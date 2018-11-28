Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи СНГ

18:04 29.11.2018

Юлдашев отметил, что присоединение к МПА СНГ является для республики очень знаменательным событием.



Узбекистан официально вступил в Межпарламентскую ассамблею СНГ, передает МИА "Казинформ".



Соответствующее соглашение было подписано на полях МПА СНГ в Санкт-Петербурге между председателем совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - председателем МПА СНГ Валентиной Матвиенко и председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым.



"С радостью поддерживаем вступление Республики Узбекистан в нашу общую парламентскую семью, в нашу ассамблею... Наша парламентская семья СНГ теперь полная", - сказала на заседании Совета МПА СНГ Матвиенко.

В свою очередь, спикер сената Олий Мажлиса Узбекистана Юлдашев отметил, что присоединение к МПА СНГ является для республики очень знаменательным событием.



"Это открывает для нас новые возможности международного сотрудничества вместе с парламентами государств - участников Межпарламентской ассамблеи... Надеемся, что это станет важным вкладом в дело укрепления Межпарламентской ассамблеи и повышение ее авторитета на международной арене", - сказал спикер Сената парламента Узбекистана.