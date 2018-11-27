Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways будет реорганизована

21:08 28.11.2018

В Ташкенте, накануне, 28 ноября, в НАК "Узбекистон хаво йуллари" было проведено собрание с участием премьер министра республики Узбекистан Абдуллы Арипова, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



На собрании было объявлено о принятии Указа президента Узбекистана Шавката Мирзиеева "О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан".



Данным документом предусматривается кардинальное совершенствование авиационной отрасли Республики Узбекистан, в частности:



– реорганизация и создание на базе Национальной авиакомпании акционерных обществ "Uzbekistan Airways" и "Uzbekistan Airports";



– преобразование государственных унитарных предприятий, входящих в состав авиакомпании, в общества с ограниченной ответственностью;



– создание общества с ограниченной ответственностью "Uzbekistan Helicopters" на базе ГУП "Авиакомпания специальных авиационных работ";



– передача Центра "Узаэронавигация" в ведение Кабинета Министров Республики Узбекистан.



Указом также предусматривается усиление государственного регулирования и создания конкурентной среды, путем передачи Госавианадзору полномочий по выдаче разрешений на разовые полеты и строительство объектов вблизи аэродромов А также совершенствования структуры и увеличения штатной численности Госавианадзора и создание специального Фонда развития Госавианадзора.