Израиль готовит удар по "Газпрому". "Левиафан" через семь лет откусит часть Европы у "Турецкого потока", - "НГ"

08:03 29.11.2018

Израиль примерно через семь лет может начать поставки газа в Европу по новому трубопроводу, который пройдет через Кипр и Грецию до Италии. В правительстве Израиля ожидают, что к февралю 2019 года страны подпишут официальное соглашение. Планируемый трубопровод уже окрестили израильским "Северным потоком". Он может создать проблемы для российского экспорта – в частности, для поставок по второй нитке "Турецкого потока", которую обещают ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Некоторые эксперты, правда, надеются, что российский газ все равно будет дешевле.



К февралю 2019 года Израиль планирует подписать с Грецией, Кипром и Италией соглашение о поставках газа в Европу по новому трубопроводу, рабочее название которого Eastmed. Об этом объявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, передает Deutsche Welle (DW). Сообщается, что "четыре страны достигли принципиального согласия по данному вопросу спустя год после того, как в технико-экономическом обосновании, составленном экспертами Евросоюза, была дана положительная оценка проекта".



По словам министра, в течение года после официального подписания соглашения будет решаться вопрос частного финансирования трубопровода. На прокладку потребуется еще четыре-пять лет. "Если все пойдет, как запланировано, мы рассчитываем, что в 2024–2025 годах мы станем поставщиком энергетических ресурсов для Европы", – сказал Штайниц.



По новому трубопроводу пойдет газ с израильского месторождения "Левиафан", запасы которого, как неоднократно сообщалось в СМИ, оцениваются примерно в 3,5 трлн куб. м газа.



Кроме того, по словам Штайница, предполагаются поставки газа с Кипра (месторождение "Афродита"). Планируется, что газопровод длиной 2,1 тыс. км будет уложен на глубине до 3 тыс. м от месторождений Израиля до Кипра, а оттуда до Крита и через материковую часть Греции до Италии, уточняет DW. Стоимость строительства сейчас оценивается примерно в 6 млрд евро. Предположительная проектная мощность – 12–16 млрд куб. м газа в год, уточняло ТАСС.



При этом потенциальным потребителем газа, поставляемого по новому трубопроводу, может стать и Болгария. "Это очень амбициозный проект. Сейчас он на стадии технико-экономического обоснования, но предварительные результаты обнадеживают. Я предполагаю, что часть этого газа может поступить в Болгарию к обоюдной выгоде двух наших стран", – заявил в начале ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с болгарским премьером Бойко Борисовым.



В СМИ этот проект получил неофициальное название израильского "Северного потока". По мнению некоторых опрошенных экспертов, новый трубопровод создаст проблемы российскому экспорту. "Основную угрозу израильский проект представляет для европейской нитки "Турецкого потока", – считает аналитик компании "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. Ведь потенциальными потребителями второй нитки должны стать те страны, на которые нацеливается и Израиль.



Уточним, несмотря на то что вторую нитку "Турецкого потока" планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, ее судьба на самом деле все еще туманна. Была завершена прокладка подводного участка, однако получатели российского газа в Европе пока окончательно не определены. "По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй – транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы", – сказал президент Владимир Путин на церемонии завершения строительства морского участка газопровода (см. "НГ" от 19.11.18).



Между тем некоторые эксперты указывают на то, что и с израильским трубопроводом не все так просто. "Техническая сложность проекта колоссальна. Полагаю, его себестоимость увеличится минимум вдвое с текущих 6 млрд евро, – говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. – При таких инвестициях конечная цена газа для европейских потребителей может превысить 250 долл. за 1 тыс. куб м. Российский газ будет дешевле".



"Экономическое обоснование проекта еще не проработано, – обращает внимание вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. – Это очень дорогостоящий проект, рассчитанный примерно на 2025 год, а какой будет тогда расклад с газовыми поставками в Евросоюз, сказать сложно. В Израиле надеются, что газ подорожает, а если нет? А если альтернативная энергетика к этому времени вытеснит газовые теплоэлектростанции?"



"Израильский "Северный поток", безусловно, вынудит "Газпром" сделать свою денежную политику более гибкой, но ровно в таких же условиях окажутся и другие поставщики газа на европейский рынок", – замечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова. Но эксперт соглашается, что в вопросах ценообразования все-таки сложно забегать на семь–десять лет вперед.



Хотя, как ранее предупреждали некоторые аналитики, цены для потребителей зависят и от объемов поставок: при больших объемах вполне реальной становится договоренность о приемлемой для покупателя стоимости (см. подробнее "НГ" от 23.01.17).



По данным "Газпрома", совокупная мощность двух ниток "Северного потока – 2" должна составить 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока – 2" составит 110 млрд куб. м газа в год. Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" должна быть по 15,75 млрд куб. м каждая. На этом фоне ожидаемая проектная мощность израильского трубопровода выглядит скромно.



В итоге, как считает Андриевский, речи о серьезной конкуренции для "Газпрома" со стороны Израиля "пока не идет". Однако, конечно, планируемый трубопровод – повод проработать возникающие для российских экспортных проектов угрозы. Ведь, как предупреждает Андриевский, дальнейшая диверсификация поставок в Евросоюз неизбежна.



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

28.11.2018