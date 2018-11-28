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|У Елбасы появился новый помогайка - Ерулан Жамаубаев
17:55 29.11.2018
Назначен новый помощник Назарбаева
Им стал Жамаубаев Ерулан.
На официальном сайте "Акорда" опубликован указ о назначении Жамаубаева Ерулана помощником Президента Казахстана, передает Zakon.kz.
"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича помощником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в КазССР.
В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления. В 2009 - Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова.
Трудовой стаж:
· Ведущий аналитик, заместитель директора Департамента исследований и статистики Национального Банка РК (1998-2006);
· Управляющий директор АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (12.2006-11.2015);
· Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (с 11.2015)
Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.