вместе с ней, жители украинских областей привыкших закрывать глаза на тотальную русофобию, ощутят все последствия собственной политической пассивности.



В рамках военного положения, в любой момент обострения ситуации, украинские граждане могут подпасть под трудовую повинность – насильное привлечение к работам того или иного рода. Аналогично, возможным становиться введение комендантского часа, повсеместная проверка документов, ограничение работы всех неугодных политических сил, полный контроль над средствами связи вплоть до конфискации техники – компьютеров, смартфонов, спутниковых тарелок и так далее. Особый контроль над призывниками, которых учеба в ВУЗах более не спасет. Ограничение ряда товаров и многое другое…



Тот факт, что от ввода "военного" положения инвестиции станут редкими гостями в стране, а положение жителей еще более ухудшится, в Киеве никого не волнует. Россия в лице президента заранее предупредила эту страну в том, что масштабная провокация на Донбассе будет означать окончательную потерю Украиной государственности – иначе говоря, операцию по "обезглавливанию" нынешнего украинского режима. Однако от зажатой в угол украинской элиты можно ожидать все.