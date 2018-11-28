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Москва готова выпрямить межафганские переговоры, - "Къ"
09:23 29.11.2018

Сергей Лавров выступил в Женеве на конференции по Афганистану

Московский формат идеально подходит для проведения "инклюзивных межафганских переговоров". В этом глава МИД РФ Сергей Лавров заверил в среду участников конференции по Афганистану в Женеве, комментируя заявление афганского президента Ашрафа Гани о готовности начать мирные переговоры с талибами. В том, что такой переговорный формат удастся запустить быстро и эффективно, сомневается присутствовавшая на конференции корреспондент "Ъ" Галина Дудина.

В среду в Женеве завершилась двухдневная конференция по Афганистану, участие в которой приняли представители почти сотни стран и организаций. Большинство государств были представлены на уровне глав внешнеполитических ведомств. "Продемонстрировать солидарность с афганским народом" от России приехал Сергей Лавров. А вот от Афганистана присутствовало практически все высшее руководство страны: президент Ашраф Гани, премьер Абдулла Абдулла, главы МИДа и Минфина. Предстояло обсудить не только процесс мирного урегулирования, но и использование средств, собранных в 2016 году на брюссельской конференции стран-доноров - €13,6 млрд на период с 2017 по 2020 год.

Учитывая численность и разнородный состав участников, формат заседания на уровне глав делегаций был выбран максимально щадящий: десятки представителей стран и организаций брали слово друг за другом, чтобы за три минуты изложить свои взгляды и предложения.

Главной новостью встречи стало сделанное президентом Гани заявление о том, что Кабул подготовил дорожную карту для переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и даже сформировал команду из 12 переговорщиков под руководством главы президентской администрации Абдул-Салама Рахими.
"Рад, что после нескольких месяцев интенсивных консультаций с нашими гражданами сформулировали дорожную карту для мирных переговоров. Мы сформировали органы и механизмы для движения к мирному соглашению, а сейчас продвигаемся к следующей главе мирного процесса",- заявил президент.

Эксперт РСМД Георгий Асатрян о московских переговорах по Афганистану 9 ноября
Эксперт РСМД Георгий Асатрян о московских переговорах по Афганистану 9 ноября
Впрочем, для "Ъ" это новостью не стало. Список делегатов от афганского правительства попал в распоряжение газеты и был обнародован еще на прошлой неделе. В нем оказались не только дипломаты и специалисты по безопасности, но и, например, министр образования. Тогда же собеседник "Ъ" в госструктурах Афганистана признал: список имеет "больше символическое значение", так как талибы по-прежнему отказываются от переговоров с правительством Афганистана, которое считают "марионеточным".

Сергей Лавров, выступая на конференции, не уложился в отведенные три минуты. Он сделал акцент на том, какую помощь оказывает Афганистану Россия (военно-техническую, экономическую и образовательную, обучая афганских специалистов).

При этом министр обрисовал, каким должен стать идеальный Афганистан - "мирным, независимым, самодостаточным государством, свободным от терроризма и наркопреступности".
Уже "на полях" конференции, отвечая на вопросы журналистов, он прокомментировал и заявление президента Гани о готовности к переговорам с талибами. Господин Лавров напомнил, что в Москве 9 ноября прошла встреча, на которой "представители Кабула и "Талибана" впервые встретились за одним столом". Хотя Кабул представляли и не официальные чиновники, как в среду в Женеве, а члены Высшего совета мира (имеет консультативную функцию), министр заверил: "Если президент Гани действительно формирует спецгруппу для переговоров с талибами, это значит, что та логика, которую продвигала Москва, работает". "По моему убеждению, московский формат идеально подходит для внешнего сопровождения прямого инклюзивного межафганского диалога".

Однако на эту роль претендует не только Москва. Так, глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини приветствовала инициативу президента Гани, объявив: Евросоюз также готов выступать гарантом переговорного процесса.

Между тем ключевой фактор - готовность к таким переговорам талибов. Они выдвигают требование, выполнение которого в нынешних условиях нереалистично - вывод с территории Афганистана всех иностранных войск.
На этом фоне говорить о скором прорыве в урегулировании по-прежнему не приходится. В среду афганское агентство Pajhwok сообщило: во вторник вечером, то есть в разгар женевской конференции, в афганской провинции Гильменд по талибам был нанесен авиаудар. Погибли, по данным источников агентства, 16 членов радикального движения и от 16 до 30 мирных жителей. А в Кабуле в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, как минимум десять человек погибли, 19 пострадали.

Авторы: Галина Дудина
Газета "Коммерсантъ" №220 от 29.11.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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