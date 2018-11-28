Порошенковские гонения Православия, - Олег Миклашевский

07:54 29.11.2018 Угроза нависла над Почаевской лаврой, одной из главных святынь Православия



Древний духовный центр православного народа Западной Руси, нынешней Украины, – Почаевскую лавру власти "незалежной", начиная с 2000 года, уже в третий раз пытаются ликвидировать: то захватить, то превратить в музей.



Напомним, что Свято-Успенская Почаевская лавра находится в 70 км от Тернополя, в 140 км от Львова. Около 50% религиозных общин региона – греко-католики, УАПЦ и УПЦ КП – около 30%, УПЦ МП – около 10%. Но это именно количество общин, а не населения. При этом Почаевская лавра является одним из крупнейших духовных центров православного мира. Возникновение обители относят к временам разорения Киева ханом Бытыем в 1240 году.



Майданный режим, запустив весной 2018-го процесс Томосиады, почти сразу же издал предписание провести инвентаризацию церковных ценностей УПЦ Московского патриархата, находящихся в государственных заповедниках или являющиеся памятниками культуры. К ним относятся и все три лавры – Почаевская, Киево-Печерская, Святогорская. Поскольку Почаевская лавра находится в Тернопольской области, где силен националистический настрой, власти за нее взялись с явным энтузиазмом, обкатывая на ней механизмы разрушения базы непокорной УПЦ.



Предписание касается именно УПЦ МП, а не ценностей и памятников, которые находятся в пользовании других конфессий. Например, раскольник Филарет, "владелец" Выдубического монастыря и Владимирского собора в Киеве, может спать спокойно, властям его ценности пока не интересны.



Сразу же после невстречи архиереев УПЦ с Порошенко 13 ноября Следственное управление полиции в Тернопольской области взялось за проверку законности передачи государством сооружений Почаевской лавры в пользование УПЦ. Разобрались быстро, и уже в середине ноября полицией было "открыло уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК Украины, по факту злоупотребления полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, повлекшего тяжкие последствия".



Что за "тяжкие последствия" и о каком "лице" речь – неизвестно. Но статья УК обещает этому "лицу" лишение свободы "на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".



Судя по всему, дело забуксовало, и тогда на сцену истории вышло Министерство юстиции Украины.



23 ноября Минюст удовлетворил жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменил перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры. Сайт Минюста уведомил: "…члены Комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства".



Какого рода эти нарушения, сотрудники минестерства не сообщили, решив этим вопросом не заморачиваться. Попросту взяли и отменили! Потому что так Порошенко велит, чтобы "придавить Онуфрия". Из контекста возникшей полемики позже стало ясно, что перерегистрация произошла в 2013 году, а прежде, с 2003 года, была иная нормативная база.



Из УПЦ последовал ответ. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов через Facebook разъяснил безграмотным юристам Минюста: "Почаевская лавра законно существует НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ… Обращаю внимание: решение Минюста об отмене государственной регистрации (изъятия из реестра записи) о праве пользования на сооружения Свято-Успенской Почаевской лавры не отменяет и не упраздняет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации. Поэтому отмена такой государственной регистрации не лишает мужской монастырь УПЦ права на пользование сооружениями Свято-Успенской Почаевской лавры. Между тем такое решение Минюста может и будет отменено в судебном порядке!!!".



Но, как говорится, куй железо пока горячо. И уже 24 ноября три депутата от Блока Петра Порошенко предложили главе МВД Арсену Авакову: "Обеспечить общественный порядок на территории Свято-Успенской Почаевской лавры, в первую очередь, силами Национальной гвардии Украины".



Депутатов не устраивает, что порядок на территории Почаевской лавры обеспечивают "члены Винницкой городской общественной организации "Казацкий специализированный отряд содействия милиции имени Богдана Хмельницкого". Порошенковцы уверяют: "Мы не просим, чтобы порядок осуществлялся на территории лавры, мы просим охранять периметр, чтобы не было провокаций от представителей русского мира".



Знакомое дело. Идет подготовка к "законному" захвату Лавры. Подобное уже бывало. В годы хрущевских гонений 1958–1964 гг. у Лавры были конфискованы поля, сады, все подсобные хозяйства, отобраны все здания, прилегающие к Лавре. В здании нынешней семинарии был устроен музей атеизма, который быстро наполнился ценными церковными предметами и книгами. Власти искоренили народные пожертвования, запретив "организованные паломничества к святым местам". Монахов лишали прописки, избивали, сажали в психбольницы и тюрьмы. В нулевые годы нового века в Лавре еще жили иноки, которые за религиозные убеждения имели по несколько судимостей. Доходило до открытых столкновений. Старец Иосиф, целитель и чудотворец (в схиме Амфилохий, причисленный к лику местночтимых святых в 2002 году, в 2016 году – в РПЦ установлено общецерковное почитание преподобного) в 1963-м, когда начальник милиции забрал у настоятеля Троицкого храма ключи, запретив службы, вырвал их у милиционера, вернул настоятелю, а людям велел: "Гоните их!". И прогнали. Старец потом сильно пострадал. Но Лавру закрыть не удалось.



Интересно, что в начальный период возрождения православия на Руси в 1988–1990 годы наместником Лавры был архимандрит Онуфрий (Березовский), нынешний митрополит Киевский и всея Украины.



Это обстоятельство делает понятным желание майданного режима причинить владыке дополнительную душевную боль, устраивая теснение Почаева.



Уместно вспомнить, что в 1992 году в Лавре произошло предательство. Наместник Почаевской лавры епископ Иаков (Панчук) ушел в раскол вместе с Филаретом (Денисенко). На праздник Вознесения Иаков самовольно стал поминать патриарха Константинопольского, бывшего митрополита Филарета и президента Кравчука. Ночью монахи ударили в набат. Братия вместе с группой богомольцев вошли к настоятелю и попросили покинуть Лавру. Предатель убрался из святой обители, а православные радовались и пели "Достойно есть"…



В 2003 году, 15 лет назад, в Почаеве вновь выдалась тревожная осень. К тому времени на западе Украины националистами уже были захвачены более сотни храмов и переданы раскольникам-филаретовцам. Командовал боевиками при захватах всем известный депутат Верховной Рады, который потом, после победы "оранжевой революции", погиб трагически – от удара молнии. Захватывали с применением жестокости, вспоминают: "Приходят – батюшку за бороду, выгоняют из храма, ставят своего. Если храм закрыт, ломают замки, бесчинствуют. Что они творят с беззащитными людьми, с бабушками, которые приходят в церковь! Здоровенные парни их просто выкидывают...".



В 2003-м, как и ныне, дело было в преддверии президентских выборов. Американцы уже запланировали "оранжевую революцию" с мужем американской жены во главе. Ющенко с одобрением относился к филаретовцам.



Нардеп вез в Почаев боевиков на шести автобусах. Вокруг Лавры уже было полно автобусов со львовскими номерами. Готовились к захвату всерьез. Униаты, филаретовцы-раскольники и самосвяты вполне символично объединились, чтобы, как они тогда говорили, "защитить" Почаевскую лавру, называя иноков УПЦ "московским мусором". Для реальной защиты Лавры в Почаев съехалось заметное количество казаков – со всей Украины, в том числе и с Западной, с Волыни. Были и семинаристы, прошедшие уроки рукопашного боя. Тернопольские власти поняли, что без крови не обойдется, и рисковать не стали. Штурм был сорван…



Один из местных казачьих атаманов тогда говорил:



"Я так скажу, если кто-то хочет иметь такую Святыню, как наша Лавра, пусть найдут гору, на которой в будущем оставит след Богородица, пусть вырастят такого святого, как Иов Почаевский, построят храмы и утверждают там свою веру. Никто не возражает. Но нельзя забирать у людей то, что создано десятками поколений православных, нельзя действовать методами насилия...".



Во второй половине ноября 2018-го братия Почаевской лавры выступила с серией заявлений. На официальном сайте Свято-Успенской Почаевской лавры 24 ноября появилось Обращение братии Лавры: "... Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью. Так, около 100 лет назад большевистские лидеры, прежде всего, Троцкий Л.Д. и иже с ним, поставили перед собой задачу создать подконтрольную советской власти православную церковную организацию. Так появилось Обновленческое движение или "Живая Церковь"…".



Сравнение вполне уместно. В понимании православных христиан, майданный режим в подоснове своей имеет ту же, что и у большевиков, антихристианскую идею; налицо так сказать реинкарнация дьявольской идеи – борьба с Церковью "в новых условиях на новом этапе".



Созвучно это и хрущевским гонениям, так как, помимо прочего, "Почаевский городской совет отказался выполнять законное решение суда, обязывающее передать Свято-Успенской Почаевской лавре земельные участки для обслуживания братских корпусов".



27 ноября – новое заявление братии. Это еще не набат. Но идет раскачивание языка перед тем, как гудение колоколов накроет ближние и дальние земли. "С болью в сердце констатируем тот факт, что это очередное провокационный заказ", – говорят монахи об очередных "инициативах властей" и замечают: "Клевета и беззакония становятся нормой". Это о развязанной СМИ антицерковной кампании. Монахи смиренно разъясняют, показывают, что Лавра в свое время заключила договор с Госстроем о безвозмездном пользовании монастырскими сооружениями, которые являются памятниками архитектуры, до 2052 года".



Власти их не слышат. У властей другая цель: получить пресловутый томос и объявить, что Почаевская лавра передается ЕПЦ (имени Госдепа, как шутят в сетях). Заявления братии не пропадают впустую. На международном уровне возникает понимание, что на Украине "что-то пошло не так".



Многие православные Церкви уже высказались со словами поддержки митрополиту Онуфрию.



Обращение митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира (Кантаряна) к Порошенко касается именно Почаевской лавры, которую чиновники вознамерились отобрать у УПЦ. Молдавский владыка пишет без экивоков: "С особым волнением мы следим за глубоким кризисом, в который была ввергнута Украинская православная церковь, цель которого посеять религиозную вражду среди населения Украины…".



Если православные владыки в своих посланиях и выступлениях пытаются образумить Порошенко, апеллируя к мировому общественному мнению, то в сетях появляются практические советы. Некто Валерий пишет: "Попробую дать совет братии Почаевской лавры. Считаю что Лавру должны на время закрыть для посещения паломников. Закрыть все ворота, запастись продуктами и усилить молитву! В Лавру не сможет попасть ни один провокатор и тем более радикалы! В гостиницу позвать на квартирование верных мирян, готовых стать на защиту, чтоб удержать до прибытия подкрепления из других мест! В таком положении нужно продержаться до новых выборов, а там может и что-то изменится!".



Лавра нуждается и в международной поддержке, и в толковых советах, и в тех, кто готов будет по первому зову выдвинуться в Почаев.

28.11.2018 Источник - stoletie.ru

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