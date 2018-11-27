Exit poll: Зурабишвили c 55% голосов победила на выборах президента Грузии

22:21 28.11.2018

Опрос избирателей на выходе с участков для голосования на выборах президента Грузии показал, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая партией "Грузинская мечта", побеждает по итогам второго тура.



По данным опроса, проведенного по заказу телеканала "Рустави 2", Зурабишвили набирает 55% голосов. Ее соперник - представитель основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе получает 45%.