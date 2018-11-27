 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 28.11.2018
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Вторник, 27.11.2018
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    Узбекистан   | 
Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways будет реорганизована
21:08 28.11.2018

В Ташкенте, накануне, 28 ноября, в НАК "Узбекистон хаво йуллари" было проведено собрание с участием премьер министра республики Узбекистан Абдуллы Арипова, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

На собрании было объявлено о принятии Указа президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан".

Данным документом предусматривается кардинальное совершенствование авиационной отрасли Республики Узбекистан, в частности:

– реорганизация и создание на базе Национальной авиакомпании акционерных обществ "Uzbekistan Airways" и "Uzbekistan Airports";

– преобразование государственных унитарных предприятий, входящих в состав авиакомпании, в общества с ограниченной ответственностью;

– создание общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan Helicopters" на базе ГУП "Авиакомпания специальных авиационных работ";

– передача Центра "Узаэронавигация" в ведение Кабинета Министров Республики Узбекистан.

Указом также предусматривается усиление государственного регулирования и создания конкурентной среды, путем передачи Госавианадзору полномочий по выдаче разрешений на разовые полеты и строительство объектов вблизи аэродромов А также совершенствования структуры и увеличения штатной численности Госавианадзора и создание специального Фонда развития Госавианадзора.

Источник - ca-news.org
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