Басмачи: самые шокирующие факты, - Ашхен Аванесова

10:19 29.11.2018

В исторической среде до сих пор не прекращаются споры относительно басмачества, которое зародившись в 1917 году в Кокандской автономии, вскоре распространилось на территории современного Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.



Одни исследователи склонны причислять их к преступникам, а другие к героям, до 1938 года боровшимся за право на национальное самоопределение народов Средней Азии и против установления советской власти.

В переводе с тюркского языка слово "басмач" означает "налетчик" и имеет уничижительный смысл. Данное прозвище после Октябрьской Революции повстанцам, желая оскорбить их, дали большевики, и именно поэтому сами себя они предпочитали называть моджахедами.



Покушение на веру

Одну из причин формирования басмачества историки видят в политике большевиков в сфере религии.

Пропагандируемый ими атеизм, а, следовательно, однозначное разделение церкви и государства, никак не отвечал многовековым традициям ислама. Репрессии, проводимые в отношении служителей культа, являлись прямым покушением на веру, за которую истинные мусульмане обязаны были бороться до конца.

Упраздняя шариатское право и насаждая гражданские суды, советская власть настраивала против себя жителей Средней Азии, которые единственным способом сопротивления ей видели уход в басмачество.

Осознав, что их действия подогревают повстанческую деятельность, большевики, на время сменили гнев на милость, разрешили людям молиться и даже согласовали законоположения советской республики с местными адатами и шариатом.

Поверив властям, часть басмачей перешло на сторону Красной Армии, внеся раскол в националистическое движение. К слову после полной победы советской власти в Туркестане, все церковные привилегии были отменены.



Поддержка белых и казаков

Воевавшие против Красной Армии, басмачи вызывали симпатию белогвардейцев, которые поддерживали их в борьбе с идейными врагами. Адмирал Александр Колчак, услышав о боевых успехах Мадамин-бека, предложил ему вступить в ряды Белой Армии, но он отказался примыкать к какому-либо лагерю, добиваясь национальной независимости.

Вместе с тем Мадамин-бек с радостью заключал союзнические соглашения с бывшими императорскими офицерами, желавшими сражаться на стороне моджахедов. Генерал Антон Деникин оказывал помощь повстанцам в Закаспийской области, послав туда для сдерживания большевиков отряд генерала Литвинова.

Свою лепту в басмаческое движение внесли проживавшие на территории Туркестана казаки, поселившиеся здесь во времена Александра III и занесенные сюда столыпинской реформой украинцы.

Атаман Оренбургского казачества Александр Дутов, войсковой старшина Борис Анненков, атаман Уральского казачества Владимир Толстов поддерживали с лидерами моджахедов тесные связи.

Особого упоминания заслуживает Константин Монстров, который в 1918 году был назначен большевиками командующим сформированной в Фергане Крестьянской армии, состоявшей преимущественно из местных украинцев (русских).

Однако, созданное для борьбы с басмачами формирование, недолго находилось в подчинении Красной Армии, которая в освобождаемых от националистов территориях начинала гонения на религию, заключала в тюрьмы всех без разбору бывших царских служащих, отбирала у зажиточных крестьян землю и частную собственность.

Заключив договор с Мадамин-беком, Монстров вместе со своим войском влился в ряды басмачей, чтобы противостоять советской политике.



Тактика боя

Представленный советскими кинематографистами образ лихого наездника басмача весьма далек от реальности.

На самом деле отменными кавалеристами были лишь туркменские повстанцы, в то время как узбекские противники советской власти чувствовали себя в седле неуверенно, поскольку во время Первой мировой Войны представителей среднеазиатского региона не призывали в действующую армию, где их могли обучить основам ведения конного боя.

Предпочитая воевать против бойцов Красной Армии в качестве конной пехоты, они использовали лошадей для передвижения к месту боя, а непосредственно перед сражением спешивались. Именно эта тактика позволила уступавшим в численности официальной армии басмачам оказывать столь продолжительное сопротивление.

Отлично ориентируюсь на местности басмачи, прячась в труднодоступных пустынных и горных районах, старались не вступать в навязываемый им бой. Завидев отряд красноармейцев, повстанцы незаметно сопровождали его до ограниченной хребтами местности, а том из засады открывали фланкирующий огонь.

Деморализуя противника эффектом внезапности, басмачи придерживались принципов ведения партизанского боя, целью которого было не только запугивание врага, но и захват их оружия, провизии, активистов и военных комиссаров.



Оружие

До 1920 года, когда правительство Великобритании сначала тайно, а потом и явно помогало контрреволюционным силам Туркестана в борьбе против Советов, моджахеды были обеспечены не только финансированием, но и военно-технической поддержкой.

Желая образовать у южных границ коммунистического государства "Туркестанскую демократическую республику" под собственным протекторатом, англичане снабжали басмачей инструкторами, обмундированием, боеприпасами, горными орудиями, пулеметами и знаменитыми винтовками "Спрингфилд".

Когда стало ясно, что красноармейцы сломят сопротивление повстанцев, европейская держава умыла руки, оставив своих бывших соратников один на один с врагом. В этот момент на выручку единоверцам пришли турки, которые питая надежду на создание обширного пантюркийского государства, обеспечивали среднеазиатских партизан немецкими маузеровскими винтовками. Однако они не могли удовлетворить потребностей "фронта", поэтому на вооружении большинства басмачей были старомодные кремневые ружья - "карамультуки".



Сотрудничество с немцами

Басмачи, которые, по мнению историка Камола Абдуллаева предотвратили продвижение на Восток идеи мировой революции, не ускользнули из поля зрения нацистов, пытавшихся с разных флангов нанести удар по Советскому союзу.

Зная о том, каких трудов стоило большевикам подчинение себе среднеазиатских государств, фашистское руководство, используя свою агентуру начала вести работу с басмачами-перебежчиками, обосновавшимися в Афганистане. Рассчитывая на победу в блицкриге, немцы 1941 году рассматривали среднеазиатских политэмигрантов в качестве административных работников будущего рейхскомиссариата "Туркестан".

Осенью 1941 года из советских военнопленных тюркско-мусульманского происхождения, согласившихся на сотрудничество, нацисты сформировали туркестанский батальон, преобразованный в декабре в легион, бойцам которого после победы обещали создание Большого Туркестана.

Из-за провала концепции молниеносной войны немцы хотели использовать басмачей для организации восстаний в Средней Азии, но подавляющая часть населения этих республик, уже включившаяся в процесс создания СССР, не поддержала националистов.



28 ноября 18