 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане ужесточат наказание за преднамеренное заражение ВИЧ
09:43 29.11.2018

Таджикистан ужесточит наказание за повторное совершение преступления, связанного с содержанием притона для занятий проституцией, передает Авеста.

Нижняя палата парламента страны одобрила поправки в Уголовный кодекс РТ, согласно которым в случае рецидива указанного преступления, провинившимся грозит лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Раньше за такое преступление предусматривался штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. расчетных показателя (50 сомони – 1 расчетный показатель), что составляет 50 тыс. до 100 тыс. сомони (от более $5 тыс до $10 тыс) или срок до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, согласно новым поправкам, преднамеренное заражение ВИЧ/СПИД другого человека будет считаться тяжким преступлением.

Таджикский парламент также одобрил изменения в закон РТ "О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми", согласно которым полномочия по придаче человеку правового статуса жертвы торговли людьми возлагаются на государственные субъекты (Генеральная прокуратура, МВД, ГКНБ, АКН и таможенная служба), которые непосредственно занимаются борьбой с торговлей людьми.

Источник - ca-news.org
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