 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КНР ответит на рестрикции США из-за притеснения уйгур, - В.Скосырев
09:06 29.11.2018

Пекин называет мятежников в Синьцзяне исламскими экстремистами

Посол Китая в США Цуй Тянькай обвинил Вашингтон в применении двойных стандартов в борьбе с террористами. США их уничтожают, а в Поднебесной перевоспитывают, чтобы вернуть к нормальной жизни. Если Америка использует в отношении КНР аналог "Закона Магнитского", Пекин отреагирует "пропорционально".

Китай рассчитывает, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе, намеченном на конец недели, будет заключена сделка, которая смягчит торговый спор с США. На Америке и Китае лежит обязанность взаимодействовать в интересах мировой экономики.

Но в том же интервью агентству Reuters Цуй предупредил, что если сторонники жесткой линии попытаются внести раскол между двумя странами, то последствия будут ужасными. Посол провел параллель с тарифными войнами 1930-х. Они привели к коллапсу мировой торговли и обострили напряжение, приведшее ко Второй мировой войне.

Корреспонденты спросили, не собирается ли Китай распродавать американские казначейские облигации, чтобы оказать давление на США. Из ответа следует, что Китай не предпримет такой шаг, поскольку он дестабилизировал бы финансовые рынки. По сведениям на 30 сентября, Пекин накопил облигаций Казначейства США на 1,15 трлн долл.

Однако в беседе с репортерами послу пришлось разъяснять и политику своей страны по отношению к уйгурам – национальному меньшинству, проживающему в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Пекин столкнулся с волной критики со стороны иностранных правительств, ученых, экспертов ООН. Они обвинили правительство КНР в слежке и массовых задержаниях уйгур, которые в большинстве своем исповедуют ислам. В августе Комитет ООН по правам человека сообщил, что миллион или более уйгур содержатся в учреждениях, которые походят на лагеря для интернированных.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность наложить санкции на компании и чиновников, связанных с репрессиями против мусульманского меньшинства. Речь, в частности, идет о Чэнь Цюаньго, секретаре Компартии Синьцзяна, члене политбюро ЦК КПК.

Китайский посол прибег к весьма любопытной аргументации, опровергая обвинения западных политиков и журналистов: США применяют ракеты и дроны для уничтожения террористов. "А мы пытаемся перевоспитать большинство из них с тем, чтобы они вернулись к нормальной жизни", – сказал он. Вашингтон здесь использует двойные стандарты. "Разве можно представить, чтобы американские чиновники, отвечающие за борьбу против "Исламского государства" (запрещено в РФ. – "НГ"), подпали под санкции?" – недоумевает дипломат.

Китай примет ответные меры, если США наложат санкции на китайских официальных лиц в Синьцзяне. Эти меры будут "пропорциональными". Но объяснения, о чем конкретно идет речь, не последовало.

Чем же Вашингтон обосновывает возможные санкции? Основанием может послужить "Акт Магнитского", который позволяет американскому правительству наказывать нарушителей прав человека по всему миру.

Китайские официальные лица отрицают, что в Синьцзяне мусульмане подвергаются репрессиям.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский сказал, что американцы распространяют о Китае, как и о России, ложь. Уйгуры в Синьцзяне живут нормально, зарплату им не задерживают. В этом эксперт убедился во время поездок в Синьцзян. "Доказательств того, что говорят американцы, нет. А Китай говорит, что в районе действуют террористические организации, они устраивали взрывы и убивали китайцев. Это факты, они широко известны", – заключил Островский.

Владимир Скосырев
28.11.18

Источник - ng.ru
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