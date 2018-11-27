Брилевщина. Верные тявки Британско-кремлевской ТВ-будки, - М.Демурин

00:19 29.11.2018

О СЕРГЕЕ БРИЛЕВЕ, ЕГО "РАБОТОДАТЕЛЯХ" И ИХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШИЗОФРЕНИИ



Специальными проектами на государственном телеканале "Россия" заведует гражданин Великобритании – это нормально?



Михаил Демурин



Телеведущий Сергей Брилев признал наличие у него британского гражданства. Честный поступок? Нет - свидетельство того, что сей постоянно ухмыляющийся персонаж нашей телевизионной жизни оказался припертым к стенке и деваться ему некуда. Сидел бы тихо со своим британским паспортом и занимался "клубом кинопутешествий" - так нет, в провластную пропаганду пошел: там имиджа и денег, наверное, больше. Вот и оказался в фокусе. И это хорошо.



Брилев делает вид, что ничего не происходит. "Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? - пишет он в Facebook. - Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям". Насчет того, что "не скрывал" - это он лукавит. По словам стрингера телеканала "Дождь", расследовавшей по заданию редакции наличие у Брилева собственности в Лондоне, он только ей "за молчание" заплатил 250 фунтов. Были, говорят, и другие "интересовавшиеся".



Как бы то ни было, сегодня британский гражданин намеревается укрыться за широкой спиной своих "работодателей". Только эта спина не широкая. Стоит нам в один голос задать очевидный вопрос: нужны ли нам, народу России, такие "работодатели", которые поручают промывку наших мозгов гражданам Великобритании, ? и все в их отношениях с ним должно встать на свои места. А если не встанет, то, значит, плохо дело: перспективы нашей страны выстоять под давлением Запада минимальны.



Ведь что такое гражданство? Это, по словарям, "устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности". Брилев, конечно, имеет право потребовать у властей Соединенного королевства прекратить их враждебную линию в отношении страны его первого гражданства (слово "родина" в данном случае на бумагу не ложится: слишком оно для русского человека дорого), но они вряд ли к нему прислушаются. А вот страна второго гражданства имеет не только право требовать от Брилева выполнения взятых им на себя обязанностей гражданина Соединенного королевства, но и различного рода инструменты соответствующего убеждения.



Кстати говоря, в собственности у Брилева имеется квартира в Лондоне. Приобрел он ее, заметьте, не в 2003 или 2005 или 2010, а в 2016 году. То есть тогда, когда давление на нас англосаксов шло по нарастающей. Вот он и решил помочь им, британцам, своими инвестициями и налогами. Достойный гражданина Соединенного королевства жест.



"Никаких законов я не нарушил, - настаивает Брилев. - По характеру работы доступа к гостайнам у меня нет". Да, Брилев не госслужащий, а что, законы совести уже полностью в нашем обществе отменены?



Да и к характеру работы есть вопросы. Брилев - заместитель директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам. Не хочу я как гражданин России, чтобы специальными информационными проектами на главном государственном телеканале заведовал британский подданный!



Если мы, граждане России, не проявим сегодня презрения к подобным пропагандистам и их "работодателям", грош нам цена.



Как наши верхи (я имею в виду "работодателей") дошли до такой политической шизофрении, понятно. Пора ее лечить.