|Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways будет реорганизована
21:08 28.11.2018
В Ташкенте, накануне, 28 ноября, в НАК "Узбекистон хаво йуллари" было проведено собрание с участием премьер министра республики Узбекистан Абдуллы Арипова, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
На собрании было объявлено о принятии Указа президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан".
Данным документом предусматривается кардинальное совершенствование авиационной отрасли Республики Узбекистан, в частности:
– реорганизация и создание на базе Национальной авиакомпании акционерных обществ "Uzbekistan Airways" и "Uzbekistan Airports";
– преобразование государственных унитарных предприятий, входящих в состав авиакомпании, в общества с ограниченной ответственностью;
– создание общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan Helicopters" на базе ГУП "Авиакомпания специальных авиационных работ";
– передача Центра "Узаэронавигация" в ведение Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Указом также предусматривается усиление государственного регулирования и создания конкурентной среды, путем передачи Госавианадзору полномочий по выдаче разрешений на разовые полеты и строительство объектов вблизи аэродромов А также совершенствования структуры и увеличения штатной численности Госавианадзора и создание специального Фонда развития Госавианадзора.