В Ташкенте боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения

09:34 29.11.2018

В Ташкенте 26 ноября боец смешанных единоборств Мурад Хантураев получил ножевые ранения недалеко от торгового центра "Ташкент", сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГУВД Ташкента.



Хантураев доставлен в больницу, состояние пострадавшего врачами оценивается как удовлетворительное.



В настоящий момент правоохранители разыскивают нападавших. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее, в июне текущего года, Мурад Хантураев был ранен ножом в грудь после массовой драки в одном из развлекательных заведений Ташкента. Позднее он был оштрафован судом на 16,2 млн сумов (около $2 тысяч) за хулиганство.