В Таджикистане ужесточено наказание за организацию борделей

21:06 28.11.2018

Парламент Таджикистана единогласно поддержал поправки об ужесточении наказания за организацию притонов и борделей, сообщает Радио Озоди.



Согласно поправкам, внесенным 28 ноября в Уголовный кодекс Таджикистана, виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.



До этого в уголовном законодательстве страны предусмотрено наказание за организацию притонов в виде штрафа на сумму от 5 до 10 тыс сомони или лишения свободы на срок до 5 лет.