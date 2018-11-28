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|В Ташкенте боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения
09:34 29.11.2018
В Ташкенте 26 ноября боец смешанных единоборств Мурад Хантураев получил ножевые ранения недалеко от торгового центра "Ташкент", сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУВД Ташкента.
Хантураев доставлен в больницу, состояние пострадавшего врачами оценивается как удовлетворительное.
В настоящий момент правоохранители разыскивают нападавших. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, что ранее, в июне текущего года, Мурад Хантураев был ранен ножом в грудь после массовой драки в одном из развлекательных заведений Ташкента. Позднее он был оштрафован судом на 16,2 млн сумов (около $2 тысяч) за хулиганство.