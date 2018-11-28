Убийца военкома в Талдыкоргане получил два года в колонии-поселении

10:30 29.11.2018

Установлено, что подполковник совершил убийство в состоянии аффекта.



В Талдыкоргане на два года осудили замначальника областного военкомата, который в ссоре застрелил своего шефа. В суде установили, что подполковник совершил убийство в состоянии аффекта. Поэтому сидеть он будет в колонии поселения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.



- Территорию оцепили, никому ничего не говорят. Вот, пожалуйста, что у нас творится!

Инцидент произошел в конце марта прямо в здании департамента по делам обороны. Оспанов выстрелил в своего руководителя из ружья. Военком погиб мгновенно. И вот выяснилось, что за несколько минут до трагедии Оспанов и Беристемов серьезно поскандалили. Правда, о чем они спорили, так и осталось загадкой.



Зато вскрылись другие подробности. Оказалось, заместитель был свидетелем в деле о растрате чужого имущества, где обвиняемым фигурировал как раз его начальник. После выстрела стрелявший подполковник еще несколько часов сидел около убитого, закрывшись в кабинете, и лишь после переговоров сдался полиции.