 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.11.2018
00:32  Тегеран-43: как Сталин ввел шаха Ирана в большую политику
00:30  Выбор самураев, или Почему Япония не спешит в Центральную Азию
00:19  Брилевщина. Верные тявки Британско-кремлевской ТВ-будки, - М.Демурин
Среда, 28.11.2018
22:21  Exit poll: Зурабишвили c 55% голосов победила на выборах президента Грузии
21:08  Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways будет реорганизована
21:06  В Таджикистане ужесточено наказание за организацию борделей
14:13  Путинские "кудри". Старые песни "пятой колонны", - А.Запольскис
14:11  Порошенко проиграл военное положение, - Р.Хубиев
14:09  Могут ли и как национально ориентированным элитам взять власть у глобальных сырьевиков и финансистов? - А.Халдей
14:07  Таджикская молодежь предпочитает кыргызские вузы? - Х.Хуррамов
14:04  Что лежит в основе противостояния КНР и США? - Марк Леонард
14:00  США заблокировали военную операцию Турции на севере Сирии
13:59  У Рахмона новая певица-фаворитка - школьница Шахло Хафизова из Камаробского ущелья
13:58  Обезглавленная Победа. За что наши ветераны говорят спасибо Си Цзиньпину
13:56  Как семейный подряд строил дачу Атамбаева
13:55  Жизнь под санкциями: В Иране бензин стоит 5 рублей, в России - 45
13:53  Обогащение Ираном: Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией
13:49  Узбекистан: Таможня дает добро, - А.Ниязматов
13:25  О глубинном конфликте в российской экономике. Если победят "сырьевики", то... наступит 1917-й, - А.Айвазов
13:08  Узбекистан становится золотым Клондайком. С 1/03/2019 разрешена добыча частным лицам
12:56  Газни, "груз 200". Афганские талибы уджихадили еще 3 американских бойцов
12:24  Чингисхан: Россия принимает новый взгляд на старого врага, - Майдар Сосорбарам
11:10  "Заставь себя работать", - Елбасы проповедует VIII "Гражданскому форуму" Казахстана
10:57  Рыть глубже! Аркадаг приказал искать новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых
10:17  Лучший друг каз-детей. Елбасы призвал состоятельных бизнесменов брать детей из детских домов
09:18  Банковская система Казахстана пускает пузыри
09:05  КырМИД проверяет информацию о задержании кыргызов в лагерях перевоспитания Китая
09:00  21 век на дворе... Кыргызский певец Мирбек Атабеков провел показательный той без устуканов
08:58  Мы сможем выйти из этого самоизоляционного тупика! О проблемах национальных меньшинств в Туркменистане, - "ХТ"
08:55  Саудовскому принцу нигде не рады. Зарубежное турне Мухаммеда бен Сальмана сопровождают скандалы
08:50  Грузию возглавит бывший дипломат – французский или российский, - Ю.Рокс
08:46  ЕАЭС изучает правила деления. Межправсовет союза раскололи вопросы распределения пошлин и цен на транзит газа
08:40  Власти Турции прихлопнули отделение Фонда Сороса
08:02  Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года
01:45  Королевна Ксюша 1-я обещает родить Малайзии наследника престола
01:44  Продай оружие: смогут ли Россия и Турция наладить сотрудничество
00:27  Образ идеального Казахстана, созданный в пропагандистских целях, работает против себя, - Г.Илеуова
00:23  Кремль переформатировал РосКазачество в новое "Общество". Пан-атаман и 11 ряженых "войск"
00:08  Масштабность нового коррупционного скандала в Монголии может подорвать политическую стабильность страны, - The Economist
00:05  Что в действительности произошло в худжандской колонии Таджикистана? - The Diplomat
Вторник, 27.11.2018
23:53  Лучшие люди 3-й степени. Узб-олигарх Усманов получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством"
23:51  Жена узб-буржуина Усманова Ирина Винер пообещала Путину вырастить еще талантливых гимнасток-жен
23:44  Ценный кадр. Главой Кадастровой палаты России назначен экс-медбрат и безработный Парвиз Тухтасунов из Таджикистана
23:19  Ливийский генерал Хафтар печатает деньги в России
22:39  Несостоявшийся диктатор Порошенко разделил Украину военным положением, - А.Цуканова
21:32  Король Малайзии Мухаммад V женился на экс-"мисс Москва" Ксюше Воеводиной. Совет да любовь...с
20:22  "Утюжка груди" - широко распространенное явление в Африке, - Катрин Гэнзлер
16:49  А че такого? Кремлевский теле-пиарщик Брилев подтвердил свое Британско-подданство
14:55  Слаще халвы Шираза: в Иране растет интерес к России
14:12  Оптимизация пилюлькиных. Митингующие врачи осадили КырМинЗдрав
10:49  Казахстан хочет купить пакет акций белорусского завода-гиганта "Гомельский сельмаш"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Выбор самураев, или Почему Япония не спешит в Центральную Азию
00:30 29.11.2018

В Токио прошло очередное совещание в формате диалога "Центральная Азия плюс Япония", на котором обсудили повестку предстоящей встречи глав МИД этих стран, но какой-то положительной динамики в отношениях государств от этого пока не наблюдается, уверены эксперты РСМД,

ТАШКЕТ, 28 ноя - Sputnik, Антон Курилкин. О проблемах Токио при взаимодействии с государствами Центральной Азии и Россией рассказали эксперты Российского совета по международным делам. Как Япония ищет новое направление внешней политики, читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

Заложники прошлого

Японские внешнеполитические круги, несмотря на понимание выгоды от сотрудничества с государствами в Азии, практически не развивают сотрудничество с интеграционными и политическими объединениями в регионе.

Даже выдвигаемые инициативы – например, концепция "евразийской дипломатии" премьер-министра Хасимото (1997 год) и большое турне премьер-министра Синдзо Абэ в 2015 году не привели к значительному усилению роли Токио в процессах, происходящих в регионе.

Созданный Японией диалог "Центральная Азия плюс Япония", целью которого являлось развитие энергетического и инфраструктурного сотрудничества, также не принес значимых результатов.

"В период с 2004 по 2018 гг. состоялось всего шесть встреч министров иностранных дел, хотя в рамках этого формата и реализуется несколько конкретных проектов развития", - считают эксперты РСМД.

Проблема, по мнению авторов исследования, кроется в итогах Второй мировой войны – после 1945 года внешняя политика Токио была лишена значимой региональной ориентации.

"Концепция "Евразии" так и не стала востребованной элитами и общественностью Японии, Токио в принципе не хватает какой-либо региональной внешней стратегии. Хотя японские политики часто говорят об усилении позиций страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они зачастую имеют в виду укрепление двусторонних отношений между Японией и США или развитие двусторонних связей с дружественными Японии соседями", - говорится в исследовании.

Более того, подчеркивают эксперты, японские элиты (и в определенной степени широкая общественность) зачастую не осознают себя частью региона и в основной своей массе рассматривают Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион как внешнюю среду.

Вступать нельзя игнорировать

В то же время сейчас в Японии есть понимание того, что игнорировать существующие объединения в Евразии нельзя. Впрчоем дальше внимательного наблюдения и экспертных докладов дело пока не идет.

Японские академические и экспертные круги еще в середине двухтысячных годов предлагали Токио стать партнером ШОС по диалогу. Выгоды для Японии от участия в Шанхайской организации сотрудничества были весьма прагматично описаны – благодаря работе с организацией Токио повысил бы эффективность собственной площадки "диалога", усилил бы региональную вовлеченность страны и создал бы многосторонний канал по координации отношений с Россией и Японией.

Однако тогда официальные власти не прислушались к экспертам и сейчас в присоединении к организации Токио ни Москва, ни Пекин не заинтересованы. На повестке корректировка системы управления ШОС с учетом присоединения к организации Пакистана и Индии.

"Вместе с тем, установление неформальных связей и структурированных взаимодействий отвечает общим интересам и Японии, и ШОС, включая Россию. Токио по-прежнему настроен скептически по отношению к китайской ИПП и Азиатском банку инфраструктурных инвестиций и первоначально отказался от участия в этих новых региональных проектах. Однако в последние годы все больше японских политиков начинают говорить о возможном участии в этих инициативах", - отмечают представители РСМД.

При этом пример с ШОС остается самым ярким на сегодняшний день – потому что в другом евразийском объединении - ЕАЭС, в Японии разбираются крайне мало, причем как широкая общественность, так и политики.

Между двух берегов

Будущее Японии в Азии, по мнению аналитиков, выглядит туманно и неопределенно – к формирующемуся региональному миропорядку Токио пока не проявляет большого интереса (даже при наличии вполне понятных и определенных выгод для себя).

Место Токио в азиатском регионе, учитывая его ровные и стабильные отношения с Вашингтоном, во многом зависит от американо-китайских отношений. Если США продолжат политику "сдерживания Китая", то Япония и остальные союзники Трампа в регионе окажутся изолированными от новых форматов сотрудничества и диалога в Евразии.

Токио оказался на политической развилке: либо стоит сохранять полную ориентацию на США во внешней политике, либо бросаться в участие в региональных структурах. Впрочем, эксперты не исключают и более нейтральный вариант, который позволит Стране восходящего солнца избежать крайностей.

Несмотря на осторожный подход в глобальном сотрудничестве с центральноазиатским регионом Япония в последнее время активизировала двусторонние контакты. В частности делегации этой страны постоянно приезжают в Узбекистан и проводят переговоры о взаимодействии в сфере образования, науки и IT, а после старта проекта по строительству первой в ЦА АЭС еще и в атомной энергетике.

Да и значительный рост туристов из Страны восходящего солнца свидетельствует как минимум об интересе японцев к Узбекистану, как одному из важных экономико-культурных центров региона.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543440600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис взял в работу внесенные Президентом конституционные поправки о судебной системе и статусе судей
- "Цеснабанк" готовят к слиянию с "Народным", а Бозумбаеву перекрывают перспективы роста - Ашимбаев о событиях осени
- Рейтинги одиннадцати казахстанских банков подтверждены, несмотря на повышение рисков банковского сектора
- Известные кинематографисты направили благодарственное письмо министру культуры
- Объем господдержки будет увеличен в 2 раза
- К.Абдрахманов провел встречи с делегациями Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции
- О ситуации с АО "Эксимбанк Казахстан"
- Наградость-то какая
- Армения – фейерверк сюрпризов и буря эмоций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  