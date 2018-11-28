 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Магнус Карлсен отстоял чемпионский шахматный титул, разгромив Фабиано Каруану на тай-брейке
09:19 29.11.2018

Чемпион дождался подходящего времени

Финал лондонского матча за титул чемпиона мира по шахматам получился абсолютно предсказуемым. В быстрых шахматах - своем коронном жанре - обладатель звания норвежец Магнус Карлсен разгромил никогда не добивавшегося грандиозных успехов в этой разновидности игры американского претендента Фабиано Каруану.

Этот матч еще до его окончания называли одним из самых скучных в истории, имея в виду, что никогда еще не было такого, чтобы все партии с классическим контролем времени (в лондонском поединке их была дюжина) завершились ничьими. А тай-брейк в плане восприятия происшедшего вряд ли что-то принципиально изменил, хоть в нем-то результативные партии наконец появились. Теперь все дело было в слишком режущей глаз предсказуемости сюжета.

Заметные в шахматах фигуры, вроде 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова, как выяснилось, зря намекали на то, что интрига после классической части жива, что не стоит обращать внимания на колоссальную разницу между оппонентами в рейтинге и достижениях в рапиде и блице в пользу Магнуса Карлсена, что бившее из него ключом желание исключить риск в "классике", перевести матч в дополнительное время - свидетельство натянутых до предела нервов и неважного тонуса. Случившееся на тай-брейке тютелька в тютельку соответствовало базирующемуся на бэкграунде гроссмейстеров, на предстартовых котировках раскладу. У Каруаны не было никаких шансов просто на то, чтобы попытаться добиться права сыграть с Карлсеном в блиц. Такое право ему дала бы ничья по итогам четырех партий в быстрые шахматы. Но норвежец выиграл три подряд - и еще чуточку приподнялся в неформальном рейтинге величайших шахматистов всех времен.

Этот чемпионский поединок был четвертым, им выигранным. А четыре - это серьезнейшая цифра. Многим ярчайшим гениям, вроде Михаила Таля и Роберта Фишера, так и не удалось до нее добраться. Да что там - до нее не добрался, если не считать успехов в матчах в "смутные" для шахмат 1990-е, когда сосуществовало несколько чемпионских версий, Анатолий Карпов с его долгой карьерой. Столько же, сколько у Карлсена,- четыре матчевые победы, если опять же исключить "смутные времена", было у непревзойденного Гарри Каспарова и символа послевоенного могущества советской школы Михаила Ботвинника. Строго говоря, из всех людей, когда-либо владевших титулом, после лондонского триумфа превосходит Магнуса Карлсена, без всяких оговорок, по числу побед в таких матчах лишь чемпион далекой-далекой, вековой с гаком, давности Эмануил Ласкер: их у него было семь. Но у Карлсена, которому 30 ноября исполнится 28 лет, многое еще, видимо, впереди. По крайней мере, признаков, кричащих, что гегемония, по сути, неуязвимого на протяжении нескольких лет норвежца должна вот-вот оборваться, нет. Ветераны, очутившиеся с ним в одной эпохе, уже не тянут на фоне Карлсена, юные гении еще только созревают, а двух фронтменов своей генерации он обыграл в последних матчах: до Каруаны в 2016 году норвежец одолел россиянина Сергея Карякина, чьим поклонникам случившееся в Нью-Йорке, может быть, слегка согрело душу. Карякин в предыдущем поединке, как ни крути, в отличие от Каруаны, создал настоящую, а не мнимую интригу, заставив соперника отыгрываться в "классике", а на тай-брейке продержавшись вровень с ним до третьей партии.

Алексей Доспехов

Газета "Коммерсантъ" №220 от 29.11.2018, стр. 11

Источник - kommersant.ru
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