Фол последней надежды Порошенко, - Анатолий Вассерман

08:04 29.11.2018

морская провокация и украинские выборы



Ситуация на Украине, в связи с инцидентом с кораблями в территориальных водах России, вполне очевидна. Поскольку у Порошенко нет ни малейших шансов победить на выборах, единственный для него способ удержаться во власти - отменить сами выборы. А для этого у него есть простейший способ - объявить военное положение. И эта провокация в Керченском проливе - средство решения насущной для Порошенко проблемы. Тем более, что партия, поддерживающая Порошенко, сейчас в меньшинстве, а остальным партиям, естественно, выгодно провести "законные выборы".



Напомню, что президентские выборы 2014 года были назначены без должных законных оснований. Потому их результаты - юридически ничтожны. И президентом Украины все еще остается Виктор Федорович Янукович. Его полномочия истекли 25 февраля 2015 года, тем не менее, он остается законным президентом до проведения очередных выборов. И желающих победить на этих выборах достаточно много. Для Порошенко утверждение военного положения - "фол последней надежды", то есть заведомое нарушение правил, вызванное пониманием того, что если дело пойдет по правилам, то у него нет никаких шансов.



Тем не менее, спрогнозировать возможность украинских выборов весной 2019 года на данный момент невозможно - из-за обилия противоборствующих сил.



Разговоры о том, что у России были другие варианты, "маневровые решения", помимо силовой акции задержания кораблей, связанной с вторжением в наши территориальные воды, представляются опасными и досужими. Теоретически мы могли провести еще несколько таранных ударов и полностью вывести из строя украинские корабли, но, учитывая их техническое состояние, они могли после этого затонуть, и в этом случае нас обвинили бы в их гибели.



Маловероятно, что эта провокация была проведена Украиной по согласованию с Вашингтоном. Поскольку в США довольно здраво оценивают состояние вооруженных сил разных стран и прекрасно понимают, что столкновение любого количества украинских боевых кораблей с любым количеством боевых кораблей РФ однозначно закончится в пользу России. У них "вбито" на уровне рефлексов, что нельзя проводить такое заведомо самоубийственное мероприятие, если этим не прикрываются готовящиеся военные действия на другом участке.



Однако "исторический" опыт "сочинителей Украины" и "украинства" настолько своеобразен, что они могли и сами, без всяких консультаций, задумать отправку на заведомую смерть своих моряков вместе, кстати, с боевыми кораблями, пришедшими в негодность еще в мирное время - просто из-за того, что деньги, выделенные на их ремонты и повседневное содержание, постоянно разворовывались.



Проукраинские позиции НАТО в связи с этим инцидентом легко себе представить. Отношения с Североатлантическим альянсом у нас и так уже испорчены настолько, насколько это вообще в силах и возможностях НАТО. Эта ситуация, без сомнения, будет использована для очередной порции скандалов, но вряд ли - для каких-то активных действий. Поскольку Украина не член НАТО и, соответственно, статья 5 Устава НАТО в данном случае не применима.