Владимир Владимирович, будьте националистом! Что теперь надо сделать с Украиной, - Эдуард Лимонов

09:57 29.11.2018

Если не ошибаюсь, то Пушкин писал, что "правительство у нас единственный европеец в России", ну, не тот Пушкин, который якшался с декабристами, а уже поздний, который к концу жизни стал, как бы у нас сейчас сказали "государственником".



Может быть, но это-то и плохо, что европеец в России. Никуда не годится. Наше правительство не должно поступать как европейское, оно должно по-русски.



Минские соглашения изначально были тупиковыми, это знали и обе конфликтующие стороны, их подписывавшие, и те, кто за ними надсматривал, и Франция, и Германия, но конфликт нужно было уладить, и вот, наплевав на ход военных действий, прервав выигрышную для донецких восставших осаду Мариуполя, притворно согласились и в восставшем Донбассе, подписали.



И сейчас как заклинание повторяют - "Нет альтернативы Минским соглашениям! Нет альтернативы!".



Да есть же, притворы! Есть альтернатива, простая, лежащая на поверхности, да какая умная, и шикарная, только вы не решаетесь на эту альтернативу из боязни восстановить против себя европейско-американских своих родственников.



В результате мы имеем злобное антирусское государство у нашей юго-западной границы, которое будет "доставать" вас, соотечественники, когда нынешнего правительства не будет, и президента Путина не будет, и меня не будет.



Есть такое понятие одновременно в сексологии и психиатрии - "комплекс респекта" (комплекс уважения). Это когда мужчина настолько уважает женщину, что не может иметь с ней сексуальные отношения. Все же секс это скорее грубые телесные отношения.



Перенеся понятие "комплекс респекта" в политику, вот что я думаю.



Руководители нашего государства окружены на самом деле советниками, испытывающими к европейской цивилизации "комплекс респекта".



Я никогда не встречал Всеволода Суркова, никогда с ним не говорил, но я убежден, что этот влиятельный советник Путина испытывает комплекс респекта и к Европе, и к США.



Ну, об этом именно свидетельствует все его политическое поведение.



Сурков и ему подобные - вредны.



Это именно они ответственны за тупик Минских соглашений, каковые изначально не устраивали ни одну из сторон, Киев намеревался и намеревается вернуть себе отпавшие территории Донбасса, а отпавшие в ходе русского восстания в Донбассе территории не хотят, и не будут возвращаться в киевское национальное государство.



Россия на них тяжело надавила, чтобы подписали. Но подписать-то подписали, а воплотить не могут, не хотят и не будут. Поскольку выполнить Минские соглашения - это значит, им придется погибнуть, всем вооруженным силам, всему полицейскому аппарату и всем добровольцам.



Поступать по-европейски, наше правительство не должно.



Альтернатива же есть такая.



Собрать (а это будет нелегко) союз восточноевропейских государств, у которых есть территориальные претензии к украинскому государству, а это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Россия. (Ну, может быть, на основе Вышеградской группы хотя бы) и предъявить украинскому государству эти претензии. Земли Польши, Румынии, Венгрии были присоединены к СССР в период с 1939 по 1946 годы.



Уйдя из СССР (кстати, ушла не Украина, но Украинская ССР, к которой были прирезаны соседние ей территории для лучшего административного управления), Украина молчком прихватила эти территории.



Но ведь СССР-то давно нет. Так отдайте, киевские господа, то, что вы втихую увели при распаде СССР, отдайте этот краденый чемодан земель. Эти четыре польских области, одну треть территории Румынии, Закарпатье, где живут венгры. Отдайте, не удерживайте далее краденое добро. Я понимаю, что вы хотите иметь украинскую империю за счет соседних народов, но придется отдать, не удержите, пуп разорвется.



Такое коллективное выступление пяти стран будет иметь огромное влияние на мир.



Если сегодня Западная Европа рассматривает помощь России ДНР-ЛНР как форму российской агрессии против Украины, то претензии ПЯТИ восточно-европейских государств, предъявленные разом, приобретут иное качество - будут называться "восстановлением исторической справедливости".



Сделаны первые шаги к исполнению альтернативного Минским соглашениям воистину народного плана. Ну, и понятно, что сделаны они людьми и организациями, не страдающими "комплексом респекта" по отношению к насквозь лживым европейским ценностям.



Не российским государством, которое остается у нас если не единственным, то самым влиятельным европейцем в стране, но российской непарламентской оппозицией.



11 ноября в Варшаве, в День Независимости Польши, у стен украинского посольства стали плечом к плечу поляки из движения "Фаланга" (правого, выступающего за скорейшее возвращение потерянных в 1939 году земель, кстати, они отошли Украинской ССР по пакту Молотова-Риббентропа) и активисты лево-правого движения "Другая Россия".



На митинге, в частности, российский оратор Влад Ивахник сказал следующее, на мой взгляд, основное:



"Весь левый берег Днепра - это русская земля, населенная русскими, которые хотят вернуться в состав России (…) Западные области во главе со Львовом, Тернополь, Волынь, Ивано-Франковск - польские земли. Буковина- румынские! Закарпатье - венгерские!".



Украинские СМИ не пропустили митинг, они немедленно откликнулись проклинающими статьями, что свидетельствует о том, что они понимают опасность для себя альтернативного плана.



Вот каким путем нужно идти.



Жаль, что правительство России до сих пор европеец.



Владимир Владимирович, смените, будь ласка, советников. Ваши советники все страдают комплексом респекта по отношению к Европе и ее мнениям.



Мы не Европа, Владимир Владимирович, мы Россия.



Вы же себе, бахвалясь, назвали националистом. Так будьте таковым.