 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.11.2018
21:40  В ООН заявили о провале переговоров в Астане по Сирии
21:32  Минздрав Казахстана предложил раздавать презервативы школьникам
21:30  Иммиграция: Восточная Европа отказывается от мультикультурной модели, - Le Figaro
21:20  Зурабишвили: триумф маленькой женщины, - М.Гасанова
20:56  В Узбекистане появился замминистра внешней торговли по вопросам вступления в ВТО
20:46  Сын Жириновского депутат Лебедев лихо гусарит в Майами. Тоже, типа, патриот...
20:39  Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
18:04  Узбекистан стал членом Межпарламентской ассамблеи СНГ
17:55  У Елбасы появился новый помогайка - Ерулан Жамаубаев
16:16  Китай перехватывает инициативу у США по Тайваню
16:14  Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС
16:07  Bloomberg: Трамп нашел новые аргументы для защиты Саудовской Аравии
10:30  Убийца военкома в Талдыкоргане получил два года в колонии-поселении
10:23  Новая французская революция. Народ уже ненавидит Макрона
10:19  Басмачи: самые шокирующие факты, - Ашхен Аванесова
10:14  Наградость-то какая. Как Путин Усманова награждал, - репортаж А.Колесникова
09:57  Владимир Владимирович, будьте националистом! Что теперь надо сделать с Украиной, - Эдуард Лимонов
09:52  Иранский атом возвращается? Как США подталкивают Тегеран к исходному ядерному статусу
09:43  В Таджикистане ужесточат наказание за преднамеренное заражение ВИЧ
09:37  Турки наступают на американцев и курдов. Армия Эрдогана собирается нанести удар по военным базам США
09:34  В Ташкенте боец MMA Мурод Хантураев снова получил ножевые ранения
09:23  Москва готова выпрямить межафганские переговоры, - "Къ"
09:19  Магнус Карлсен отстоял чемпионский шахматный титул, разгромив Фабиано Каруану на тай-брейке
09:06  КНР ответит на рестрикции США из-за притеснения уйгур, - В.Скосырев
08:04  Фол последней надежды Порошенко, - Анатолий Вассерман
08:03  Израиль готовит удар по "Газпрому". "Левиафан" через семь лет откусит часть Европы у "Турецкого потока", - "НГ"
07:54  Порошенковские гонения Православия, - Олег Миклашевский
00:32  Тегеран-43: как Сталин ввел шаха Ирана в большую политику (история), - Ю.Рубцов
00:30  Выбор самураев, или Почему Япония не спешит в Центральную Азию
00:19  Брилевщина. Верные тявки Британско-кремлевской ТВ-будки, - М.Демурин
Среда, 28.11.2018
22:21  Exit poll: Зурабишвили c 55% голосов победила на выборах президента Грузии
21:08  Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways будет реорганизована
21:06  В Таджикистане ужесточено наказание за организацию борделей
14:13  Путинские "кудри". Старые песни "пятой колонны", - А.Запольскис
14:11  Порошенко проиграл военное положение, - Р.Хубиев
14:09  Могут ли и как национально ориентированным элитам взять власть у глобальных сырьевиков и финансистов? - А.Халдей
14:07  Таджикская молодежь предпочитает кыргызские вузы? - Х.Хуррамов
14:04  Что лежит в основе противостояния КНР и США? - Марк Леонард
14:00  США заблокировали военную операцию Турции на севере Сирии
13:59  У Рахмона новая певица-фаворитка - школьница Шахло Хафизова из Камаробского ущелья
13:58  Обезглавленная Победа. За что наши ветераны говорят спасибо Си Цзиньпину
13:56  Как семейный подряд строил дачу Атамбаева
13:55  Жизнь под санкциями: В Иране бензин стоит 5 рублей, в России - 45
13:53  Обогащение Ираном: Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией
13:49  Узбекистан: Таможня дает добро, - А.Ниязматов
13:25  О глубинном конфликте в российской экономике. Если победят "сырьевики", то... наступит 1917-й, - А.Айвазов
13:08  Узбекистан становится золотым Клондайком. С 1/03/2019 разрешена добыча частным лицам
12:56  Газни, "груз 200". Афганские талибы уджихадили еще 3 американских бойцов
12:24  Чингисхан: Россия принимает новый взгляд на старого врага, - Майдар Сосорбарам
11:10  "Заставь себя работать", - Елбасы проповедует VIII "Гражданскому форуму" Казахстана
10:57  Рыть глубже! Аркадаг приказал искать новые месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
20:39 29.11.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

"Кушать подано". Трамп готов "съесть" то, что ему "подложили" в Киеве
Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе. По его словам, основной причиной стал тот факт, что корабли и моряки не вернулись на Украину.

"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!" - написал Трамп в твиттере.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи.

При этом он отметил, что если США подтвердят отказ, то у Путина будет пара дополнительных часов для встреч на полях саммита.

Угрозы, убийства и войны. Что предшествовало саммиту "Большой двадцатки"
Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на полях мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Провокация в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.

При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.

Источник - ria.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1543513140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената К.Токаев принял участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге
- Б. Сагинтаев принял участие в промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Кадровые перестановки
- Махмуд Касымбеков: Эффективное государственное управление – веление времени
- В Мажилисе презентовали книгу о Президенте Казахстана
- На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены проекты четырех нормативных постановлений
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Совместное заявление Ирана, России и Турции
- Заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  