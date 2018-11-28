У Елбасы появился новый помогайка - Ерулан Жамаубаев

17:55 29.11.2018

Назначен новый помощник Назарбаева

Им стал Жамаубаев Ерулан.



На официальном сайте "Акорда" опубликован указ о назначении Жамаубаева Ерулана помощником Президента Казахстана, передает Zakon.kz.



"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича помощником Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в КазССР.



В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления. В 2009 - Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова.



Трудовой стаж:



· Ведущий аналитик, заместитель директора Департамента исследований и статистики Национального Банка РК (1998-2006);



· Управляющий директор АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (12.2006-11.2015);



· Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (с 11.2015)



Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан освобожден от должности заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.