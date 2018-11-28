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Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС
16:14 29.11.2018

За 20 лет разница в таможенной статистике между КНР и Киргизией достигла 50 миллиардов долларов

Марат Шибутов

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев дал большое интервью каналу "Апрель", в котором коснулся вопросов коррупции, а также отношений с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Вот некоторые цитаты:

"За три года моего премьерства и президентства сборы на таможне Кубанычбеком Кулматовым были увеличены в три раза!

И я вам честно скажу, почему посажены Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов. Потому что Сапар Исаков, несмотря на просьбы Жээнбекова, снял с работы Раима Матраимова.

Ну, а что касается моих личных отношений с Назарбаевым, это уже другая тема. Но я знал, что отношения между нами не повлияют на отношения между странами, так как мы в одном в Евразийском экономическом союзе. Мы - соседи! Но другое дело… даже если ты богатый и сильный сосед, то позволять себе стучать ложками по голове или вмешиваться в выборы, нарушать независимость другой страны - это недопустимо. Для независимой страны этого нельзя позволять никому".

В реальности же претензии Казахстана к Атамбаеву и некогда возглавляемой им Киргизии по поводу контрабанды - это вопросы не личного характера, а серьезная проблема, которая нуждается в срочном решении. Не говоря уже о проблеме коррупции на таможне.

Определенная часть элиты Киргизии забывает о наличии в современном мире такого явления, как открытые данные. К примеру, есть сайт Международного торгового центра с торговой статистикой, где можно сравнить таможенные данные, предоставленные соседними странами. И если разница в цифрах превышает 50%, очевидно, речь идет о контрабанде или контрафакте.

За последние 20 лет - с 2001 по 2017 год - имеющихся в открытом доступе данных достаточно, чтобы сравнить показатели таможенной статистики Киргизии по импорту и показатели экспорта, к примеру, соседствующего с ней Китая.

За 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 миллиарда долларов. При этом китайская таможня посчитала, что отправила в Киргизию товаров на 61,667 миллиарда долларов. Разница составляет 50 миллиардов долларов. Такую разница не спишешь на разную методологию учета - это объективно контрабанда, которая затем идет в другие страны, за счет которой жили многочисленные оптовые рынки Киргизии.

Импорт товаров из Китая в Киргизию, тысяч долларов

Теперь посмотрим данные по Турции - тоже мощного импортера товаров в Киргизию. За 20 лет, по данным киргизской таможни, объем поставок составил 1,129 миллиарда долларов. По данным турецкой - было отправлено товаров на 2,968 миллиарда долларов. Разница составляет 1,839 миллиарда долларов.

Существенную долю занимают в импорте Киргизии товары из США. Официальные цифры близки к данным по импорту из Турции. Однако и здесь данные таможни США отличаются значительно: 884 миллиона долларов против 2,039 миллиарда. По всей видимости, товар, закупленный в третьей стране, декларируется потом как американский и продается тоже как американский. При детальном анализе можно увидеть, о чем идет речь: джинсы это, виски или оборудование.

Для понимания динамики, можно посмотреть на график разницы в статистике КНР и Киргизии. Пик был в 2008 году, когда разница достигла 8,484 миллиарда долларов, затем цифры колеблются примерно около четырех миллиардов. Если взять единый таможенный тариф ЕАЭС в 10%, то утаивается примерно 400 миллионов долларов в год. При этом все таможенные сборы идут в общий фонд ЕАЭС, а потом распределяются по странам-членам, так что контрабанда в Киргизии бьет по карману каждого гражданина всех стран ЕАЭС. То есть мало того, что Киргизия получает из фонда больше, чем отправляет, она еще и покрывает контрабанду.

Также интересен график разницы в статистике по турецким товарам: бурный рост начинается в 2012 году, когда президентом стал Алмазбек Атамбаев, кстати, имеющий бизнес в Турции и тесные связи с турецкими деловыми кругами.

Если округлить сроки пребывания президентов Киргизии до полных лет и посчитать, какая разница в таможенной статистике отмечалась в период их работы, то выясняется интересная вещь: никакой разницы между ситуациями в период правления разных президентов нет. Кто бы ни возглавлял Киргизию, контрабандный поток не иссякал, обогащая элиту и организованные преступные группировки. Несколько выделяется период Аскара Акаева, но в тот период времени поток был маленьким, а разница в статистике достигала шести раз. Вероятно, еще не были исследованы все возможности.

Президенты Киргизии и разница в таможенной статистике за период их работы

Президент Киргизии - Период времени - Разница в таможенной статистике с Китаем, млн долларов - Разница в таможенной статистике с Турцией, млн долларов
Аскар Акаев - 2001-2004 - 549 - 49
Курманбек Бакиев - 2005-2009 - 19036 - 446
Роза Отунбаева - 2010-2011 - 7416 - 297
Алмазбек Атамбаев - 2012-2017 - 22881 - 1046

Такая статистика показывает, что элита Киргизии в целом имеет доходы от контрабанды, измеряющиеся миллиардами долларов. Отсюда и такое число богатых людей в такой бедной стране. Понятно, что элите в целом плевать на развитие страны и благополучие граждан - ее благополучие зависит совсем от других вещей.

Очевидно, что пребывание Киргизии в ЕАЭС будет и в дальнейшем приводить к скандалам с контрабандой и росту числа претензий со стороны Казахстана.

http://www.iarex.ru/news/62131.html

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543497240
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